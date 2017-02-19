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  • «Марио делает нам одолжение». Как Балотелли снова начал чудить

«Марио делает нам одолжение». Как Балотелли снова начал чудить

Нынешний сезон французской Лиги 1 получается самым интересным за последние несколько лет. За чемпионский титул борются сразу три команды, а денежный «ПСЖ» в этой битве идет не первым. «Монако» и «Ницца» определяли главные тенденции турнира больше половины чемпионата. У монегасков заиграл Фалькао, который отказался от Китая ради набора былой формы. «Ниццу» должен был тащить Балотелли, приехавший во Францию для восстановления звездного статуса.

В начале сезона «Ницца» разгромила «Монако» со счетом 4:0. Балотелли в той игре оформил дубль. «Спасибо всем болельщикам за поддержку. Это только начало», – распинался Марио, которого давно не видели таким тихим и послушным. В первых пяти матчах Лиги 1 Балотелли отличился шесть раз. Особенно запоминающимся получился его гол «Лорьяну» в добавленное время. В той игре итальянец получил еще и красную карточку, но даже она была отменена. За Марио говорили все обстоятельства, а «Ницца» уверенно возглавляла таблицу Лиги 1.

«Ницца» – хорошая команда даже без меня. В нынешнем сезоне мы можем стать чемпионами, хотя сделать это будет трудно», – рассуждал Марио в начале ноября. На тот момент ему уже стало надоедать вести себя прилично. Президент клуба говорил, что удержать Марио в клубе будет трудно, когда травма икроножной мышцы вывела Балотелли из игры на несколько матчей. На «Ниццу» эта потеря сильно повлияла. Команда вылетела из Лиги Европы, конкуренты по чемпионату приблизились в таблице. Возвращение Балотелли таким триумфальным, как игра до этого, уже не получилось. Восемь голов в восьми французских матчах – максимум, на который хватило Марио. Дальше наступил провал.

В матче против «Бордо» Балотелли распсиховался. Приняв соперника за мяч, он отлупил его прямо в центре поля. Двухматчевая дисквалификация должна была успокоить нервы итальянца, но тот отправился гулять по Парижу, чтобы разжечь новый конфликт. «Не забывайте, что наверху «Ницца», – злил парижан Балотелли, выкладывая видео в Instagram. Позже, когда «Ницца» притормозила и начала терять очки, Марио команду только добивал. Сначала он возмущался услышанным уханьем болельщиков «Бастии», якобы помешавшем «Ницце» победить (1:1), а потом вообще перестал нормально играть и тренироваться.

«Марио делает одолжение, отрабатывая в защите. Ему понадобится время на адаптацию, потому что он играет так на протяжении всей своей карьеры. Мое дело – выбирать 11 лучших игроков», – рассказывал на пресс-конференции тренер «Ниццы» Люсьен Фавр. Фавр – опытный специалист, который хорошо работает с игроками-личностями. Именно он, возглавляя менхенгладбахскую «Боруссию, сделал звездой Марко Ройса, который до него мог вообще уйти в странствие по аутсайдерам Бундеслиги. Взаимоотношения с Балотелли у Фавра пока складываются тяжелее. В Лиге 1 он отыграл только 13 матчей, отметившись девятью голами. При этом прошло уже 25 туров, а «Ницца» забила всего 41 мяч. У лидирующего в турнире «Монако» к этому моменту уже 75 голов.

Если Фавр еще как-то оправдывает Балотелли, то его партнерам все происходящее уже надоело. «На тренировках Балотелли не выкладывается полностью. Он – звезда, но из-за его отношения возникает чувство, что Марио больше не хочет играть за «Ниццу». Это выглядит позорно», – ругается талантливый полузащитник Валентин Эйссерик. В важнейшей игре с «Сент-Этьеном» чумовой гол забил Кипрен. «Ницца» выиграла, а Балотелли вышел на замену только в последние десять минут. Встречу с «Ренном», где команда отыгралась со счета 0:2, итальянский форвард вообще пропустил.

«Ницца» привыкает выживать без Марио. Получая 450 тысяч евро в месяц, Балотелли входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1, но его реальная польза не стоит затрачиваемых денег. Сейчас в таблице «Ницца» уже третья. От лидирующего «Монако» команда отстает на пять очков, но для борьбы за чемпионство может не хватить глубины состава. Деградация Балотелли мешает «Ницце». В конце января тренер сборной Италии Джампьеро Вентура сказал, что приедет во Францию, чтобы посмотреть на игру Балотелли и поговорить с ним о будущем. Теперь смотреть там можно лишь на то, как Фалькао ведет «Монако» к чемпионскому титулу. У Радамеля уже 16 голов и шесть голевых пасов в нынешнем сезоне. Возрождение колумбийца явно получается круче.

Франция. Лига 1 Европа Ницца Балотелли Марио
Комментарии (14)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1486998680
Жалкие, белые людишки просто не понимают великого итальянского форварда.
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mihail200606
1487002782
не понимаю, как его еще в ниццу удалось пристроить.. понятно конечно, что агент у него прожженый пройдоха.. но такое г..но брать - это ж процентов 90 , что получишь геморрой какой нибудь вместо приличного поведения...
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zarsm
1487005644
Уже давно пора поменять Супермарио на Даунмарио
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Valera-Verim
1487005901
Марио-КРАСАВА! Угарает,как хочет и может.(распи.дяй ещё тот)
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Nesterenko
1487019746
Сами знали какого придурка вы подписываете.
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FanatSerj
1487068224
По лицу ему тоже локтем прошлись, можно было легко упасть и начать по тихому нос расковыривать до крови, но это же Супер Марио, со словами "Ах ты сука такая, нааааа" лупанул по ноге и побежал дальше )))
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ИванЯ
1487073231
Когда такого игрока подписывают, (психологически не уравновешенного) нужно в контракте учитывать: если играет норм, пашет на тренировках, то получай з/п дурака валяешь не получаешь вообще, и тут два варианта: 1 что игрок заиграет; 2 хотя-бы зарпатная ведомость не загружена. А у Марио характера на 10Халков хватит не каждому в жизни дано пережить столько сколько ему и стать тем кем стал. Как-то так.
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agil
1487492837
чтоб не случилось я его все равно уважаю!!!! он сам себя сделал ни каждому дано после таких трудностях до такого уровня добраться... и кстати его везде провацируют а он привык отвечать всем и это правильно!!!
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vasiok74
1487532738
пора уже Балотелли отпускать.помог в начале,ну и на этом всё и закончилось.кто его покупает,здорова рискует.
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dolf666
1487666584
Фалькао молодец! и в Лиге Чемпионов наконец-то играет, а то уходил всё время))
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