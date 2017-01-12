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    Расхитители гробниц. Как «Зенит» грабит конкурентов на протяжении 10 лет


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    Голосов: 16
    12.01.2017 12:00
    Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит». «Бомбардир» вспоминает множество других случаев, когда Питер уводил игроков у прямых конкурентов.

    Алехандро Домингес

    Когда перешел: конец 2006

    За сколько купили: 7 млн евро

    Кто продал: «Рубин»

    За год с небольшим до предпринятого Курбаном Бердыевым похода за первым для «Рубина» чемпионским титулом «Зенит» выкупил у казанцев их лидера и безусловную звезду – Алехандро Домингеса. Тогда казалось, что связка Аршавин-Домингес наведет шороху в РФПЛ и Европе, однако этого скорее не случилось. Аргентинец так и не сумел до конца раскрыться в команде Дика Адвоката, хотя и навсегда вписал свое имя в историю «Зенита»: именно Домингес спас сине-бело-голубых от ничьей в Раменском в ноябре 2007 года и позволил клубу впервые выиграть золотые медали российского первенства.

    Данни

    Когда перешел: середина 2008

    За сколько купили: 30 млн евро

    Кто продал: «Динамо»

    Спустя полтора года «Зенит» взорвал российский футбольный рынок покупкой Данни. Нужно признать, что и по сей день покупки за 30 миллионов – для нашего футбола редкость, а уж в далеком 2008-м это и вовсе выглядело чем-то неприличным. Впрочем, уплаченные за него деньги португалец отработал с лихвой (и отрабатывает до сих пор): уже в своем первом матче за «Зенит» Данни принес новому клубу победу в Суперкубке УЕФА, а в последующие годы стал одной из ключевых фигур в построениях Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша и выиграл три российских чемпионства.

    Игорь Семшов

    Когда перешел: конец 2008

    За сколько купили: 7 млн евро

    Кто продал: «Динамо»

    Прошло еще полгода, и «Зенит», помимо Данни, выкупил у «Динамо» Игоря Семшова. На тот момент в составе сине-бело-голубых собралась тройка лучших российских полузащитников, которую Гус Хиддинк использовал в сборной: Денисов-Зырянов-Семшов. Однако пойти по стопам Данни у Игоря не получилось. Отыграв в футболке «Зенита» всего один сезон, он вернулся в «Динамо», где был твердым игроком стартового состава вплоть до прихода на тренерский мостик Дана Петреску. Небольшой всплеск в питерской карьере Семшова случился после увольнения Дика Адвоката. В период, когда командой временно руководил Анатолий Давыдов, Игорь вышел на ведущие роли и помог «Зениту» взять бронзовые медали. Впрочем, этого все равно было мало, чтобы в Санкт-Петербурге стали препятствовать возвращению Семшова в Москву.

    Владимир Быстров

    Когда перешел: середина 2009

    За сколько купили: 15 млн евро

    Кто продал: «Спартак»

    Летом 2009-го «Зенит» отчаянно искал средства, чтобы побороться за третью лигочемпионскую строчку. Усилить команду было решено одним из лидеров боровшегося за золотые медали «Спартака» – Владимиром Быстровым. Не все болельщики «Зенита» поняли такой шаг, ведь Быстров в свое время променял Северную столицу на «Спартак», целовал ромбик и радовался голам в ворота Малафеева. Владимир отвечал на свист с трибун отличной игрой: за неполный второй круг он забил в ворота соперников «Зенита» 6 голов и таким образом втащил свой новый-старый клуб в заветную тройку.

    Быстров оставался игроком стартового состава и после прихода Лучано Спаллетти и покинул Санкт-Петербург только в начале 2014 года. Тогда в сине-бело-голубой футболке уже давно сверкал Халк, а страсти по Быстрову потихоньку сошли на нет. С собой в Махачкалу (а затем в Краснодар) Владимир прихватил две золотые медали российского чемпионата – так что возвращался в «Зенит» он, по всей видимости, не зря.

    Александр Кержаков

    Когда перешел: начало 2010

    За сколько купили: 6,5 млн евро

    Кто продал: «Динамо»

    Еще одним футболистом, которого «Зенит» выкупил у «Динамо», стал Александр Кержаков. Перед началом сезона-2010 новому главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти был необходим забивной нападающий, и в Петербурге обратили взоры на своего воспитанника. Кержаков вернулся так, как будто никуда не уходил, хотя и начал с 8-матчевой серии без забитых мячей. Первый гол пришел в игре против ЦСКА, потом Александр снова на некоторое время замолчал – чтобы сделать дубль в ключевой июльской игре против «Рубина» и раззабиваться осенью: хет-трики в ворота «Андерлехта» и «Сатурна», мячи ирландцам и македонцам в квалификации Евро. Кержаков угрожает воротам соперников «Зенита» и по сей день, но является, конечно, уже запасным футболистом в виду неюного возраста и наличия сильных конкурентов.

    Александр Бухаров/Сергей Семак

    Когда перешли: середина 2010

    За сколько купили: 12 млн евро/2 млн евро

    Кто продал: «Рубин»

    Летом 2010-го «Зенит» забрал у «Рубина» еще двух игроков – нападающего Александра Бухарова и капитана казанцев Сергея Семака. Истории получились разными. Бухаров так и не нашел общего языка с Лучано Спаллетти, забил за «Зенит» всего 11 голов, а после пьяного дебоша в аэропорту Пулково (сентябрь 2013-го) петербургская карьера Александра фактически была закончена. В начале следующего года он ушел в аренду в «Анжи», где ничем особенным не отметился. Частично реанимировать карьеру Бухарова удалось только Курбану Бердыеву – единственному человеку, который знает, как найти подход к непростому характеру нападающего.

    С приобретением Семака «Зенит», напротив, не прогадал: в лице Сергея Спаллетти получил опытного, бывалого полузащитника, который составил отличную компанию Широкову, Денисову, Зырянову и другим. Семака, в отличие от Бухарова, никогда нельзя было упрекнуть в отсутствии профессионализма: он не нарушал режим, не буянил и отлично играл в футбол. После завершения игровой карьеры Сергей вошел в тренерский штаб «Зенита», где набирался опыта бок о бок с Андре Виллаш-Боашем и Мирчей Луческу. С нынешнего года Семак будет работать уже самостоятельно – 30 декабря было официально объявлено о том, что Сергей Богданович возглавил футбольный клуб «Уфа».

    Кристиан Ансальди

    Когда перешел: середина 2013

    За сколько купили: 6 млн евро

    Кто продал: «Рубин»

    Еще один игрок из «Рубина», которым поживился «Зенит». Впрочем, трансфер Ансальди можно записать в реестр самых неудачных: в Питере у него сразу не пошло, и, отыграв считанное количество матчей за новый клуб, аргентинец отправился в странствие по арендам – сперва в мадридский «Атлетико», затем в «Дженоа». Сейчас правами на Ансальди владеет миланский «Интер».

    Игорь Смольников

    Когда перешел: середина 2013

    За сколько купили: 6 млн евро

    Кто продал: «Краснодар»

    Смольников – одна из самых удачных находок питерского клуба в родном чемпионате. Купленный за 6 миллионов евро у «Краснодара», Игорь стал в «Зените» основным правым защитником и воскресил в памяти болельщиков лучшие матчи Анюкова. Сейчас Смольниковым довольны как наставник сине-бело-голубых Луческу, так и главный тренер сборной Черчесов.

    Олег Шатов

    Когда перешел: середина 2013

    За сколько купили: 7 млн евро

    Кто продал: «Анжи»

    Приобретя Смольникова, «Зенит» заглянул и на распродажу в Махачкалу, откуда забрал в Петербург подававшего надежды Шатова. Олег их вполне оправдал: все эти годы он органично уживался на одном поле с Халком и Витселем, а теперь готов взять на себя бремя лидерства и заполнить пустоту, оставшуюся после ухода звезд. Учитывая, что Шатов все еще достаточно молод (26 лет), при наличии подходящего предложения он вполне может уехать в Бундеслигу или АПЛ.

    Александр Рязанцев

    Когда перешел: начало 2014

    За сколько купили: бесплатно

    Кто отпустил: «Рубин»

    Рязанцев стал очередным игроком, проделавшим путь по маршруту Казань – Санкт-Петербург. И, подобно Бухарову и Ансальди, у Рязанцева ничего не получилось. Аренда в «Урал» вернуться на былой уровень не помогла. Сейчас Рязанцев все так же принадлежит «Зениту», но, скорее всего, покинет команду в поисках игровой практики.

    Соломон Рондон

    Когда перешел: начало 2014

    За сколько купили: 18 млн евро

    Кто продал: «Рубин»

    Проторенная дорожка Казань – Санкт-Петербург принесла Соломону Рондону больший успех, чем Домингесу, Бухарову, Ансальди и Рязанцеву вместе взятым. В «Зените» венесуэлец быстро стал своим и полюбился новому тренеру сине-бело-голубых Виллаш-Боашу. 6 апреля 2014 года «Зенит» и «Рубин» забили 8 мячей на двоих: питерцы победили со счетом 6:2, а ровно половину хозяйских голов записал на свой счет Рондон. Тем не менее, спустя полтора года Соломону пришлось уйти, о чем Виллаш-Боаш наверняка жалел. Однако таковы реалии, которые диктует лимит: «Зенит» подписал форварда с российским паспортом – Дзюбу, а Рондон очевидно не хотел быть запасным. Сейчас венесуэлец неплохо выступает в английской Премьер-лиге, являясь частью крепко сбитого коллектива Тони Пулиса.

    Артур Юсупов/Юрий Жирков и Александр Кокорин

    Когда перешли: середина 2015/начало 2016

    За сколько купили: бесплатно/детали сделок неизвестны

    Кто отпустил: «Динамо»

    Перед началом и в середине сезона 2015/16 «Зенит» забрал у «Динамо» еще трех футболистов – Юсупова, Жиркова и Кокорина. На момент зимних трансферов Жиркова и Кокорина московский клуб уже подавал все признаки того, что он вот-вот рухнет в пропасть, так что игроки сборной России решили уйти с тонущего корабля. Меньше всего нареканий у болельщиков «Зенита» пока вызывает ветеран Жирков, а вот к Юсупову и Кокорину есть вопросы. Последний так и вовсе стал символом российского футбола эпохи лимита на легионеров: форвард, забивающий крайне мало, получает огромные деньги, а главным событием с его участием становится то очередная вечеринка на пару с Мамаевым, то надетая им футболка с принтом Эскобара. Юсупова, похоже, держат в «Зените» снова-таки из-за паспорта – иначе непонятно, зачем Луческу нужен средний футболист со средними амбициями, которому, к тому же, в этом году исполнится 28 лет.

    Артем Дзюба

    Когда перешел: середина 2015

    За сколько купили: бесплатно

    Кто отпустил: «Спартак»

    О переходе Дзюбы в «Зенит» стало известно еще в феврале 2015-го, однако дебютировал в составе команды Андре Виллаш-Боаша Артем только спустя полгода (съездив попутно в повторную аренду в «Ростов»). Особенность трансфера Дзюбы в Петербург – то, что боссы «Зенита» не заплатили за форварда ни копейки. В Северной столице просто дождались, когда у Артема закончится контракт с красно-белыми – и подписали с ним свой. Играя бок о бок с Халком, Дзюба засверкал в Лиге чемпионов, забив 6 мячей в 6 матчах группового этапа в сезоне 2015/16. Сейчас «Спартак» на всех порах мчит к золотым медалям чемпионата России, а Дзюба мечтает, что его новый клуб окажется удачливее, чем предыдущий.

    Маурисио

    Когда перешел: начало 2016

    За сколько купили: бесплатно

    Кто отпустил: «Терек»

    Бразилец Маурисио был одним из лучших игроков «Терека» и, когда в январе 2016-го его контракт с грозненцами закончился, на полузащитника вышел «Зенит». С Маурисио подписали соглашение, рассчитанное на полгода, с возможной пролонгацией еще на три. Своим шансом бразилец воспользовался сполна, и теперь он является одним из тех футболистов, на которых рассчитывает и которых любит Мирча Луческу. Все 90 минут Маурисио проводит на поле нечасто, но иметь такого игрока в обойме – роскошь, и румынский тренер это ценит. К слову, именно точный удар Маурисио принес «Зениту» первый трофей под руководством Луческу – победу в Суперкубке России над ЦСКА.

    Иван Новосельцев

    Когда перешел: середина 2016

    За сколько купили: 10 млн евро

    Кто продал: «Ростов»

    Именно по стопам Ивана Новосельцева может пойти Кристиан Нобоа. С недавних пор «Ростов» является реальной силой в российском футболе, и стервятникам-грандам есть чем поживиться на донской земле. Впрочем, дела у Новосельцева пока плохи: под руководством Мирчи Луческу он прочно осел на лавке и провел в сине-бело-голубой футболке только 5 полных матчей. Румынский тренер доволен неожиданно сформировавшейся связкой в центре обороны (Кришито-Нету) и, похоже, не собирается ничего менять. Чтобы не повторить судьбу Семшова или Бухарова, Новосельцеву нужно запастись терпением, тем более что на него возлагаются огромные надежды как на возможного сменщика Василия Березуцкого в сборной.

    «Зенит» подписал Молло и Зуйкова. Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 16
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    Комментарии66
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Жора Ипотека 17 января 2017, 21:02

      Новосельцева купили гораздо дешевле.
      По-моему,8 млн.рублей(да-да,рублей)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 января 2017, 17:20

      Кержаков легенда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 13 января 2017, 14:50

      Да за Новосельцева конечно обидно) хороший был игрок) именно был, потому как без игровой практики деградировать будет любой футболист ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 13 января 2017, 11:05

      Так было, есть и будет. Везде, не только в Зените.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 13 января 2017, 02:34

      И свою молодежь пустили по миру...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 13 января 2017, 01:50

      Статья полный бред! Есть купец,а есть товар(игрок). Есть предложения,конкурент согласен,берем... А по поводу воровства и траты бюджетных денег могу сказать одно,Спартак и Цска это делают не хуже Зенита! Мы болеем за красивый футбол,а не за то,кто больше тратит. Хватит нести провокационную чушь,зачем эти расприи между нашими любимыми командами. Давайте сделаем так,чтобы дерби с Цска и Спартаком были гордостью нашей страны и не хуже чем в зарубежных чемпионатах! Болейте за наши команды в еврокубках и за красивый футбол в рфпл!
      P.S. Зенит,мы душой и сердцем с тобой!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > TRELL 13 января 2017, 10:02

      Естественно, купец побогаче может купить товар подороже и лучшего качества. Меня мало интересует этическая сторона купцов (это дело их совести и их денег).Меня больше беспокоит моральное разложение самих футболистов деньгами этих купцов. Если немеряющий деньги купец хочет иметь игрока, он соглашается на его условия или близкие к ним. А наши российские футболисты играют не за футбол, а за деньги. У них у большинства в одном глазу евро, а в другом доллар. А мяч они вообще не видят. Да, легионеры получают больше во многих клубах, но они, в большинстве своём, и играют лучше. Потому, что у них сначала футбол, а потом деньги. А у россиян наоборот. По словам Прядкина средняя зарплата игроков в РФПЛ 0,8-1,0 млн. рублей. Подавляющее большинство болельщиков очень негативно воспринимает это соотношение цены и качества. Потому и наш российский (не клубный) футбол во второй половине сотни по рейтингу в мире.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 12 января 2017, 20:17

      Статья вообще ни о чём. Половина трансферов это или возвращение своих же воспитанников, или бесплатно перешедшие. СпаМ, Локо, да те же Рубин и Анжи, когда там ситуация была стабильнее, точно так же покупали игроков на внутреннем рынке РФПЛ, и о боже, продолжают это делать. Статья ради статьи, халтура.

      7
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Nevsky_RU 13 января 2017, 01:20

      браво

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 12 января 2017, 19:50

      В нашем чемпионате футболисты кочуют по командам как цыгане, в своё время... Удивляться тут нечему. А Быстрова и упоминать даже было незачем... Он уж точно не показатель для этой статьи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 января 2017, 19:39

      Как будто другие команды не покупают игроков из других клубов, как будто их кто-то заставляет переходить... Предложите игроку больше денег, заинтересуйте его. Очень многие не переходят в Зенит потому-что это их выбор. Опять провокация Бомбардира против Зенита, напечатать инсинуации , оклеветать команду, чтобы достичь своих мелких и грязных целей: разбередить общественное мнение, настроить большинство из низших слоёв против горячо любимой в стране команды и города. Заказчики скорей всего либералы, но возможно московское мелкопоместническое быдло.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Zubo 12 января 2017, 20:19

      Евгений, вы чересчур часто вставляете слово "заказ" в ваши комментарии к статьям, что говорит о неуважении к сайту. В следующий раз придется принять меры. Мы предлагаем вам писать более конструктивные комментарии, которые не содержат на 80% детские обиды и претензии непонятно к чему. В противном случае, нам с вам не по пути.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > miklos 12 января 2017, 20:49

      Так на 20% всё таки не детские ? Вы сказали Зенит "грабит", а это клевета. И то что я написал это не обиды , это ответ вам на инсинуации и манипулирование общественным мнением, вы что думаете все схавают то что вы придаёте политическую окраску материалам ? Бомбардир не политическое издание, это не "Газета" и не "Эхо Москвы", ваш непрофессионализм заслуживает внимания, он должен быть выявлен и осуждён, главный принцип спортивного издания : "Спорт вне политики". Выводы напрашиваются сами: если спортивное издание нарушает этот принцип, то почему ? Баньте ничего удивительного в том что вы угрожаете независимому мнению , комментарии почитайте, посмотрите как вы оскорбили болельщиков Зенита, посмотрите на их реплики, они все дети по вашему?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Zubo 12 января 2017, 21:03

      в статье все подробно и доступно написано, как именно Зенит ослабляет конкурентов, а мнение автора как раз подкреплено фактами. У вас другое мнение? Так дискутируйте по теме. Приведите свои доводы ровно так же корректно, как в статье.

      Где вы тут политику узрели - понятия не имею. В чем политическая окраска, поясните хоть? У нас нет цели банить неугодные мнения. Мнения должны быть разные, дискуссия - очень полезная вещь. Но вы за грань залезли уже не первый раз со своим откровенным враньем про заказы. Это как раз и есть клевета, про которую вы так усердно повторяете.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > miklos 12 января 2017, 21:52

      Посмотрите на свой рейтинг доверия, он постоянно уменьшается и дошёл уже до неприличных отметок. Такого ни у одного источника нет, пора-бы уже и задуматься о подаче информации.

      1
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > dyema 12 января 2017, 22:03

      О чем вы?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > miklos 12 января 2017, 22:05

      при всем уважении к другим командам и их болельщикам,но конкурент у зенита в последние годы один-цска.где в списке игроки цска? вот это факт и не надо лохматить бабушку и создавать агрессивную ситуацию на сайте

      1
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > волчарик 12 января 2017, 22:24

      Факты? Нет проблем:

      "Слуцкий в «Зените»? Это невозможно, у нас есть договоренность с ЦСКА"
      Интервью Дюкова от 2016 года о соглашении между клубами.

      "Между нами заключено джентльменское соглашение"
      Интервью Гинера от 2010 года

      2
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > miklos 12 января 2017, 22:30

      а я о чем написал? какого конкурента ослабил зенит?

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > волчарик 12 января 2017, 22:41

      в статье все подробно написать, что тут еще добавить.

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > miklos 12 января 2017, 22:47

      спасибо одной хватит

      0
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      Рейтинг: +257

      vikrub > Ловкий Бубен 13 января 2017, 10:06

      Остап Бендер и Корейко не насильно грабили. Мавроди, и иже с ним, тоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 12 января 2017, 19:03

      Посмотрел на голы Кержа, прослезился!!

      4
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