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Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года
Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года
Бомбардир.ру
31 декабря 2016, 09:00
35
Рейтинг: Альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси
Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Комментарии (35)
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VGreen
1482751502
сейчас первые три места по делу. Аада Назырова и дочь Карреры милы весьма, но Екатерина Костюнина - это топ.
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2
diadushka
1482753687
у деревянного Пашки неплохая жена!
Ответить
4
marslond
1482756282
Ульяна и Катя ТОП)))
Ответить
2
headdevil
1482756649
На Бузову стрелку вниз надо было сделать
Ответить
4
loboda2012
1482767988
Тупорылые овцы!
Ответить
2
la verdad
1482810225
Зачем???
Ответить
1
bset
1482828705
Почему эти бум-бум на четвертом месте? С каких пор шкуры так популярны?
Ответить
2
egrrr
1482898498
Бомбардир! Вы хотя бы пишите без ошибок, о то читать невозможно, до Карьеры дошел, дальше не стал.
Ответить
1
Копытин
1483164626
Заголовок "Лучшая девушка российского футбола", ключевое слово российского. С какого перепугу здесь вдруг оказалась Сьюзи Кортес? Или напялила футболку сборной и уже россиянка. Или она позволила напялить себя кому-то из наших сборников?
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3
Gerero2198
1483169532
Нашли кого поставить во главе канала(это я про Канделаки). Рейтинги футбола видети ли низкие, а канал на самоокупаемости и из-за этого нужно отказаться от трансляций футбольных матчей. А ты что курица хотела? Канал профильный и аудитория специфическая, не всем нравиться все что показывает канал, меня вот например просто бесит формула1, кому-то не нравится футбол, а вы еще втыкаете фильмы, которые точно нафиг не нужны. Хотите рейтинги? Крутите "Давай поженимся" и всякую подобную хрень для бабушек или вообще порнуху -- тогда рейтинг вообще зашкалит. Это я к чему все написал -- с одной стороны накипело, а с другой какого ляда Канделаки имеет отношение к опросу о лучшей девушке российского футбола.
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4
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