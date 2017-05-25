Главный бельгийский талант перешел в «Монако». Что надо о нем знать

Юри Тилемансу только исполнилось 20 лет, а он уже побил несколько рекордов. «Бомбардир» рассказывает, как бывший лидер «Андерлехта» ускользнул от топ-клубов, а потом оказался во Франции. Сам игрок уже объяснил свой неожиданный выбор команды.

Кто такой Тилеманс?

Если вы плохо знаете Юри Тилеманса, то не очень внимательно следите за всем европейским футболом. Тилеманс – главная звезда бельгийского чемпионата последних нескольких лет. Он колотил сумасшедшие голы почти с центра поля, раздавал классные голевые передачи. Тилемансу всего 20 лет, но он уже вырос в большого футболиста. Каждое трансферное окно Юри пытались забрать в топовую европейскую команду, но «Андерлехт» постоянно отказывал и набивал цену. В прошедшем сезоне он стал капитаном «Андерлехта», а затем был признан лучшим игроком чемпионата. В 37 матчах бельгиец забил 13 голов и 12 раз ассистировал партнерам. Пришло время для трансфера.

Какие клубы им интересовались?

С 2014 года Тилеманса трижды просматривала «Барселона». Игрока связывали с «Атлетико», «Ювентусом» и даже со «Спартаком». Ходили слухи, что Жозе Моуринью лично звонил Тилемансу, предлагая перейти в «Манчестер Юнайтед». Позже сам Тилеманс опроверг какие-либо контакты с Моуринью. «Андерлехт» отказал всем топ-клубам, а между 25-миллионными предложениями от «Эвертона» и «Монако» все-таки выбрал французов. Сам Тилеманс оказался не против такого перехода. Его трансфер стал самой большой продажей в истории бельгийской лиги.

Почему все-таки «Монако»?

Многим выбор Тилемансом нового клуба показался странным. Сам он объясняет свой переход очень просто. «Монако» – амбициозная команда. Тут уделяют много внимания развитию молодых игроков. Выбрать клуб мне помог Феррейра-Карраско, сказавший о «Монако» много хорошего. Рад быть здесь и продолжать прогрессировать», – рассказал Тилеманс. Партнеры по бельгийской сборной всячески поддерживают выбор Тилеманса. «Монако» станет для Тилеманса хорошим трамплином. Главное, чтобы он играл», – говорит Эден Азар. В прошедшем сезоне коллектив Жардима дошел до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции. Достойный клуб.

Чем Тилеманс так крут?

Если вы еще не поняли, почему этот парень нужен половине Европы, то просто посмотрите это видео.

Видео взято с официального канала «Андерлехта»