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    За что мы любим шоу «Культ тура»


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    Голосов: 5
    17.02.2017 13:30
    Самая бодрая передача русского спортивного ТВ закрывается. «Бомбардир» показывает, почему нам будет ее не хватать.

    За крутые истории

    За год в гостях у шоу «Культ тура» побывали десятки самых разных людей, каждый из которых рассказывал что-то интересное о себе и русском футболе.

    Вот, например, Александр Салугин вспоминает, как Валерий Газзаев вдохновлял ЦСКА премиальными

    За резонансные темы

    Где играли договорняки, у кого какая зарплата и почему команда провалилась. «Культ тура» обсуждала то, что многие их коллеги плавно обходили.

    Самого скандального президента топ-клуба Ольгу Смородскую прямо спросили: «Вам есть, за что извиниться перед болельщиками «Локомотива»?» Вот что она ответила:

    За выбор гостей

    Лучший футболист 2016 года Федор Смолов, самый популярный тренер-телеэксперт Валерий Карпин, арбитр-рокер Сергей Карасев, наследник Джорджа Беста и Пола Гаскойна Артем Милевский и многие-многие другие. «Культ тура» приглашала к себе всех. Кроме неисправимо скучных.

    Гляньте, как русский нигериец Брайан Идову сдавал экзамен за другого человека:

    За Савина

    Кроме гигабайтов душевного видео и сотен ярких цитат «Культ тура» оставляет после себя еще как минимум одну классную штуку – ведущего Евгения Савина. Бывший игрок-середняк с мемом про угол головы стал стильным и харизматичным доказательством: футболист может качественно сменить газон на телевизор не только в Европе.

    За необычные форматы

    Не будем ничего объяснять – просто откройте видео, на котором Леонид Слуцкий ест бургеры и ищет среди них тот, что с кониной.

    За людей не из спорта

    Сейчас уже забылось, что изначально третьим ведущим «Культ туры» был Сергей Шнуров. Хотя на ютуб-канале шоу до сих пор три наиболее популярных видео – с его участием. После ухода Шнура «Культ тура» продолжила использовать звезд из других сфер. Например, рэпера Гарри Топора, который записал для программы отдельный трек. Когда о футболе говорят не только футболисты и тренеры – это очень верно и здорово.

    За популяризацию русского футбола

    Когда газоны похожи на картофельное поле, сборная вылетает из турниров со скоростью Гарета Бэйла, а региональные клубы хоронит корявость собственных боссов, очень важно, чтобы кто-то убедительно и громко напоминал: несмотря ни на что, русский футбол – это прекрасно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: You Tube
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -3

      lihindic 18 февраля 2017, 00:42

      время ещё тратить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 17 февраля 2017, 23:16

      Да, что там Культура, средняя программа, со средними ведущими. Вот в ютубе Картавый футбол хотят закрыть, вот это беда печаль вообще!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2017, 16:04

      Вот и хорошо. А, то собирают одни сплетни без всякого футбола.

      -2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 17 февраля 2017, 15:52

      Very Well!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8836

      vladik12 17 февраля 2017, 15:05

      Очень хорошая ретроспектива о прекрасной программе. В таком жанре говорить о футболе обязательно нужно.

      2
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