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    Мирон Карелин Все блоги -

    Почему «Ахмат» вместо «Терека» – это круто и правильно

    7 июня 2017
    Мирон Карелин объясняет очень просто: в ребрендинге «Терека» нет ничего плохого.

    Знаете, я всегда не понимал, почему футбольные болельщики становятся ужасно консервативны, когда речь заходит о смене названия/эмблемы клуба, одним словом – о ребрендинге. Египетский владелец «Халл Сити» (где совсем скоро будет работать Леонид Слуцкий) хотел переименовать команду из серого и безынтересного «Халл Сити» в сочное «Халл Сити Тайгерс». Фанаты устроили бунт, и идею отправили в мусоропровод.

    Еще один пример – «Ювентус» и его новая эмблема. Кто не видел, пусть загуглит и сравнит: новое лого выглядит реально круто, оно современно и минималистично, дизайнеры реально постарались; однако фанаты задиссили даже такую красоту. Футбольный мир настолько консервативен, что с трудом принимает любые новшества; отсюда и голы Роналду из километровых офсайдов в 1/4 Лиги чемпионов, ведь видеоповторы – это тот же ребрендинг. Отказ отдать судейские решение на откуп технологиям и нежелание разбавить серость и скуку чем-то свежим и интересным – звенья одной цепи.

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    Публикация от М.Х.Даудов «Лорд» (@lord_095)

    В этом смысле переименование «Терека» в «Ахмат» – крутое решение, просто потому, что оно достаточно оригинально. Навскидку я не могу вспомнить ни одного футбольного клуба, названного в честь человека, который жил и работал в XXI веке, то есть в честь нашего современника; в Грозном идут по артхаусной дорожке, и за это им стоит респектнуть. Бесконечные «Динамо» Москва, «Динамо» Санкт-Петербург, «Динамо» Брянск – вот что ввергает в уныние и намыливает нам веревку. В свою очередь, «Ахмат» Грозный – это дерзко, необычно и очень бодро.

    Мы живем в эпоху потребления, и любые новинки (новая серия «Твин Пикса», белые палочки от Twix’а, ремастеринг любимого альбома на виниле) вызывают в нас приятную дрожь долгожданных перемен. Клиповое сознание жаждет, чтобы одна картинка сменяла другую, а другая проигрывала конкуренцию еще одной; перевоплощение «Терека» в «Ахмат» работает как раз по этой части. Не знаю, как вам, а мне это безумно нравится, и я бы с удовольствием посмотрел на российскую футбольную карту, заразившуюся грозненским креативом.

    Рейтинг: 1.6 Голосов: 45
    Комментарии49
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 9 июня 2017, 17:34

      Неплохо, должно мотивировать... Но и "Терек" было здорово, не затёрто...

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 9 июня 2017, 17:25

      для начала пойми :
      -"..почему болельщики становятся ужасно консервативны...",
      - историю создания клуба, его название, биография, а потом высказывай свое мнение и предлагай бредовые идеи

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 июня 2017, 12:34

      А Урал переименовать в ФК Гриша или ФК Исеть))))))))))
      Тятя, тятя, наши сети растворилися в Исети!

      0
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      Рейтинг: +43

      vayka 8 июня 2017, 19:20

      Ахмат тоже не плохо

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      Рейтинг: +10

      1991Zenit 8 июня 2017, 07:51

      Как можно сравнивать смену эмблены и введение видеоповтров?
      Зачем писать целую статью только из-за своего мнения?

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      Рейтинг: +225

      dovakin > 1991Zenit 8 июня 2017, 09:36

      Автор сильно захотел аудиенции рамзана и новый Тойота камри, вот и все.

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      Рейтинг: +160

      виктоша 8 июня 2017, 06:26

      Понты кадыровские чистой воды.

      2
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      Рейтинг: +42

      Психинквизитор 8 июня 2017, 05:35

      лет через 20,переименуют клуб,будет потом Рамзан называтся

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      Рейтинг: +62

      salvor1986 8 июня 2017, 04:07

      Вот они двойные стандарты, в Сирии воюем, а дома клубы в честь пособников террористов называем(((

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      Рейтинг: +10

      aceventura 7 июня 2017, 22:21

      Джинса.

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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 7 июня 2017, 22:05

      Интересно, почему автор решил, что название "Халл Сити" серое и безынтересное? А с учётом того, сколько в Чеченской Республике названий "Ахмат", оно само становится серым и безынтересным.

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