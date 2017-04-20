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  • «Руководитель службы безопасности ударил нашего вратаря». Самый скандальный клуб Лиги Европы

«Руководитель службы безопасности ударил нашего вратаря». Самый скандальный клуб Лиги Европы

По ходу нынешнего сезона завершил карьеру полузащитник «Лиона» Геида Фофана. На момент принятия столь серьезного решения футболисту было 25 лет. Фофана – талантливый капитан французской молодежки. Он играл и выигрывал трофеи вместе с Гризманном, но банальная травма лодыжки помешала играть дальше. «Лион» не терял надежды спасти карьеру любимого игрока фанатов, но вынужденно простился с его полевым обличьем.

И это только самая малая часть большой беды, свалившейся на «Лион» в нынешнем сезоне. Возникает ощущение, что команду перестали любить абсолютно все. В первом матче Лиги Европы болельщики «Бешикташа» закидали французскую трибуну файерами. Из-за этого пришлось откладывать начало матча, а болельщики побежали топтать газон. Только президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, поднявшись на трибуну, разрешил ситуацию. «Лион» пропустил от Бабела, но все равно выиграл матч.

Добить команду попытались уже в родном чемпионате. По ходу сезона голкиперу «Лиона» Антони Лопеша приходилось опасаться за свою жизнь. В гостевом матче против «Метца» в него прилетели две петарды от праздновавших забитый мяч болельщиков хозяев. Португальский вратарь покинул поле на своих ногах, но матч в итоге доигрывать не стали.

В прошедшие выходные Лопеша ждал еще один моральный удар. Фанаты «Бастии» и представитель службы безопасности атаковали футболистов «Лиона» еще на разминке. «Стюард ударил нашего вратаря», – рассказывал Жан-Мишель Олас. Игроки «Бастии» в этот момент пытались защищать лионцев, но гости отказались выходить на матч. Игроки «Лиона» написали заявления по поводу нападений. А уже сегодня им предстоит играть в гостеприимной Турции. Местные болельщики готовы в любой момент устроить для команды соперника настоящий ад.

Лига Европы: спасение «Андерлехта», беспорядки в Лионе и перестрелка в Виго

Лига Европы Лига Европы Лион Фофана Геида Лопеш Антони
Комментарии (4)
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dolf666
1492767671
да уж
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TUMS
1492769285
А еще про наших что-то говорят...
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filosof sparty
1492770136
Какая то незаконченная статья. А причины такого поведения описать не хотите!? Или их нет!???
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vasiok74
1492809883
вот вот.начали писать,так надо и заканчивать.
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