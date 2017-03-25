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    Марез покинет «Лестер» ради «Барселоны». «Реал» предложил Иско новый контракт. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    25.03.2017 21:00
    Уткин назвал футбол сборной России «чудовищным». Швайнштайгер прошел медобследование для клуба МЛС. Натхо может сменить ЦСКА на «Валенсию». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Лестер» готов продать Мареза в «Барселону» за 40 миллионов

    Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез в ближайшее время может продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены приобрести алжирского футболиста в летнее трансферное окно. «Лисы» готовы отпустить 26-летнего форварда в каталонский клуб за 40 миллионов.

    Азар продлит контракт с «Челси» с увеличением зарплаты

    Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом. Руководство синих намерено подписать с 26-летним бельгийцем новое соглашение, чтобы предотвратить его уход в «Реал». В Лондоне готовы улучшить финансовые условия контракта хавбека, который на данный момент зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

    Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.

    «Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

    Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»

    Трабукки: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»

    Известный итальянский агент Марко Трабукки подчеркнул, что в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара сборная России сыграла на своем уровне. По мнению Трабукки, виной тому лимит на легионеров в РФПЛ.

    Швайнштайгер прошел медобследование для «Чикаго Файр»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, который подпишет контракт с «Чикаго» по завершении сезона, прошел медицинский осмотр для североамериканского клуба, информирует пресс-служба «Файр». Обследование, на котором присутствовал представитель «Чикаго», прошло в одной из клиник Мюнхена.

    32-летний игрок заключит соглашение на один год с возможность продления еще на сезон. Его зарплата составит около 4,5 миллиона долларов.

    «Реал» предложил Иско новый контракт

    «Реал» предложил хавбеку Иско продлить соглашение. Действующий контракт истекает в июне следующего года, и руководство сливочных готово заключить новый договор сроком до лета 2024 года. Зарплата 24-летнего игрока при этом возрастет до 6 миллионов евро в год.

    Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в «Барселоне», однако сам футболист данную информацию не подтвердил.

    Натхо летом может перейти в «Валенсию»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист может перебраться в «Валенсию». В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро. Испанская команда рассматривает 29-летнего израильтянина как основную замену Даниэлю Парехо.

    «Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 26 марта 2017, 11:36

      ...нашей команде надо искать свой футбол,а проигрыш вчерашний скоро забудем. И не надо посыпать голову пеплом,пусть евреи от радости пудрятся----будет и на нашей футбольной жизни праздник,жаль,наверное не доживу.

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 26 марта 2017, 09:57

      Марез "красавчик" нафиг не нужен Барсе,но успеет в случае чего продать себя и пополировать лавку,молодец так держать.Слил тренера без которого он был бы полный ноль а теперь и клуб скорее всего покинет."Молоток".

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 марта 2017, 08:54

      Хана Лисам(((

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 26 марта 2017, 06:54

      уборная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 26 марта 2017, 05:56

      Ужас,а не контрольная игра... Вот вам и спартаковские игрочишки! Бездарей наберут,как будто нет игроков из других команд. Жаль...

      -1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 26 марта 2017, 03:44

      Итальянец как с языка снял! Спасибо тупорылому Мутко.
      Сейчас Черчесов экспериментирует, играл пробный состав и не сыгранный. Так, что трагедии из этого не нужно делать прям.
      А у нас сборная когда-то была топовая что ли? Именно Россия, а не СССР. Не припомню, чтоб мы что-то выигрывали. Почему все требуют от наших футболистов каких-то чудес, не могу понять?

      1
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      Рейтинг: +30

      JoiS > Max Urbanov 26 марта 2017, 08:31

      На Евро-2008 состав был хорош: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Саенко (Торбинский), Семшов (Билялетдинов), Семак (к) , Зырянов, Аршавин, Павлюченко (Сычев) - ребята, которые похали... Ну и как бы 3 место))) Это что то из области фантастики на моем веку))

      0
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      Рейтинг: +286

      Milaninho > Max Urbanov 26 марта 2017, 09:22

      Требуем, потому что зарплаты у этих бездарей как у топовых игроков

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Milaninho 26 марта 2017, 18:43

      Мутко пожалуйся, хотя толку? ОН сам продажный, на откатах сидит

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > JoiS 26 марта 2017, 18:45

      Давай признаем, что там повезло нам )) я смотрел эту игру ) Перед и после этой игры испанцы опустили нас на свой уровень... Но если уж говорить, тогда и у нас состав был лучше намного!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 26 марта 2017, 01:21

      Это уж точно худшая сборная России что я видел

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2017, 21:12

      Когда наши гавнюки от футбола поймут, что наш футбол загнивает???

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > polt 25 марта 2017, 21:32

      Вы не футбольная страна на пример как Мальдивы так что давно пора из футбола сниматся и шахматы играть

      -1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 25 марта 2017, 21:01

      БРАВО

      0
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