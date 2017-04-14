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«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года
«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года
Бомбардир.ру
14 апреля 2017, 14:05
36
В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru.
Россия. Премьер-лига
Россия
Зенит
Спартак
Дзюба Артем
Новости СМИ2
Комментарии (36)
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nik55
1492168286
полено ты тупоголовое
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2
Nikiforof
1492168920
Первые два прочитал надоело. Ему должны официально запретить давать интервью. Или неофициально отрезать язык.
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2
лёха72
1492169613
во овно всплыло опять
Ответить
3
serppion
1492170201
Красноречие опущенного киевлянина Кличко.
Ответить
1
turist82
1492170956
Трепло...
Ответить
3
pravda
1492171453
Хорошее изречение, "иногда лучше молчать, чем говорить"
Ответить
4
BANNIKOV1970
1492175719
продажная
Ответить
3
ks75
1492199788
Напоминает речь проститутки в старости, которая пытается оправдаться, почему она начала продавать себя всем подряд
Ответить
2
docndoc
1492243827
Газпромовский дзюба периодически испускает такие вот газы
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2
Мары
1492426721
Я не психолог, но текстов о деньгах хватает выше крыше.Где то наверно через раз. Есть такая поговорка: У кого чего болит,тот об этом говорит. Видимо Дзюба отрицая свою меркантильность, сам того не осознавая, продолжает всё мерить уровнем зарплат.Опять же история с тем же Дзюбой и карманАми, говорит о природной склонности Артёма не к титулам, а к большим рублям. Короче просто гнида.
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