Суперматч «Торино» – «Милан»: 4 гола, незабитый пенальти и удаление (ВИДЕО)

При победе «Милан» куда ближе бы расположился к чемпионской тройке, «Торино» – к еврокубковой пятерке. Оба соперника имеют право быть недовольными. Но хозяева больше. Они были в полушаге от того, чтобы решить абсолютно все вопросы в первом тайме. Теперь их фанаты проклянут одного парня из близкой нашему сердцу Сербии.

К 26-й минуте Белотти и Бенасси сделали счет 2:0 в пользу «Торино», к 32-й Льяич оформил бы разгром, если бы забил пенальти, а не бил слабым ударом прямо в Доннарумму. Два пропущенных гола «Милан» отыграл всего за пять минут во втором тайме – Бертолаччи запихал мяч в ворота Харта, несмотря на его сэйвы, а Бакка показал, как нужно реализовывать пенальти без пижонства. Вот и вся разница, парень. Подошел, ударил в угол, и ты герой.

В концовке героями могли стать игроки любой из команд, но объявился лишь антигерой – Романьоли получил по желтой в каждом из таймов и отправился отдыхать на пару минут раньше всех остальных. Голов больше не было. 2:2. Забивали только те, чьи фамилии начинались на «Б».

«Думаю, это был неплохой урок для нас, – заключил после матча главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла. – Нам показали, что для решения больших задач нам нужно еще очень серьезно расти».

Усвоить этот урок миланцам и правда было необходимо. Впереди гораздо более тяжелое испытание – матч с «Наполи» в ближайшую субботу. Своего Льяича в трудную минуту там может не найтись.