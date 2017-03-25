Иско опроверг информацию о возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Иско дал понять, что не намерен в ближайшее время переходить в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет приобрести 24-летнего испанца по окончании следующего сезона, когда он станет свободным агентом.

«Барселона» Про футболистов всегда ходят слухи. Мы все уже привыкли к этому. Некоторым людям необходимо что-то выдумать, когда в чемпионате перерыв. Не знаю, для чего им это нужно», – сказал Иско.

В нынешнем розыгрыше Примеры Иско забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 22 матчах.