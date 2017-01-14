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Вывернул игру. Как Канте изменил себя и «Челси»

«Я еще никогда не видел, чтобы кто-то бежал так, как он. Даже когда я скажу ему остановиться, он не сделает этого. Кажется, у него несколько упаковок батареек, спрятанных в трусах», – расскажет о манере игры Нголо Канте главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

Поддержит его и Алекс Фергюсон, сказавший, что Канте – самый ценный игрок АПЛ сезона 2015/16. Вряд ли кому-нибудь придет на ум спорить с мэтром. Опорника привез в Англию Стив Уолш, работающий скаутом «Лестера» во Франции. Уолш определенно заслужил не одну премию – он же в свое время привез сюда и Рияда Мареза, выцепив того из скромного «Гавра».

В общем, в первый свой сезон Канте произвел на всех неизгладимое впечатление своей работоспособностью. Он редко появлялся в кадре, но когда дело доходило до перехвата или отбора, нейтрализовывал атаки соперников с легкостью секатора, перерезающего колючую проволоку. 2,9 отбора за игру, 4,8 перехвата – с такой статистикой Н’Голо стал лучшим полузащитником сезона в АПЛ и внес серьезнейший вклад в чемпионство команды.

Летом француз подписал контракт с «Челси». «Лестер» получил 32 миллиона евро, а сам Канте – возможность попробовать себя на самом высоком уровне. Многие эксперты говорили о том, что у него не получится превзойти себя самого образца прошлого сезона, однако Н’Голо это удалось. Более того, он серьезно изменил свою манеру игры, подстроился под требования Конте и в итоге стал одним из определяющих игроков в центре поля. В символической сборной АПЛ первой части сезона Канте заслуженно занял свое место.

Интересно, что именно фигура Канте полностью поменяла расклад на чаше весов в чемпионате. Без него «Лестер» беспомощно идет ко дну, а «Челси» превращается в настоящего монстра, с которым в Англии может совладать лишь молодая банда Маурисио Почеттино. В преддверии матча «Челси» и «Лестера» самое время разобраться – в чем же секрет игры миниатюрного, но вгрызающегося в ноги соперников опорника, и как его использует в своей формации Антонио Конте.

Позиция

Как всем хорошо известно, секрет «Лестера» образца прошлого сезона – умелые действия при обороне своих ворот и быстрый выход из обороны в атаку. Команда не боялась отдавать инициативу сопернику и играла от него. Более того, когда приходилось брать игру в свои руки, у «лис» частенько возникали проблемы. Но сейчас не об этом.
При схеме 4-1-4-1 именно Канте исполнял роль второй единицы, располагаясь между линиями обороны и полузащиты. Н’Голо был этакой подушкой безопасности, которая раскрывалась, когда соперник пытался организовать атаку через центр. Даже когда «Лестер» перестраивался на более классические 4-4-2 и Канте выходил в центре в паре с Дэнни Дринкуотером, француз оттягивался назад и в большей степени развивал атаки команды из опорной зоны.

В «Челси» Конте Канте пришлось привыкать к новой схеме – 4-3-3, в которой он выходил в качестве футболиста, расположенного чуть ближе к атаке. Конте отметил, что еще в прошлом сезоне француз здорово сооружал атакующие композиции «Лестера» и дал тому большую свободу в атаке. Стоит отметить, что, в отличие от действующего чемпиона, «Челси» больше владеет мячом, отсюда – больший диапазон действий.

На тепловой карте видно, что в «Челси» Канте гораздо больше времени проводит на чужой половине поля и не задерживается в центре, постоянно перемещаясь от своей штрафной до чужой.

После перестроения «Челси» на схему 3-4-3 Канте начал играть еще более важную роль. Благодаря своей выносливости и постоянному движению Канте быстро обосновался в стартовом составе, а Конте получил в свое распоряжение футболиста, который будет неустанно носиться по всей линии полузащиты, успевая отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Не будем останавливаться подробно на важности двух опорников в построениях лондонцев. Об этом подробнее здесь.

В двух словах – именно универсализм и физическая подготовка – то, что требует от игроков полузащиты Конте. И Канте с этой функцией прекрасно справляется.

Игра

Контроль мяча «Челси» основывается на тактике ромбов. Вингбеки Алонсо и Мозес – ключевые фигуры в построении Конте, потому, когда они получают мяч, рядом должно находиться несколько партнеров, через которых можно развить атаку. Наглядный пример – при приеме мяча Мозес имеет вариант отыграть назад (Аспиликуэта), вперед (Педро) или же, что самое очевидное, развить атаку через центр и открываться впереди. Именно для этого в «Челси» есть Канте. Он смещается ближе к флангу и организовывает плотность и численное превосходство «Челси» на конкретном участке поля. Именно на этом строится игра Конте, требующего от подопечных постоянно перемещаться за мячом.

Заметна разница в перемещениях Канте и по карте соприкосновений с мячом. Для примера – матч «Лестера» против «Ман Сити» за 6 февраля 2016, где «лисы» не оставили камня на камне от «горожан» и победили 3:1.

И та же карта в матче «Челси» – «Ман Сити», где синие также победили 3:1, но уже в этом сезоне. Отметим, что в обоих случаях Канте соприкасался с мячом примерно одинаковое количество раз – 33 против 34.

В обеих играх важную роль сыграл именно Канте. Однако эта роль разная. В футболке «Лестера» Н’Голо сосредотачивался на работе в своей опорной зоне, создавая ту самую подушку и редко выдвигался вперед. В «Челси» он перемещается по всему полю, создавая численные превосходства то там, то здесь. За счет этого движения группа атаки лондонцев получает полный карт-бланш и может сосредоточиться исключительно на своих прямых обязанностях.

Статистика

Здесь и расписывать все излишне – сухие цифры.

Видно, что в «Челси» Канте серьезно прибавил в плане атакующей игры, набирает множество очков при атакующих действиях, но его КПД при обороне своих ворот сильно упал. И тут нет его вины. В «Челси» защитные обязанности Н’Голо делит с Неманьей Матичем, рядом всегда страхует мобильный Аспиликуэта, потому француз совершает в разы меньше действий при обороне. В отличие от «Лестера», где он в одиночку выжигал центр поля и был первым, кто встречает соперника у своих ворот.

В «Челси» Канте исполняет ту роль, которую ему выделил главный тренер и, немного подрегулировав скиллы своего новичка, получил идеального исполнителя box-to-box. Н’Голо принес сенсационное чемпионство «Лестеру» и теперь вполне может повторить свое достижение в футболке другого клуба. И в следующий раз, когда вас спросят: кто самый важный футболист в современном «Челси», вы будете знать правильный ответ.

Просто Коста. О том, почему именно форвард «Челси» – лучший в АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Челси Лестер Канте Н'Голо
Комментарии (6)
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Benifacto
1484381825
Марк спасибо!
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Des79
1484382388
Отличная работа!!!
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Gramozeka
1484382464
Круто
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Russo_
1484384243
Arsenal
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wobaekat
1484390906
Отличная статья
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DEFENDER114
1484395454
Было интересно. Спасибо
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