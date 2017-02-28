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    Слуцкий будет работать в Чемпионшипе. Венгер отказался от 30 миллионов в Китае. Дайджест событий дня


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    Голосов: 7
    28.02.2017 23:00
    Могилевец будет зарабатывать мизерные деньги в «Ростове». ЦСКА продал название стадиона «Внешэкономбанку». Английский «Брентфорд» проявляет интерес к Слуцкому. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Венгер отклонил предложение китайского клуба, предлагавшего ему 30 миллионов в год

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил отказом на крупное предложение клуба китайской Суперлиги. Французскому специалисту предлагали контракт с заработной платой в 30 миллионов фунтов в год. Ранее Венгер исключил возможность ухода из футбола в ближайшее время.

    Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

    Могилевец будет зарабатывать в «Ростове» 500 тысяч в год

    Стали известны подробности трудового соглашения полузащитника Павла Могилевца, который этой зимой перебрался из «Зенита» в «Ростов». Напомним, что 24-летний хавбек подписал с донским клубом контракт на три года. Сообщается, что заработная плата футболиста будет составлять 500 тысяч евро за сезон.

    Слуцкий может возглавить клуб из Чемпионшипа

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возобновить карьеру. Сообщается, что заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляет «Брентфорд». По информации источника, лондонский клуб летом планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом. На данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

    ЦСКА продал название стадиона ВЭБу

    Московский ЦСКА объявил о том, что теперь название стадиона, открытого в прошлом году, принадлежит «Внешэкономбанку». Соответствующее соглашение было подписано сегодня между президентом армейцев Евгением Гинером и председателем кредитной организации Сергеем Горьковым. Таким образом, с 28-го февраля сооружение именуется как «ВЭБ Арена».

    Моуринью хочет приобрести в «МЮ» Фабрегаса

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что в услугах 29-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, работавший с хавбеком в лондонском клубе.

    Дибала продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на интерес «Реала» и «Барсы»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. По информации источника, новое соглашение 23-летнего аргентинца со «старой синьорой» будет рассчитано до лета 2021 года, а годовой оклад игрока вырастет до 7 миллионов евро. Ранее футболист подтвердил данную информацию.

    По мнению Фернандо, многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом

    Полузащитник «Спартака» Фернандо не считает проблемой, что в нынешнем сезоне его команда еще ни разу не пробила в РФПЛ пенальти.

    – «Спартак» не бил ни одного пенальти в этом сезоне. Проблема?

    – На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимания на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

    Как будут выглядеть клубы РФПЛ весной

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 3 февраля 2018, 03:09

      Как играет, так и платят, а вот про не деньги это вы маху дали совсем зажрались.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 4 марта 2017, 11:15

      Слуцкий лучший тренер рф и не надо п..д..ь

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 1 марта 2017, 15:52

      еЛучше Слуцкий взял команду 1-й лиги РФ. Как Алейничев и вывел ее в РФПЛЛ.

      0
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 1 марта 2017, 11:39

      Если Слуцкий будет в Англии, то на 1 сезон
      больше не выдержит,сломают)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 1 марта 2017, 10:38

      Что касается Слуцкого,где бы он не пристроился,долго этот "специалист" не продержится.Там дураков нет и терпеть его никто не будет!

      -2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Boniel+ 1 марта 2017, 20:33

      Слуцкий лучший тренер России больше чем у него трофеев нет ни у кого и вряд ли кто добьется такого в ближайшее время мясные лишившись админ ресурса и поддержки 90-х стали как и были недокомандой их место в низу таблицы и разовые попадания на пъедистал скорее исключение из правил как бы его не пиарили в сми

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Make25 1 марта 2017, 09:56

      Слуцкий достоин большего!

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 1 марта 2017, 08:46

      Слуцкий,молодец!Вперёд!

      3
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > Anton-champion 1 марта 2017, 13:01

      Может будет топ тренером)))

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 марта 2017, 08:25

      "Вьебу" Арена - конечно сильно!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      Dimuldos 1 марта 2017, 07:13

      Мне одному кажется , что про спартак слишком много говорят в последнее время!?!? Бесконечные интервью с корерой на матче, даже в перерывах лч почему-то переходят от обсуждений игры к спартаку? Интервью с их болельщиками странными, черезмерно частое упоминание в новостной ленте. Слишком много пропаганды. Нет чем говорить у нас в футболе больше?

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Dimuldos 1 марта 2017, 09:28

      предложи о чём поговорить

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 марта 2017, 07:06

      слуцкий молодец- англия есть англия

      2
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