«Леха, хорош брехать!». «Санкт-Петербург Арена» опять угодила в скандал

Что опять стряслось в Санкт-Петербурге?

В среду СМИ поделились инсайдом: «Зенит» не принимает газон своего нового стадиона, даже несмотря на уговоры Виталия Мутко и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Виталий Леонтьевич, конечно, тут же выступил с опровержением, но конкретики избежал: «Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет». Что ж, и правда. Тем более, что до следующего матча «Зенита» еще больше недели (7 мая с «Тереком»).

Что произошло дальше?

Общественность всколыхнуло видео небезызвестного Алексея Навального, основателя «Фонда борьбы с коррупцией». По его подсчетам, на новый стадион «Зенита» было потрачено не 43, а целых 48 миллиардов рублей. «Мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене». Таким образом, мы получаем минимальную стоимость объекта — то, что прошло через систему госзакупок: 48217681401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги», – отметил Навальный на своем сайте.

Как отреагировала власть?

Интернет-ответ Албина не заставил себя долго ждать. «Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену», – написал в соцсетях Албин.

Впрочем, конкретики от чиновника никто не дождался. «Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!», – закончил Албин. Если что, это как раз тот самый человек, который предлагал заменить рок-музыку на стадионе на казачий хор. Ответ Навального, кстати, не заставил себя долго ждать. Тоже язвительный.

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