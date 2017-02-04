«Стэмфорд Эмирейтс». Объединенная сборная «Челси» и «Арсенала»

Антонио Конте и Арсен Венгер используют разные тактические схемы – 3-4-3 и 4-2-3-1. С одной стороны, было бы логично взять наработки лидирующего в чемпионате итальянца и составить объединенную команду, отталкиваясь от них. Однако популярность схемы с тремя центральными защитниками только возвращается, и, выбрав расстановку Конте, нам бы пришлось подгонять игроков Венгера под его лекала. Схема 4-2-3-1 более традиционна: под нее подойдут и футболисты «Арсенала» (они по ней и играют), и футболисты «Челси». Разве что Эдена Азара нам пришлось отправить на правый фланг атаки – но это исключительно потому, что конкурентом бельгийца слева оказался Алексис Санчес. В целом же выбранные нами 11 игроков смогут победить кого угодно.

Вратарь: Тибо Куртуа

Клуб: «Челси»

Куртуа вытеснил Чеха из основы «Челси» еще при Моуринью, поэтому чешскому ветерану пришлось уйти в «Арсенал». Петр по-прежнему достаточно надежен, но у болельщиков с «Эмирейтс» уже накопилось к нему немало претензий: Чех вообще не отбивает пенальти, иногда пропускает глупые голы в ближний угол и неудачно вводит мяч в игру. Куртуа, напротив, являет собой образец надежности. Сравнение Чеха десятилетней давности с нынешним Куртуа стало бы настоящей головной болью, однако в 2017-м выбор очевиден.

Левый защитник: Маркос Алонсо

Клуб: «Челси»

На летний трансфер Маркоса Алонсо из «Фиорентины» в «Челси» поначалу не обращали серьезного внимания – и, как оказалось, зря. Аккурат после крупного поражения «аристократов» на «Эмирейтс» (0:3) Алонсо стал неотъемлемой частью в построениях Антонио Конте: испанец закрывает левую бровку при схеме 3-4-3. Маркос может и отдать голевой пас, и забить сам – чего стоит один его дубль в ворота «Лестера». Конкурент Алонсо из «Арсенала» – Начо Монреаль – в этом сезоне, напротив, снизил планку и выступает на порядок хуже, чем раньше. Некоторые фанаты «канониров» требуют в основу Кирана Гиббса, который здорово играл (и играет) в различных кубках. А вот у болельщиков синих нареканий к Алонсо нет.

Центральный защитник: Лоран Косиельни

Клуб: «Арсенал»

Капитан «Арсенала» является одним из лучших центральных защитников в Премьер-лиге; его место в любой символической сборной обычно не подвергается сомнению. Косиельни владеет замечательным первым пасом, блестяще читает игру, страхует партнеров и, кроме того, он всегда бесконечно спокоен. На такого игрока можно положиться, зная, что он не подведет. Достаточно вспомнить, как легко и изящно Косиельни в первом матче этого сезона между «Челси» и «Арсеналом» съел грозного и злого Диего Косту.

Центральный защитник: Гари Кэхилл

Клуб: «Челси»

На этой позиции можно было ожидать Давида Луиса, однако бразилец в команде Конте исполняет роль разыгрывающего, пасующего защитника, а такой в нашей команде уже есть, и это Косиельни. У Кэхилла похуже с первым пасом, но начинать атаки ему и не понадобится. Зато англичанин самоотвержен, превосходно играет головой и очень опасен у ворот соперника, когда дело доходит до штрафных или угловых. Связка Косиельни-Луис превосходна, если говорить о звездных фамилиях, – и все-таки мы будем настаивать на том, что сотрудничество Косиельни с Кэхиллом оказалось бы более продуктивным.

Правый защитник: Эктор Бельерин

Клуб: «Арсенал»

В последние годы Бельерин стремительно прогрессировал; уже сейчас он вышел на уровень лучших крайних защитников в мире. Эктор сверхопасен в атаке, успевает возвращаться в оборону и вообще не вызывает нареканий ни у кого – ни у Арсена Венгера, ни у болельщиков, ни, разумеется, у самого себя. За ним наверняка готова выстроиться очередь: «Барселона» и «Манчестер Сити» будут потрясать пухлыми чековыми книжками, заманивая Бельерина большими деньгами и борьбой за трофеи. Пока же испанец продлил контракт с «Арсеналом» и едет на «Стэмфорд Бридж» возрождать чемпионскую интригу.

Опорный полузащитник: Н'Голо Канте

Клуб: «Челси»

Н'Голо Канте – символ чемпионства «Лестера» в прошлом сезоне и краеугольный камень построений «Челси» в сезоне нынешнем. Француз – улучшенная версия Клода Макелеле: он так же прекрасен в отборах и чтении игры, но при этом может забить (или разогнать голевую атаку) – вспомните матч против «Манчестер Юнайтед». На данный момент Франсис Коклен ему не конкурент, что подтверждается и выбором Дидье Дешама: Канте в сборную вызывается, Коклен – нет.

Центральный полузащитник: Неманья Матич

Клуб: «Челси»

В пару к Канте определим Неманью Матича: француз и серб составили идеальную связку в центральной зоне Антонио Конте и разорвать ее нам пришлось бы только в том случае, будь здоров Санти Касорла. Однако испанский волшебник «канониров» травмирован, поэтому выбора у нас не остается – Аарон Рэмзи и Алекс Окслэд-Чэмберлен генетически не способны конкурировать с Матичем в том, что касается гроссмейстерской игры в середине поля. В этом сезоне (с появлением Канте) Неманья расширил свой функционал: теперь он не только отбирает мячи и совершает тактические фолы, но и раздает предассисты в стиле Бускетса, которые успешно освоил.

Плеймейкер: Месут Озил

Клуб: «Арсенал»

В этом сезоне Месут отдает меньше голевых передач, но чаще забивает. Вот и в игре первого круга он забил в ворота Куртуа замечательный гол: развернул на своей половине поля Канте, убежал в отрыв, разыграл симпатичную «двоечку» с Санчесом и поразил ворота ударом от штанги. Озил может долгое время оставаться в тени, при этом в нужный момент немецкий турок способен выстрелить невероятно крутым ассистом или другим нестандартным действием. Плеймейкеров уровня Озила в мире единицы, так что его место в нашей сборной не должно подвергаться сомнению.

Левый вингер: Алексис Санчес

Клуб: «Арсенал»

Без сомнений, Санчес – один из лучших игроков Премьер-лиги в последних сезонах, и редкая символическая сборная обходится без его присутствия. Санчес – настоящий боец, лидер; он настолько отчаянно хочет побеждать в каждой игре и в каждом эпизоде, что иногда это едва ли не вредит «Арсеналу». Временами чилиец чересчур увлекается и целиком перетягивает красно-белое одеяло на себя. Впрочем, его статистика в любом случае очень крута: 23 матча, 15 голов, 9 голевых передач. За Санчесом нужен глаз да глаз – иначе «Челси» рискует начать матч со счета 0:1, как в первом круге.

Правый вингер: Эден Азар

Клуб: «Челси»

Традиционное место Азара – левое крыло атаки, но учитывая, что его в нашей команде застолбил Санчес, бельгийцу придется уйти направо. Теоретически можно было запихнуть сюда Тео Уолкотта, который имеет в этом сезоне неплохую статистику, но все-таки Азар всегда остается Азаром – человеком, который в одиночку может решить исход встречи, приняв какое-либо нестандартное решение. Под руководством Конте 10-й номер «Челси» перестал валять дурака и вернулся если к не своей лучшей форме (образца сезона 2014/15), то, по крайней мере, к тем кондициям, которые позволяют считать его одним из самых опасных игроков АПЛ.

Центральный нападающий: Диего Коста

Клуб: «Челси»

Несмотря на то, что форвард «Арсенала» Оливье Жиру имеет отличную статистику и порой забивает выдающиеся голы, место Диего Косты в этой сборной не должно подвергаться сомнению. Жиру часто выступает в роли джокера, козыря, сменщика, в то время как здоровому Косте зарезервировано место в основе «Челси». Можно хвалить Давида Луиса, Канте, Матича, Азара, самого Конте, но я все же рискну предположить, что MVP этого сезона является именно Коста. Причем не только в составе синих, а вообще во всей лиге. Его статистика 15+5 (в 21 матче) впечатляет, а страсть, с которой Диего бьется на поле, заставляет симпатизировать ему, несмотря на скверный характер. Если Коста уедет-таки летом в Китай, это станет для Конте огромной потерей. Впрочем, пока Коста еще никуда не уехал, так что защиту «Арсенала» субботним утром ждет серьезное испытание.

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег