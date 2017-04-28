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  • «Леха, хорош брехать!». «Санкт-Петербург Арена» опять угодила в скандал

«Леха, хорош брехать!». «Санкт-Петербург Арена» опять угодила в скандал

Что опять стряслось в Санкт-Петербурге?

В среду СМИ поделились инсайдом: «Зенит» не принимает газон своего нового стадиона, даже несмотря на уговоры Виталия Мутко и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Виталий Леонтьевич, конечно, тут же выступил с опровержением, но конкретики избежал: «Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет». Что ж, и правда. Тем более, что до следующего матча «Зенита» еще больше недели (7 мая с «Тереком»).

Что произошло дальше?

Общественность всколыхнуло видео небезызвестного Алексея Навального, основателя «Фонда борьбы с коррупцией». По его подсчетам, на новый стадион «Зенита» было потрачено не 43, а целых 48 миллиардов рублей. «Мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене». Таким образом, мы получаем минимальную стоимость объекта — то, что прошло через систему госзакупок: 48217681401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги», – отметил Навальный на своем сайте.

Как отреагировала власть?

Интернет-ответ Албина не заставил себя долго ждать. «Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену», – написал в соцсетях Албин.

Впрочем, конкретики от чиновника никто не дождался. «Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!», – закончил Албин. Если что, это как раз тот самый человек, который предлагал заменить рок-музыку на стадионе на казачий хор. Ответ Навального, кстати, не заставил себя долго ждать. Тоже язвительный.

[poll id=1234]

Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (19)
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Эд1970
1493392157
Ну про стадион что там отмыто море денег мы знаем и без Анального,ну не верю я в него что он такой прям чистенький борец за правду.
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Серый ВБ
1493392660
Никто неидеален.
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Masteralex
1493393142
Навальный хоть и трепется, но он свой трёп цифрами сопровождает почему же наши чиновники, которые имеют доступ к любым цифрам, отвечают как полнейшие мудаки, не по делу и без фактов? а из таких ответов, типа как у Албина, можно сделать вывод, что Навальный написал всё по делу, а чиновники и на самом деле такого уровня мудаки, на который тянут их ответы и да, в политике не имею никаких предпочтений, но пустозвонов не любил никогда
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romvad
1493395222
Как-то невнятно у них получается отбрехиваться. Даже ставший модным среди власть имущих "гопник-стайл" не способен скрыть полное отсутствие аргументов. Слюняев, одним словом.
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incognito47
1493395497
Про Навального.
Если бы он клеветал, то уже давно дело было бы открыто. За клевету.
Ан нет. И чтобы это значило ❓
Догадаетесь с трёх раз
И Димон молчит.
И Дура расследование не разрешила.
Почему опять-таки​❓
Как-то так...
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MadPampers
1493403153
Это всё что у вас есть рассказать про новый стадион в Питере? У вас что установка вылить всё говно и делать по одной негативной статье раз в 3-4 дня? Вы же журналисты, вы априори должны быть объективны, вы должны освещать события со всех сторон, с хороших, плохих, со сторон которые вам (авторам) лично нравятся как людям и со сторон которые вы не одобряете. Вы сделали хоть одну статью, хоть один положительный репортаж с новой арены? Вы написали о том, что значит для города и клуба новый стадион? Вы показали хоть одно фото довольных отцов с их сыновьями на ультрановом и суперсовременном стадионе, куда приятно ходить смотреть футбол? Вы рассказали о том, какое значение имеет открытие такой арены для города и страны в целом? Для развития инфраструктуры и популяризации футбола? Нет, вы всего этого не сделали, потому что всё место в эфире новостной ленты про новый стадион в Питере у вас занимает негатив и помойка. Еще раз повторюсь - вас читают не только хэйтеры Зенита и даже если вам не нравится этот клуб, оставайтесь профессионалами и пишите объективно. Просто читать уже становится противно, нет, не негативные новости, а только их и никакие другие.
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Nesterenko
1493418043
В общем стадион с очень плохой историей. И стартовал Зенит на ней ну уж очень странно. Не удивлюсь, если на этой "супер-арене" постоянно будет происходить что-то странное и форс-мажорное.
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BoltCX
1493446007
та ладно, забейте. ну украли очередные пару десятков миллиардов. Не на Крестовском так на чем - нибудь другом нагрелись. такова страна.
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Zubo
1493471265
Администрация, прекратите политическую экстремистскую деятельность, этот материал не имеет отношения к футболу !
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sega77+
1493523026
опять отмыли бабло у нас без этого никак
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