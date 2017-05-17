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    «Он – настоящий пример для молодежи». Как зажигает главный талант ЦСКА


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    Голосов: 3
    17.05.2017 12:00
    Федор Чалов два тура подряд признавался лучшим игроком. Юный форвард снова выиграл конкуренцию у раскрученных нападающих и голами ворвался в основу ЦСКА. «Бомбардир» рассказывает, почему у Чалова все должно получиться.

    У ЦСКА не все так хорошо, как может показаться в эту секунду. И дело тут не в проигранном дерби и отданном «Спартаку» чемпионстве. Психологическая драма, которая случилась в армейской команде, больно ударила по всем. Слуцкий покинул клуб совсем без почета, обычного для его работы с таким сроком. ЦСКА снова провалил Лигу чемпионов, а лидеры вроде бы совсем устали от футбола. Еще и Гинер окончательно забыл про деньги на трансферы.

    Гончаренко – спаситель? Нет, он скорее продолжатель начатой работы по перестройке. Чалов, Жамалетдинов, Гордюшенко и расцветающий Головин – именно эти парни заставляют забыть обо всех проблемах. Армейцы снова живут и наслаждаются футболом, побеждают и бьют соперников новой тактикой. Потому что голодные до игры юноши получили возможность конкурировать с монстрами (по фактуре) уровня Оланаре. Чалов оказался главным из талантов. Когда Гончаренко только сменил Слуцкого, он прогнозировал Федору место на скамейке во второй части сезона. А затем сам признал, что ошибся.

    В ноябре Федор Чалов забил четыре гола в ворота молодежки «Монако» – того самого, что сейчас выигрывает чемпионат Франции. На фоне талантливых французов Чалов смотрелся интересным и взрывным. Декабрьский гол в ворота «Урала» стал для него первым в РФПЛ уже на настоящем взрослом уровне. В том матче еще Ласина Траоре извинялся перед фанатами за свою ужасающую игру.

    Сначала Гончаренко действительно придерживал Чалова. Особенно обидным для Федора получился матч с «Краснодаром». Там армейцы за десять минут до конца вытащили ничью, но добивать соперника вышел Жамалетдинов. В итоге ЦСКА провел решающие минуты, обороняя вместо трех очков лишь одно. Зато в игре с «Уфой» Чалову хватило четырех минут, чтобы забить гол. Тогда в штабе ЦСКА поняли, что скрытый козырь наконец-то дозрел.

    Игры с «Амкаром» и «Арсеналом» стали для Чалова первыми в старте при Гончаренко. В этих матчах ЦСКА забил пять мячей, три из которых на счету Чалова. Два тура подряд он признается лучшим игроком Премьер-лиги. «На Чалова начнут равняться все игроки ЦСКА. У него выросли крылья за спиной. Чалов – настоящий пример для армейской молодежи, которая проводит сборы с основой», – говорит о нем бывший нападающий команды Валерий Масалитин. Он не выделяется дриблингом или сумасшедшими ударами. Чалов просто оказывается в нужном месте и забивает.

    Видео взято с официального канала ЦСКА.

    «Гончаренко прогнозировал мне скамейку? Его слова заставили меня работать с удвоенной энергией. Можно сказать, что появилась дополнительная мотивация», – говорит Чалов. Весной серьезно прогрессировало и его поведение. В первой части сезона было видно, что Федор стеснялся даже собственных партнеров. В микст-зоне он разговаривал по телефону перед журналистами, а потом уходил, отказываясь общаться с прессой. Теперь все по-другому. На предматчевой разминке перед дерби со «Спартаком» даже Оланаре вел себя скромнее.

    Весной ЦСКА перешел на схему в два форварда. Чалов – идеальный нападающий для подобной расстановки. Он может выходить вместе с Витиньо или Ионовым, составляя пару быстрых наконечников. Абсолютно все игроки линии нападения ЦСКА прогрессируют. Работу Чалова клуб уже оценил продлением контракта до 2020 года. Сам Федор мечтает добраться в развитии до команды из топ-5 лиг Европы. ЦСКА – лишь эпизод в его длинной карьере. По стопам деградации Александра Кокорина он точно не пойдет.

    Ребята, составлявшие список претендентов на премию «Golden Boy», явно проглядели Чалова. Зато заметили его партнера Жамалетдинова и юного Уткина из «Краснодара». Ясно, что эту премию Чалов бы не забрал в любом случае. В конкурентах там звезды уровня Мбаппе и Доннаруммы. Зато сейчас нападающий ЦСКА точно круче всех молодых футболистов, играющих в российской Премьер-лиге. Отношение к делу, набранный авторитет, везение – все это пока играет в пользу Чалова. Осталось только удержать высокую планку.

    «Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии37
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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 мая 2017, 13:46

      В игре с Рубином Чалов играл БЕЗОБРАЗНО!
      Всё время тащил одеяло на себя и не мог точно отдать пас своему игроку, который находился в более выгодном положении, чем Чалов!
      Сколько моментов загубил Чалов в этой игре!
      Пусть Виктор Гончаренко УКАЖЕТ Чалову на его ошибки в этой игре!
      И пусть Чалов больше так БЕЗОБРАЗНО не играет!!!
      Надо играть на команду, идёт борьба за Лигу чемпионов, а Чалов жадничает и мешает ЦСКА забивать!
      Сам не забивал и другим не давал забивать в этой игре!

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 18 мая 2017, 12:27

      Глядя на молодых игроков и как пресса начинает возносить этих ребят до небес,я вспоминаю Эдика Стрельцова.Вот это был талант!В "Лужники" приходили по сто тысяч людей,чтобы увидеть его живьём.И он своей игрой в каждом матче доказывал,что он футбольный гений.А эти недоноски забьют пару голов и он уже герой.И эти мало образованные журналисты портят молодых парней своей хулой.Рано.Пусть забьёт 20-25 голов за сезон,вот тогда и будем "носить на руках".

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 мая 2017, 20:37

      ещё в марте-апреле писал, что не нужны никакие бревланаре ЦСКА, когда на скамейке Чалов сидит, наконец-то до Гончаренко дошло кого надо выпускать в основе, а не на 5 минут в конце матча

      нападающий хороший, играет с задором, моменты создаёт, о перспективах говорить пока рано, но таких игроков, как Чалов, Миранчук, Зобнин, надо наигрывать и в сборной тоже, глядишь за год к ЧМ подматереют и станут полноценной основой на годы вперед

      1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 17 мая 2017, 20:21

      Все как любят у нас в России, неполный сезон, пара голов, пара неплохих матчей и ТОННЫ АВАНСОВ

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 мая 2017, 18:07

      на кубок конфедераций надо взять в сборную пусть побегает

      -1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 17 мая 2017, 17:23

      Не звездись как некоторые,будь самим собой.

      0
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      Рейтинг: +13743

      Dominator777 17 мая 2017, 16:34

      Перспективный Российский нападающий, который пробивается в основу армейцев. С учетом игры и результативности, которые он показывает в настоящее время, конкурентов у него в составе ЦСКА практически нет.

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 17 мая 2017, 16:10

      Федя,ни кого не слушай и не читай разный бред в соцсетях, и будет тебе счастье!!!

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 мая 2017, 16:09

      Тон статьи черезчур оптимистичный: автор выдает желаемое за действительное.
      В межсезонье надо избавиться от балласта (Тоша Ионов) и попробовать наиграть Гордюшенко.. Чалов и Головин - игроки основы.. а там - сезон покажет. Если Натхо все ж уйдет - придется искать ЦП.
      Следующий сезон станет на мой взгляд определяющим для Витюши (потянет ли лидерство на поле) и Алана (здоровье)
      Ну и закончить надо естественно выше Зенита

      2
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      Рейтинг: +29

      Offbl4 17 мая 2017, 16:01

      Лично я всегда рад успеху молодых футболистов соотечественников. Неважно в принципе за кого играет, лишь бы прогрессировал и за сборную тащил. А так если судить по обзору, то на троечку конечно. Непонятно, то ли случайно он в нужном месте оказался, то ли талант у парня (больше был бы рад, если талант).

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