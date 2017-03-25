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    Иско опроверг информацию о возможном переходе в «Барселону»

    Полузащитник «Реала» Иско дал понять, что не намерен в ближайшее время переходить в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет приобрести 24-летнего испанца по окончании следующего сезона, когда он станет свободным агентом.

    «Барселона» Про футболистов всегда ходят слухи. Мы все уже привыкли к этому. Некоторым людям необходимо что-то выдумать, когда в чемпионате перерыв. Не знаю, для чего им это нужно», – сказал Иско.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Иско забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 22 матчах.

    Источник: Marca

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    25.03.2017 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 26 марта 2017, 22:20

      Ай молодца правильно высказал не надо не куда идти.Ты там и нужен.

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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 25 марта 2017, 11:18

      нужен ли он

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