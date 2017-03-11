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  • «Это когда-нибудь случалось?». Как не забить два пенальти и чудом выиграть матч (ВИДЕО)

«Это когда-нибудь случалось?». Как не забить два пенальти и чудом выиграть матч (ВИДЕО)

О «Борнмуте» в последнее время говорят в связке с «Челси». Отсюда Конте отозвал из аренды защитника Аке, потому что тот слишком хорошо проявил себя в первой половине сезона. Здесь же может продолжить карьеру Джон Терри, которого ранее сложно было представить вне «Челси».

Зимой «Борнмут» и «Челси» вели переговоры по трансферу голкипера Беговича, но переход не состоялся из-за «Селтика». Брендан Роджерс прислал привет из Шотландии, отказавшись отдавать «Челси» голкипера Гордона, планировавшегося на роль дублера Куртуа. «Борнмут» лишился потенциально крутого вратаря, оставшись с престарелым поляком Боруцем. «Челси» ничего не потерял и лидирует в Премьер-лиге, а «Борнмут» пытается спастись от вылета.

Матч с «Вест Хэмом» виделся непримечательным. Даже арендованный у «Арсенала» Джек Уилшер остался на скамейке запасных. Но веселый «Борнмут» все равно всех удивил. На 9-й минуте в ворота «Вест Хэма» назначили пенальти. Джошуа Кинг подошел к точке, но промазал. Через 48 секунд «Вест Хэм» провел атаку и открыл счет. Артур Боруц в моменте с голом не выручил, лишний раз напомнив о сорвавшемся трансфере Беговича. Кинг по ходу первого тайма, правда, свой гол все-таки забил, сравняв счет. А в концовке половины голкипер «Вест Хэма» Рэндолф уже сам не позволил Бенику Афобе реализовать удар с точки.

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«Это когда-нибудь случалось?», – обратился «Вест Хэм» к статистическому порталу Opta. Оказалось, что в матчах с участием «Вест Хэма» соперник команды никогда не отмечался двумя смазанными пенальти за игру. Хотя в английском футболе подобное творилось не так давно. В 1998 году «Астон Вилла» и «Уимблдон» тоже выдали куражный тайм, вместивший в себя незабитые пенальти.

Однако по итогам второй половины матча можно сказать о «Борнмуте» только хорошее. Все тот же Джошуа Кинг оформил дубль, а затем и хет-трик, став всего шестым норвежским футболистом, которому удавалось такое в АПЛ. За пять последних матчей в Премьер-лиге на счету форварда «Борнмута» семь голов. При этом всего два раза за время в Премьер-лиге игроку «Борнмута» удавалось забить три мяча в одной игре. До Кинга таким героем был вечно травмированный Каллум Уилсон. Он тоже сотворил такое в игре с «Вест Хэмом».

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На голы Кинга во втором тайме «Вест Хэм» ответил только мячом от Андре Айю. «Борнмут» все-таки победил и увеличил шансы на сохранение места в АПЛ. В параллельном матче «Халл Сити» выиграл у «Суонси» (2:1), но «Борнмут» подобные разборки пока мало волнуют.

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«Вест Хэм» же заставил лишний раз вспомнить о скандале клуба с Димитри Пайетом. В недавнем интервью француз признался, что ушел из команды из-за слабых результатов и скучной игры. Сейчас коллектив Билича действительно слишком деградировал, чтобы в нем играли такие футболисты.

Англия. Премьер-лига Англия Борнмут Вест Хэм Кинг Джошуа
Комментарии (2)
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D'achkov
1489264277
эх вест хэм.. в прошлом сезоне за еврокубки боролся((
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alexis02lion
1489286597
А до начала тура многие сомневались, что Борнмут таки вынесет ВХЮ. Тут даже 2 не забитых пенальти не спасли ВХЮ. А то что Кинг будет героем я верил, так как Антонио деградирует, Кэролл не стабилен, а на одном Лансини ВХЮ далеко не уедет. А то что уход Пайета скажется всем было сразу всё понятно.
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