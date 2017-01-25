Пике, Фабрегас и другие воспитанники «Барселоны», поигравшие в АПЛ

Марк Муниеса

Позиция: левый/центральный защитник

В «Барселоне»: попал в основную обойму еще при Хосепе Гвардиоле, присутствовал в запасе «Барсы» в финальном матче Лиги чемпионов-2008/09 против «МЮ». Несмотря на свой универсализм, а Муниеса может выступать еще и на позиции опорного полузащитника, сыграл он всего четыре матча в основе каталонцев. После чего собрался покорять АПЛ. Да и Гвардиола к этому времени уже ушел из «Барселоны».

В АПЛ: «Стоку» он достался бесплатно, и клуб получил универсала с «барселонской» выучкой. Удачным ли было это время для игрока? 50 на 50. Прежде всего, из-за травм, которые долго не давали ему покоя. Свои полсотни матчей в АПЛ за это время он все же наиграл. Сейчас Муниесой активно интересуется «Бетис», и трансфер может свершиться уже в ближайшее время.

Ориоль Ромеу

Позиция: опорный полузащитник

В «Барселоне»: шансов на основу практически не было – ну куда там приткнуться при живом-то Бускетсе. Ромеу умеет выполнять функции центрального полузащитника, но даже после ухода Хави пробиться туда просто невозможно. Предложение от «Челси» подоспело как раз вовремя – Ромеу сыграл всего пару матчей в каталонской футболке и отправился навстречу приключениям в АПЛ.

В АПЛ: как раз застал лондонцев в тот период, когда они выиграли два еврокубка, а затем уехал играть за «Валенсию» и «Штутгарт». С прошлого сезона – игрок «Саутгемптона», купленный клубом за 7 миллионов евро. Выглядит вполне прилично и уже наверняка входит в шорт-лист Хулена Лопетеги – тренера сборной Испании. Впрочем, и там конкурентом Ромеу будет все тот же Бускетс.

Жерар Пике

Позиция: центральный защитник

В «Барселоне»: завоевал больше 20 трофеев, стал шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, наиграл более 300 матчей, в перерывах между которыми разнообразно дразнил фанатов и игроков мадридского «Реала». В общем, один из незаменимых футболистов «Барсы» на протяжении уже девяти сезонов. Однако все это произошло уже после английского эксперимента.

В АПЛ: «Ни Видич, ни Фердинанд не получали травм, они, черт возьми, даже никогда не удалялись», – вспоминал Пике. Сместить одну из таких глыб молодому защитнику было не под силу. Зато в «МЮ» он научился играть головой, пользоваться своими габаритами и сумел закалить характер. Пике мог бы до сих пор играть за «МЮ», но клуб отпустил его домой. «Барса» уж точно об этом не жалеет.

Сеск Фабрегас

Позиция: центральный полузащитник

В «Барселоне»: закрепился на три сезона уже после того, как сделал себе имя в «Арсенале». В «Барсе» целовался с шестью трофеями, вот только победить в Лиге чемпионов все никак не удавалось.

В АПЛ: началось как раз все с «Арсенала», куда Сеск переехал в 16-летнем возрасте. Несмотря на лишь два добытых трофея за восемь сезонов, Фабрегас считался одной из главных звезд чемпионата Англии. Вернулся туда он три года спустя, в тот же город, только в другую команду, с которой сходу выиграл АПЛ. Сейчас слухи о возможном уходе Сеска все чаще заполняют медиапространство, а сам испанец с переменным успехом помогает «Челси» нестись к золоту.

Джон Тораль

Позиция: центральный/крайний полузащитник

В «Барселоне»: еще в восьмилетнем возрасте стал играть за детскую команду, так и проучился в клубе до 16 лет, пока не уехал в «Арсенал». Второго Фабрегаса из Тораля, наверное, уже не выйдет, так что его возвращение в клуб пока представить себе сложно.

В АПЛ: тоже пока не сыграл ни одного матча, как и за «Барсу». Дважды Тораля арендовали клубы Чемпионшипа – «Брентфорд» и «Бирмингем», шесть матчей полузащитник провел в составе «Гранады», а теперь выступает за «Рейнджерс» в Шотландии.

Эктор Бельерин

Позиция: правый защитник

В «Барселоне»: не играл, переехав в 2011 году в Лондон вместе с Торалем. «Попав в «Арсенал», я вообще не знал, как играть в защите, – вспоминал потом Бельерин. – Ведь я все время играл вингера. Помню, как тренер порой смотрел на меня так, будто говоря: «Боже, да что же он делает». Но мне очень нравится учиться у него». Это слова об ассистенте Венгера – известном в прошлом защитнике «Арсенала» Стиве Боулде.

В АПЛ: выступает с 19-летнего возраста и уже третий сезон подряд регулярно появляется в основном составе. В прошлом году слухи не раз отправляли Бельерина обратно в «Барселону», на что футболист однажды ответил: «Если они мне позвонят, я не буду поднимать трубку». В общем, не до «Барсы» сейчас парню.

Фран Мерида

Позиция: центральный полузащитник

В «Барселоне»: стандартная история – с восьми лет в «Барсе», ближе к совершеннолетию – отъезд за игровой практикой. Мерида, правда, ушел еще и со скандалом – он не подписал с «Барселоной» контракт, поэтому она не получила за него компенсацию. Однако суд в итоге обязал футболиста заплатить клубу сумму в размере трех миллионов евро.

В АПЛ: не задалось. Именно этого парня пытались назвать «новым Фабрегасом», но единственное, что их роднило – позиция на поле. Венгер, вроде как, предрекал парню большое будущее в «Арсенал», сам Мерида отыграл 16 матчей за три сезона и принялся разъезжать по арендам, причем умудрился заехать даже в Бразилию.

Мерида однажды рассказал, что был близок к тому, чтобы бросить футбол: «Наступил август, было лишь несколько предложений из заграницы. Все они – не заинтересовали. Думал, что сдамся. Но затем поговорил со своим отцом, и он объяснил, как мне в жизни повезло. Он в 25 лет вынужден был занимать деньги, чтобы прокормить двух детей. «У тебя же – вся жизнь впереди, просто двигайся вперед, не останавливайся, и результат придет», – сказал он мне». Сейчас Мерида пытается перезагрузить карьеру в «Осасуне».

Игнаси Микел

Позиция: центральный защитник

В «Барселоне»: практически отработанный машрут – из «Барсы» в «Арсенал». Только в случае Микела получилось транзитом через клуб «Корнелья». В академии «Барселоны» защитник занимался пять лет, а уже из «Корнельи» был куплен «канонирами», хотя мог продолжить карьеру в «МЮ» или «Валенсии».

В АПЛ: дебютировал за месяц до своего 20-летия, причем в ранге чемпиона Европы среди юношей, выиграв чемпионат в 2011 году вместе с Моратой, Алькасером и Кальехоном. Позже он забил свой первый гол за «Арсенал» в Кубке Лиги, использовав подачу Аршавина. Но дальше в Англии не задалось – ни за «Лестер» в Чемпионшипе, ни за «Норвич» там же. Сейчас Микел выступает за испанский «Луго» – середняка Сегунды.

Жерар Деулофеу

Позиция: правый вингер

В «Барселоне»: действительно возлагались надежды на этого футболиста. В девятилетнем возрасте он попал в клуб, через три года уже подписал контракт с Nike, в 17 лет дебютировал за основную команду, а еще спустя год – вышел в Лиге чемпионов играть против «Спартака». Но на поле Деулофеу хотелось быть гораздо чаще, чем просто любоваться за действиями своих партнеров, сидя на скамье. Не все хотели, чтоб этот парень уходил, но выбор был сделан.

В АПЛ: поиграв сезон на правах аренды за «Эвертон», Деулофеу выиграл Лигу Европы с «Севильей», а затем был куплен ливерпульским клубом за шесть миллионов евро – не так уж много за столь талантливого футболиста. Впрочем, в нынешнем «Эвертоне» Кумана места Деулофеу не нашлось, так что полузащитник выбрал интригующую борьбу за еврокубки с «Миланом».

Адама Траоре

Позиция: правый вингер

В «Барселоне»: воспитывался с восьми лет. Два сезона провел за «Барселону Б», а в главной команде на его счету четыре матча и даже один забитый гол. Всего этого, впрочем, маловато. «Барса» продала своего легконогого форварда за 10 миллионов евро в «Астон Виллу» еще полтора года назад. И опять же, не все фанаты клуба поняли решение «Барселоны», тем более что Траоре был продан без опции возможного обратного выкупа.

В АПЛ: сейчас уже выступает за «Мидлсбро». С результативностью туговато, но в целом парня хвалят, а его перспективы оценивают довольно высоко. Контроль мяча и пас еще следует подтянуть, но с дриблингом у Траоре все в порядке: в Премьер-лиге у него лучший показатель среди всех (!) футболистов в этой дисциплине – 5,6 удачных обводок в среднем за игру. Кстати, сегодня Траоре празднует свой день рождения – футболисту исполняется 21 год.

По материалам DailyMail