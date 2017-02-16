«В следующем году то же самое?». Как «Бавария» троллит «Арсенал»

Первый тайм даже подарил «Арсеналу» надежду. Гол Роббена в начале игры получился удивительно красивым. Долететь до такого мяча не могли даже Оспина и Чех вместе. Но маленькому колумбийскому вратарю уж точно было очень сложно. «Арсенал» воспринял гол буднично, тем более что пропускать от «Баварии» в последние годы привык. Однако «Бавария» сама подарила канонирам шанс. Тем более что оборона команды в Лиге чемпионов на этот раз была самой возрастной с 2005 года.

Неудачный взмах ногой в собственной штрафной привел к назначению пенальти. Алексис Санчес Нойера переиграть не смог, потом промазал по мячу, но с третьей попытки смог отличиться. Для немецкого вратаря этот отбитый пенальти стал уже третьим подряд в Лиге чемпионов. Правда, в одном из моментов ему помогала штанга. Забив 12-й гол в Лиге чемпионов, Алексис стал главным чилийским бомбардиром в турнире, обойдя полузащитника «Баварии» Видаля. Ох уж эти парадоксы.

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Во втором тайме рекорды била только «Бавария». Хозяевам немного помогла в этом травма Лорана Косиельни, вместо которого вышел бразилец Габриэл. Коллектив Анчелотти стал первой командой, сумевшей забить англичанам три гола за 11 минут в Лиге чемпионов. Дважды отличился Тиаго Алькантара, а еще один мяч вколотил Левандовски, отдавший еще и голевой пас. Единственным же негативным моментом для «Баварии» стала желтая карточка Филиппа Лама. Теперь завершающий карьеру капитан не сможет принять участие в английском матче.

Но зато в нем сыграет Томас Мюллер. В этой игре же ему суждено было только выйти на замену, чтобы в концовке поставить точку. «Бавария» одержала 16-ю победу подряд в домашних матчах Лиги чемпионов, установив рекорд турнира. «Арсенал» же последний пропускал пять мячей в Лиге чемпионов именно в матче против «Баварии» в 2015 году. Правда, тогда это происходило на групповой стадии турнира.

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«Арсенал» стал первой английской командой, пропустившей 200 мячей в Лиге чемпионов. Арсен Венгер еще перед началом встречи пытался предсказать исход противостояния. «У нас есть ответная игра, первый матч ничего не решит», – говорил Венгер. Кажется, французский тренер ошибся даже здесь, ведь шансы «Арсенала» на проход в четвертьфинал схожи с возможностями «Барселоны». Их уже оценил Неймар.

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