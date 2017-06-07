Почему «Ахмат» вместо «Терека» – это круто и правильно

Мирон Карелин объясняет очень просто: в ребрендинге «Терека» нет ничего плохого.

Знаете, я всегда не понимал, почему футбольные болельщики становятся ужасно консервативны, когда речь заходит о смене названия/эмблемы клуба, одним словом – о ребрендинге. Египетский владелец «Халл Сити» (где совсем скоро будет работать Леонид Слуцкий) хотел переименовать команду из серого и безынтересного «Халл Сити» в сочное «Халл Сити Тайгерс». Фанаты устроили бунт, и идею отправили в мусоропровод.

Еще один пример – «Ювентус» и его новая эмблема. Кто не видел, пусть загуглит и сравнит: новое лого выглядит реально круто, оно современно и минималистично, дизайнеры реально постарались; однако фанаты задиссили даже такую красоту. Футбольный мир настолько консервативен, что с трудом принимает любые новшества; отсюда и голы Роналду из километровых офсайдов в 1/4 Лиги чемпионов, ведь видеоповторы – это тот же ребрендинг. Отказ отдать судейские решение на откуп технологиям и нежелание разбавить серость и скуку чем-то свежим и интересным – звенья одной цепи.

text Публикация от М.Х.Даудов «Лорд» (@lord_095) Июн 7 2017 в 1:28 PDT

В этом смысле переименование «Терека» в «Ахмат» – крутое решение, просто потому, что оно достаточно оригинально. Навскидку я не могу вспомнить ни одного футбольного клуба, названного в честь человека, который жил и работал в XXI веке, то есть в честь нашего современника; в Грозном идут по артхаусной дорожке, и за это им стоит респектнуть. Бесконечные «Динамо» Москва, «Динамо» Санкт-Петербург, «Динамо» Брянск – вот что ввергает в уныние и намыливает нам веревку. В свою очередь, «Ахмат» Грозный – это дерзко, необычно и очень бодро.

Мы живем в эпоху потребления, и любые новинки (новая серия «Твин Пикса», белые палочки от Twix’а, ремастеринг любимого альбома на виниле) вызывают в нас приятную дрожь долгожданных перемен. Клиповое сознание жаждет, чтобы одна картинка сменяла другую, а другая проигрывала конкуренцию еще одной; перевоплощение «Терека» в «Ахмат» работает как раз по этой части. Не знаю, как вам, а мне это безумно нравится, и я бы с удовольствием посмотрел на российскую футбольную карту, заразившуюся грозненским креативом.