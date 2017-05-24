«Аякс» против «Манчестер Юнайтед»: кто победит?

Почему победит «Аякс»

«Аякс», в августе в пух и прах разбитый «Ростовом», – неожиданный гость в финале еврокубка, но тем приятнее будет голландскому гранду победить «Манчестер Юнайтед». От англичан ждут успеха, от «Аякса» – красивой игры, но кто сказал, что красивую игру нельзя конвертировать в успех?

Главная фишка голландского клуба – атакующий потенциал. В плей-офф Лиги Европы команда Петера Боша отгрузила в ворота соперников 13 мячей; у «МЮ» эта цифра скромнее – 11. После первого матча с «Лионом» тренер «Аякса» отшучивался: «Мы могли обыграть их со счетом 12:6». Дольберг, Траоре, Классен, Юнес – эти парни способны зажечь и лишний раз прорекламировать себя перед уходом в топ-чемпионаты.

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс понимает, какая роль отведена его клубу в сегодняшнем финале: «Манчестер Юнайтед» – это Голиаф, а мы – Давид. Но я горжусь тем, что мы создали, и вышли в финал Лиги Европы с бюджетом 21 миллионов евро».

Давиды («Мидлсбро», «Фулхэм», «Брага») редко обыгрывают Голиафов в решающих матчах, но в «Аяксе» надеются, что сегодняшняя ночь будет особенной. Последний раз мы видели команду из Амстердама в финале еврокубка 21 год назад; цифра 21 – это вообще волшебное число, эквивалентное не только долгому временному промежутку без «Аякса» в европейских финалах и его бюджету, но и плюс-минус среднему возрасту дерзкой амстердамской шпаны. Ее победа в Лиге Европы станет символом того, что большие турниры можно выигрывать благодаря таланту и преемственности, а не за счет гигантских финансовых вливаний. Так что все нейтральные болельщики обязаны поддержать «Аякс».

Ориентировочный состав: Онана – Ридевалд, де Лигт, Санчес, Вельтман – Зайич, Шоне, Классен – Юнес, Траоре, Долберг

Кэф на победу от «Марафона»: 4.30

Почему победит «Манчестер Юнайтед»

Главное преимущество английской команды – опыт. Жозе Моуринью прекрасно знает, что такое побеждать в финале еврокубка (в его резюме – две победы в Лиге чемпионов и одна в Кубке УЕФА). «Аякс» – это наивный и дерзкий подросток, а «МЮ» – прожженный циничный дядька, который в любой момент пропишет по щщам своему юному сопернику. Ромеро, Валенсия, Кэррик, Мхитарян – чем вообще этих парней может испугать молодая голландская поросль?

Кроме того, «МЮ» предельно мотивирован; Лига Европы для Моуринью – это не просто невинное развлечение ради очередной чашки в трофейном кабинете, а пропуск в Лигу чемпионов, куда Манчестер не смог пробиться через АПЛ. Поражение от «Аякса» станет для Жозе огромной имиджевой катастрофой и похоронит сезон, в то время как победа превратит кампанию 16/17 из посредственной в удобоваримую.

Отсутствие Ибрагимовича не должно сильно сказаться на атакующем потенциале «Юнайтед»; в полуфинальной рубке с «Сельтой» был очень хорош Рэшфорд, который и станет главной угрозой воротам камерунского кипера «Аякса» Онаны. Если все пойдет по плану, то Рэшфорд забьет еще в первом тайме, а «Манчестер Юнайтед» одержит итоговую рутинную победу. Да, очень скучную и по-британски снобистскую, но ради путевки в ЛЧ Моуринью выставит сколько угодно автобусов.

Ориентировочный состав: Ромеро – Дармиан, Блинд, Джонс, Валенсия – Кэррик, Эррера, Погба – Мхитарян, Лингард, Рэшфорд

Кэф на победу от «Марафона»: 1.98

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