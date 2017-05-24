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    «Аякс» против «Манчестер Юнайтед»: кто победит?


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    Голосов: 3
    24.05.2017 15:00
    Сегодня в 21:45 состоится финал Лиги Европы. «Бомбардир» прикидывает шансы «Аякса» и «МЮ» на победу, выделяя сильные стороны каждой из команд.

    Почему победит «Аякс»

    «Аякс», в августе в пух и прах разбитый «Ростовом», – неожиданный гость в финале еврокубка, но тем приятнее будет голландскому гранду победить «Манчестер Юнайтед». От англичан ждут успеха, от «Аякса» – красивой игры, но кто сказал, что красивую игру нельзя конвертировать в успех?

    Главная фишка голландского клуба – атакующий потенциал. В плей-офф Лиги Европы команда Петера Боша отгрузила в ворота соперников 13 мячей; у «МЮ» эта цифра скромнее – 11. После первого матча с «Лионом» тренер «Аякса» отшучивался: «Мы могли обыграть их со счетом 12:6». Дольберг, Траоре, Классен, Юнес – эти парни способны зажечь и лишний раз прорекламировать себя перед уходом в топ-чемпионаты.

    Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс понимает, какая роль отведена его клубу в сегодняшнем финале: «Манчестер Юнайтед» – это Голиаф, а мы – Давид. Но я горжусь тем, что мы создали, и вышли в финал Лиги Европы с бюджетом 21 миллионов евро».

    Давиды («Мидлсбро», «Фулхэм», «Брага») редко обыгрывают Голиафов в решающих матчах, но в «Аяксе» надеются, что сегодняшняя ночь будет особенной. Последний раз мы видели команду из Амстердама в финале еврокубка 21 год назад; цифра 21 – это вообще волшебное число, эквивалентное не только долгому временному промежутку без «Аякса» в европейских финалах и его бюджету, но и плюс-минус среднему возрасту дерзкой амстердамской шпаны. Ее победа в Лиге Европы станет символом того, что большие турниры можно выигрывать благодаря таланту и преемственности, а не за счет гигантских финансовых вливаний. Так что все нейтральные болельщики обязаны поддержать «Аякс».

    Ориентировочный состав: Онана – Ридевалд, де Лигт, Санчес, Вельтман – Зайич, Шоне, Классен – Юнес, Траоре, Долберг

    Кэф на победу от «Марафона»: 4.30

    Почему победит «Манчестер Юнайтед»

    Главное преимущество английской команды – опыт. Жозе Моуринью прекрасно знает, что такое побеждать в финале еврокубка (в его резюме – две победы в Лиге чемпионов и одна в Кубке УЕФА). «Аякс» – это наивный и дерзкий подросток, а «МЮ» – прожженный циничный дядька, который в любой момент пропишет по щщам своему юному сопернику. Ромеро, Валенсия, Кэррик, Мхитарян – чем вообще этих парней может испугать молодая голландская поросль?

    Кроме того, «МЮ» предельно мотивирован; Лига Европы для Моуринью – это не просто невинное развлечение ради очередной чашки в трофейном кабинете, а пропуск в Лигу чемпионов, куда Манчестер не смог пробиться через АПЛ. Поражение от «Аякса» станет для Жозе огромной имиджевой катастрофой и похоронит сезон, в то время как победа превратит кампанию 16/17 из посредственной в удобоваримую.

    Отсутствие Ибрагимовича не должно сильно сказаться на атакующем потенциале «Юнайтед»; в полуфинальной рубке с «Сельтой» был очень хорош Рэшфорд, который и станет главной угрозой воротам камерунского кипера «Аякса» Онаны. Если все пойдет по плану, то Рэшфорд забьет еще в первом тайме, а «Манчестер Юнайтед» одержит итоговую рутинную победу. Да, очень скучную и по-британски снобистскую, но ради путевки в ЛЧ Моуринью выставит сколько угодно автобусов.

    Ориентировочный состав: Ромеро – Дармиан, Блинд, Джонс, Валенсия – Кэррик, Эррера, Погба – Мхитарян, Лингард, Рэшфорд

    Кэф на победу от «Марафона»: 1.98

    «Скоро можно выйти на уровень Гризманна». Два крутых подростка сыграют в финале Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12

      ac Ruslan 24 мая 2017, 22:06

      Мю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 21:41

      ну что поехали вперед МЮ !!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 мая 2017, 19:03

      Говорят, что Клюйверт вместо Траоре будет, у Бертрана грипп.
      и да. Who the fuck is MU? Wij zijn Ajax! Wij zijn de beste!

      1
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Karpathian 24 мая 2017, 20:31

      Карапетян где перевод?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > спанчес 24 мая 2017, 21:53

      Карпатиан, не Карапетян, перевод - Мы - Аякс, мы - лучшие.
      Я уже 17 лет за них болею

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 24 мая 2017, 18:30

      мю победа, аякс уже показал что хотел

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 мая 2017, 18:16

      На Аякс - в память Круиффа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 мая 2017, 17:37

      Основное время 2:2! А дальше-кому повезет!

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 мая 2017, 17:03

      надеюсь победит опыт!)

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > MU-fanatic 24 мая 2017, 20:32

      у МЮ ж опыта больше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 15:14

      вот вам и регламент еврокубков аякс от ростова влетел в 3 раунде а итоге они в финале вот этот так сказать второй шанс не очень по душе(конечно если бы наши таким путем дошли то это другое дело )) )

      -1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > anri1703 24 мая 2017, 16:24

      Аякс был 2 в голландии и МЮ 6 в Англии.. вот кому кому ,а не Манкам жаловаться на второй шанс сыграть в ЛЧ и на шанс урвать евро трофей!)

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Ajax_Amsterdam 24 мая 2017, 20:37

      никто и не жалуется)))сегодня МЮ выйдет на поле с поднятой головой и возьмет трофей!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Ajax_Amsterdam 4 июня 2017, 22:42

      я не конкретно про Аякс и при чем тут место в таблице (где апл и где голландия ?) я про сам регламент

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 15:11

      надеюсь мю вынесет аякс ждемс финала)))

      -1
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