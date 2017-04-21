«Я приехал, чтобы надрать задницы своим игрокам». Чем сейчас живет Тони Адамс

«Мистер «Арсенал», самый юный капитан в истории клуба, человек, улыбчивая статуя которого встречает каждого посетителя стадиона «Эмирейтс» − все это Тони Адамс. Великий защитник, единственный игрок, побеждавший в чемпионатах Англии в 80-х, 90-х и «нулевых». «Я подпишу с «Арсеналом» любой контракт, мне даже не надо его читать. Я так люблю этот клуб, что хочу быть связан с ним хоть как-нибудь». Тони надеется однажды сменить Арсена Венгера, но пока тренирует ребят в футболках такого же цвета, но только в Гранаде. В один из худших клубов Ла Лиги Тони позвали совсем недавно – до этого он работал в Китае. Странно, но туда Адамс укатил вместо того, чтобы тренировать молодежку «Арсенала».

Тем не менее, пойдем по хронологии. В 2002-м Адамс закончил карьеру профессионального футболиста. Незадолго до этого он основал фонд помощи страдающим от алкоголизма и наркомании, так как сам выпивал и однажды попал из-за этого в тюрьму.

Первый тренерский опыт Адамса состоялся в «Уикоме» − и ничего толкового из этого не вышло. Через несколько лет его позвали помощником Реднаппа в «Портсмут». Тогда в клубе зажигали Дефо, Кранчар, Крауч и Кану, но Реднаппа все равно попросили на выход, доверив команду Адамсу. Спустя всего 16 матчей, боссы «Портсмута» отправили Тони вслед за Харри, так как при нем «Портсмут» выиграл всего дважды. Команда вскоре отправилась в путешествие по низшим английским дивизионам, а Тони Адамс бросил английский футбол и уехал в Азербайджан – рулить местной «Габалой».

«Я почувствовал теплое отношение людей к моей персоне. Особенно запал в душу контраст между огромным Баку и Габалой с ее живописным, горным пейзажем», − сначала Тони был воодушевлен, но совсем скоро это чувство сменилось искренним удивлением от местных условий.

«Мы приехали на первый матч, вокруг всего поля лежали кучи собачьего дерьма. Я попросил сотрудника стадиона убрать – он не придумал ничего лучше, чем сбросить их в песочную яму для прыжков. Еще как-то раз по нашему тренировочному полю гуляла корова и наложила кучу в центральном круге», – Daily Mail получила комментарий, в котором каждое слово просится в заголовок.

Cпустя 18 месяцев Адамса вызвал к себе президент «Габалы» и сообщил, что ему надоело видеть, как Тони теряет свое время, пытаясь что-то втолковать игрокам, пока клуб находится на грани инфраструктурной катастрофы. «Не хочешь стать мои советником и полностью отвечать за условия для игроков?». Тони тут же согласился, так как хотел иметь больше времени, чтобы летать в Баку к своей семье. И в целом президент поставил перед ним грандиозные цели: попадание в еврокубки, построение лучшей академии в стране, а затем и чемпионский титул.

«Мы сделали это. У нас самая крутая академия в стране: шесть шикарных полей, стадион на 4000 зрителей, два крытых манежа – потрясающие условия. Уже сейчас сборная Азербайджана наполовину состоит из выпускников академии «Габалы». Воспитанников «Габалы» готовили к большому футболу тренеры из «Галатасарая» и «Фейеноорда». Президент азербайджанцев любил тотальный футбол и хотел, чтобы юноши в школе его клуба играли в такой же. В еврокубки клуб тоже запрыгнул: еще два года назад команда впервые пробовала пошуметь в Лиге Европы. Пока неудачно, но раньше не было и этого. Юрий Семин не зря провел свое время в Азербайджане, что подтверждает и Адамс: «Семин – отличный тренер, его работа очень помогла «Габале».

Перед тем, как уехать в Китай, Адамс чуть не умер: на тренировке «Габалы» он неожиданно свалился на газон – ему закупорило вену. Местные врачи действовали профессионально и вовремя оказали необходимую помощь. «Уверен, что без мастерства доктора Узеира Рагимова меня бы не было сейчас в живых. Небольшая операция на сердце спасла мне жизнь».

«Габалу» он оставил с задачей все-таки выиграть чемпионство, а сам подался техническим директором в «Чянцинь Лифай». В Китае у него сразу не пошло − свободолюбивый нрав Тони не выдержал жесткой цензуры. Поэтому Адамс переехал в Испанию по приглашению «Гранады». Но сначала спортдиром. По ходу жуткого сезона руководство клуба окончательно потонуло в отчаянии и назначило Тони главным тренером. Адамс не тренировал уже пять лет и, зато уже на первой тренировочной установке взорвал интернет такой вот странной хореографией.

Комментарии Адамс тоже дает пламенные: «Я приехал сюда, чтобы надрать задницы игрокам и выиграть оставшиеся 7 матчей». Этот мощный лозунг рухнул после первого же матча: «Сельта» играючи раскатала «Гранаду» 3:0, зато Адамс тут же вошел историю Ла Лиги. Он выпустил на поле 11 футболистов из 11 разных стран. Кроме того, среди них не оказалось ни одного испанца. Адамс сияет ярко, но пока, видимо, слабо представляет, как научить эту «Гранаду», наполовину состоящую из арендованных игроков, играть в футбол. Если не получится здесь, Тони собирается в Россию: «Я смотрю достаточно много российского футбола. Можно сказать, что я его поклонник. Хотел бы поработать в большом российском клубе в качестве спортивного директора».

Только непонятно, кому он будет тут нужен, если провалится даже в «Гранаде».