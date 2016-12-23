Падение ван Гаала, хохот Клоппа и еще 13 смешных видео года

В Англии кто-то явно переотмечал в начале января, однако судья не стал останавливать игру из-за выбежавшего на поле фаната. В итоге вышел адский микс с промахом, жутким полем и падающим болельщиком.

В начале года всех поразило видео с лайнсменом, который за несколько секунд активно размахивал флажком с разными обозначениями. Чего же хотел «неопределившийся» так толком и неясно, но вскоре был назначен пенальти.

В Италии празднование гола было слишком бурным. Настолько, что его автор застрял в рекламе.

Луи ван Гаал был следующим. Устроил хит сезона, рухнув на поле прямо перед судьей в матче с «Арсеналом».

А в это время кому-то в Бразилии отчаянно не повезло с реализацией пенальти. Надо ж так пробить в обе штанги, а добить прямо во вратаря.

Но круче было на Таити – там голкипер умудрился забить гол в свои ворота почти с нулевого угла.

Весной Юрген Клопп больше развлекался на скамейке, чем побеждал с «Ливерпулем», но в одной из успешных игр был вправе похохотать над не слишком удачным ударом Лукаса Лейвы.

Мане тогда еще играл за «Саутгемптон» и в одном матче разразился хет-триком. Судья Андре Марринер пошутил над ним после игры.

Смешной эпизод на Евро-2016 появился в первом же матче, когда Мусса Сиссоко начал активно разминаться, увидев, что его снимают.

Альваро Мората так старался в матче с Чехией, что неожиданно снес лайнсмена в подкате.

Рой Кин запомнился на Евро гигантской бородищей и шуткой над тренером вратарей в сборной Ирландии.

Страшно подумать, что бы Кин сделал с этими двумя парнями, которые исполнили одновременно самую идиотскую симуляцию в истории футбола.

А неподалеку в матче второго дивизиона чемпионата Чили ворота одной из команд спасла… собака!

Кто скучает по Лучано Спаллетти – вам от него большой привет. Бывший тренер «Зенита» в буквальном смысле слова бился головой о стол после неудачного вопроса журналиста о микроклимате в команде.

И напоследок – самый жуткий автогол года из турецкого чемпионата, случившийся при помощи экс-спартаковца Эменике.