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  • «В следующем году то же самое?». Как «Бавария» троллит «Арсенал»

«В следующем году то же самое?». Как «Бавария» троллит «Арсенал»

Первый тайм даже подарил «Арсеналу» надежду. Гол Роббена в начале игры получился удивительно красивым. Долететь до такого мяча не могли даже Оспина и Чех вместе. Но маленькому колумбийскому вратарю уж точно было очень сложно. «Арсенал» воспринял гол буднично, тем более что пропускать от «Баварии» в последние годы привык. Однако «Бавария» сама подарила канонирам шанс. Тем более что оборона команды в Лиге чемпионов на этот раз была самой возрастной с 2005 года.

Неудачный взмах ногой в собственной штрафной привел к назначению пенальти. Алексис Санчес Нойера переиграть не смог, потом промазал по мячу, но с третьей попытки смог отличиться. Для немецкого вратаря этот отбитый пенальти стал уже третьим подряд в Лиге чемпионов. Правда, в одном из моментов ему помогала штанга. Забив 12-й гол в Лиге чемпионов, Алексис стал главным чилийским бомбардиром в турнире, обойдя полузащитника «Баварии» Видаля. Ох уж эти парадоксы.

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Во втором тайме рекорды била только «Бавария». Хозяевам немного помогла в этом травма Лорана Косиельни, вместо которого вышел бразилец Габриэл. Коллектив Анчелотти стал первой командой, сумевшей забить англичанам три гола за 11 минут в Лиге чемпионов. Дважды отличился Тиаго Алькантара, а еще один мяч вколотил Левандовски, отдавший еще и голевой пас. Единственным же негативным моментом для «Баварии» стала желтая карточка Филиппа Лама. Теперь завершающий карьеру капитан не сможет принять участие в английском матче.

Но зато в нем сыграет Томас Мюллер. В этой игре же ему суждено было только выйти на замену, чтобы в концовке поставить точку. «Бавария» одержала 16-ю победу подряд в домашних матчах Лиги чемпионов, установив рекорд турнира. «Арсенал» же последний пропускал пять мячей в Лиге чемпионов именно в матче против «Баварии» в 2015 году. Правда, тогда это происходило на групповой стадии турнира.

У «Баварии» появился крутой повод для троллинга!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Арсенал» стал первой английской командой, пропустившей 200 мячей в Лиге чемпионов. Арсен Венгер еще перед началом встречи пытался предсказать исход противостояния. «У нас есть ответная игра, первый матч ничего не решит», – говорил Венгер. Кажется, французский тренер ошибся даже здесь, ведь шансы «Арсенала» на проход в четвертьфинал схожи с возможностями «Барселоны». Их уже оценил Неймар.

«Доминирование «Баварии» будет продолжаться». Почему «Арсенал» Венгера снова проваливается в ЛЧ

Лига чемпионов Арсенал Бавария Нойер Мануэль Роббен Арьен Видаль Артуро Санчес Алексис Левандовски Роберт Оспина Давид Алькантара Тиаго
Комментарии (9)
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TUMS
1487205172
Браво Левандовский!
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igormaddog
1487205912
Бедный Арсенал!
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anri1703
1487208314
Вроде арсенал команда не плохая их каждый год бавария лупит(
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sprint5
1487215954
чуда не произошло
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m40
1487224569
Вот уже почти 20 лет подряд Арсенал с Венгером играет в ЛЧ. Команда стабильно выходит из группы, а в последние годы стабильно вылетает в 1/8. Правда выходит чаще со 2 места и попадает то на Баварию, то на Барселону. А тут напряглись, заняли 1 место и снова Бавария, зато второй ПСЖ вышел на Барсу. Это действительно какой то троллинг. Правда парижане извлекли ошибки прошлого сезона, ну а Арсенал продолжает биться головой о стену
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zatonn
1487229432
Спасибо за прекрасный вечер, ребята! У соседей прошу прощения, эмоции били через край))
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Дима97
1487256306
Роббен был шикарен!
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Ле­ван­довс­кий
1487269924
робеен красава опять венгер без лч просто чесно жалко венгера я не поклоник но это просто позор просто в пух и прах разнисла бавария
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D'achkov
1487332563
алькантара лучший
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