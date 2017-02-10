«Не остановлюсь, пока не сделаю Бояна лучшим». Как развалился миф о наследнике Месси

Сербская надежда Каталонии

«Не остановлюсь, пока не сделаю Бояна лучшим», – говорил Хосеп Гвардиола в 2011 году. Уже не веря в искренность собственных слов. Когда-то именно Бояна Кркича тренер считал своим главным подопечным. Ведь он стал профессионалом именно в эпоху Гвардиолы.

Пеп хотел сделать из Кркича нового Месси и с его помощью продлить каталонскую гегемонию еще на 10 лет. Но грандиозные мечты, как это часто бывает, с реальностью разошлись.

Сравнение с Месси началось сразу же, как только Боян появился в основе каталонцев. Юркий, низкорослый нападающий-дриблер не только внешне напоминал молодого Лео, но и бил его рекорды. К примеру, дебютировал Кркич за взрослую «Барсу» в 17 лет и 19 дней, став самым молодым игроком в истории клуба и побив один из первых рекордов аргентинца.

До этого Боян прошел каталонскую академию и всегда был лучшим и в молодежке «Барселоны», наколотив там около 1000 голов, и на уровне юношеской сборной Испании, став лидером в финале чемпионата Европы-2007.

Кркич был образом эффективной модели каталонской футбольной школы, которая должна была создавать лучших игроков мира каждые 5-7 лет. И полностью оснащать «Барселону» своими воспитанниками, которые никогда бы не отдавали чемпионство в Испании и «Золотые мячи» соперникам.

Из 2017 года такие планы выглядят абсурдными, но в эпоху, когда «Барселона» брала по 5 трофеев за сезон, а сборная страны, состоявшая в основном из каталонцев, целое десятилетие оставалась лучшей в мире, все выглядело совсем по-другому. И система должна была заработать.

Но именно на Кркиче она дала сбой.

«Они не знали, как меня использовать»

Главная проблема Бояна – тотальный консерватизм. Удивительно, что этот консерватизм стал проявляться, когда нападающему не было и 20 лет. Он ушел из своего родного клуба, потому что не смог подстроиться под постоянно движущуюся игровую модель «Барселоны», в которой каждый футболист должен уметь перемещаться по всему полю, несколько раз за матч меняя свою позицию.

Кркич же слишком топорно представлял себя центральным нападающим, считая, что у него даже не получится играть на фланге. Так что и пытаться не стоит.

Наверное, самый провальный матч Бояна в его последнем сезоне за «Барсу» – с «Бетисом». Каталонцы тогда пролетели 1:3, открыв счет на второй минуте. Болельщики и эксперты видели причину кризиса команды именно в излишнем доверии к Бояну. Но позже отец футболиста с ними не согласится и скажет: «Гвардиола не давал моему сыну выходить на поле стабильно».

И от этого все проблемы.

В поисках стабильности Боян поехал в Италию. Еще недавно его оценивали в 30 миллионов евро. В «Рому» же он перешел за 12. Тогда римлян тренировал Луис Энрике. И он тоже, как жаловался Боян, так его и не понял.

Нападающий стал игроком замены, играл на фланге и за весь сезон 2011-12 забил всего 7 мячей. Появившийся вместо Энрике Зденек Земан и вовсе отказался работать с испанским нападающим, отдав его в аренду в «Милан». Где Кркич за год забил 3 раза.

Потом было мимолетное возвращение в «Барселону» и очередная аренда – в «Аякс». На этот раз удачная. Кркич становится чемпионом Нидерландов. Полагая, что ему удалось-таки успешно реанимировать свою карьеру, Баян возвращается в «Барселону». Но та отказывается продлевать с ним контракт и снова продает своего воспитанника. В «Сток Сити».

10 главных молодых талантов 2007 года. Сбылся ли прогноз?

Примирение с действительностью

Главная надежда мирового футбола уехала в АПЛ за 2 миллиона евро. Синдром смирения и принятия собственного уровня типичен для футболистов, которые несколько сезонов подряд не могут оправдать надежд общественности. Так и оставшись пожизненно «перспективными».

Кркич, кажется, понял, что снова возвращаться в «Барселону» или пытаться попасть в другой топ-клуб бессмысленно. И стал играть за «Сток». Марк Хьюз считал Бояна удачным приобретением и регулярно ставил его в старт. Большего нападающий и не просил.

Он забивал по 5-7 мячей за сезон и настолько смирился со своей новой жизнью, что когда в пролом году снова попал в трансферные планы крупных клубов, поспешил продлить контракт со «Стоком» до 2020 года.

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и даже «Зенит» получили от клуба и игрока отказ. Слишком уж хорошо Боян знал, что такое топ-клуб, где так легко сесть на скамейку и навечно стать «игроком замены».

Потеряв надежду попасть в сборную Испании, Кркич захотел играть за Сербию (корни отца позволяют). Сербская федерация футбола уже обратилась за получением соответствующего разрешения к ФИФА.

Но это еще не конец.

Выбить трансферное окно. Как Боян Кркич хотел перейти из сборной Испании в Сербию

«Майнц» как приговор

«Сток» погряз в затяжной серии поражений, у Бояна испортились отношения с тренером, и в это трансферное окно он переехал в Германию. Аренда в «Майнце» продлится до конца сезона.

«Я долгое время хотел попробовать свои силы в Бундеслиге. Мне кажется, это очень серьезная и страстная лига, где болельщики всегда заполняют стадионы», – комментирует свою очередную аренду футболист.

Позитивный взгляд это хорошо, но будущее 26-летнего нападающего туманно. Когда он пытался быть идеалистом, его ругали и отправляли в аренду. Когда он смирился и стал реалистом, отказался от контракта с МЮ ради стабильной игры в основе – его все равно отправили в аренду. В великую некогда испанскую сборную его так и не вызвали. И, видимо, уже не вызовут.

Делать нечего, придется играть в футбол, Боян.

Все трансферы зимы в Германии. Полная таблица