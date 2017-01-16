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  • 5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

Не нужно адаптироваться к чужой стране

Луис Адриано восемь лет играл в донецком «Шахтере» и отлично изучил особенности Восточной Европы. Как заявила подруга футболиста Татьяна, подружившаяся с ним в Донецке: «Он – один из немногих иностранцев, выучивших русский язык». Что говорил сам футболист: «Я понимаю этот язык. Даже могу говорить на нем, хотя стесняюсь, потому что часто запинаюсь». Словом, ни с какой проблемой адаптации форвард не столкнется (в отличие, возможно, от зенитовца Эрнани) – гигантского языкового барьера нет, а культура вполне знакома. И это то, что нужно «Спартаку», чтоб недешевый новичок максимально быстро влился в несущуюся на всех парах к чемпионству команду.

Никаких загулов

Луис Адриано женат, у него трое детей. Еще в украинский период карьеры жена футболиста родила ему дочку, а три месяца назад бразилец стал отцом мальчиков-близнецов. О нем говорят: «Не любит клубы, предпочитает отдых в компании семьи и близких друзей. Не переносит алкоголь и курящих людей. Притом, очень хорошо воспитан». Так что никаких проблем с режимом у игрока быть не должно, да и с тремя детьми, двое из которых – младенцы, не очень-то и загуляешь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Опыт больших побед

И это немаловажно для клуба, в музей которого 14 лет не прибывали кубки. Луис Адриано за свою карьеру выиграл 16 трофеев, в том числе Кубок УЕФА, в финале которого зажег свою фамилию на табло. По своему уровню чемпионат Украины ненамного уступает российскому, а там бразилец в последних шести сезонах меньше 15 голов не забивал. Он прекрасно знает о принципиальном соперничестве, регулярно играв в «Шахтере» против киевского «Динамо», за его плечами – более 60 матчей в евротурнирах (и 32 забитых мяча – неплохо, правда?). Грандам Луис Адриано забивал не слишком часто, но более слабые команды уничтожал регулярно. «Спартак» же с большим трудом преодолел последнюю часть первого этапа РФПЛ, оставшись без четкого завершителя атак – травмированного Зе Луиша.

Целеустремленность и амбициозность

За тот самый эпизод из матча «Шахтера» с «Норшелландом», когда Луис Адриано забил гол вместо того, чтобы отдать мяч датчанам по правилам «фэйр-плей», бразильцу устроили настоящую травлю в европейских СМИ, а УЕФА даже размышляло о том, чтобы наказать форварда. Сам Луис Адриано твердил, что был слишком сконцентрирован на игре и лишь позже понял, какую ошибку совершил. Хвалить его, конечно, не за что, но в искренность вполне верится. В этом он весь – добиться победы во что бы то ни стало, выиграть все что можно. Он придет в команду, которая мечтает о чемпионстве гораздо сильнее конкурентов, уже не раз бравших золото, и эмоционально впишется в нее сразу же. А заодно и захочет восстановить чуть пошатнувшуюся из-за слабой результативности в «Милане» репутацию. По настроению игрок и команда отлично подходят друг другу.

Впишется в игру, если Каррера не сменит схему

Пока у «Спартака» вполне работает популярная схема 4-2-3-1, и именно при ней Луис Адриано играл у Луческу почти целое десятилетие. Как у «Милана» пошли эксперименты при Михайловиче без единственного форварда, сник и бразилец, который жить не может без доверия, поэтому и настолько здорово сработался он с Луческу. В «Шахтере» он привык, что на него играет вся команда, а сам он властвует в штрафной площади, а тут приходилось бегать за мячом самому, хотя это совсем не та функция, которую футболист такого плана должен исполнять.

Классический гол Луиса Адриано – это удар из пределов штрафной в касание – чего «Спартаку» очень часто не хватало, то при не очень удачных матчах Зе Луиша, то при невезучести Мельгарехо, то при неуровневом на данный момент Давыдове. Фантастической результативности не будет – опека в РФПЛ плотнее, чем в УПЛ, да и гораздо больше команд, играющих в пять защитников. Но Луис Адриано «Спартаку» нужен не для покеров в ворота условной «Томи», а просто для победных голов. Сейчас для команды, выигравшей больше половины своих матчей со счетом 1:0, такой форвард жизненно необходим.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы зимы-2017 Спартак Милан Шахтер Адриано Луис
Комментарии (21)
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Диктор
1482407374
Хорошая статья.
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kachan63
1482407416
Все эти пять причин нивелируются одним простым вопросом: почему, в таком случае, Луческу не забирает его к себе в "Зенит"?
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dimon2602
1482407954
Конечно ему сложно будет набрать былую форму, но если наберет это будет мощным преобретением
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EsKamilio
1482415217
почему-то автор забыл указать о том, что данный футболист получает очень мало игровой практики и в текущем сезоне практически ничего не сделал
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MaxSpartakM
1482421144
Устал уже от этих уток от бомбардира
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_peretrukhin8
1482433962
Безусловно это усиление!
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Par Mezan
1482440668
Ага...значит, сапоги хорошие, - надо брать! Ведь в ЛЕ надо будет играть...
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Diman67
1482978079
ага, но чтото забыли написать каким деревом он был большую часть своей шахтёрской карьеры и что когда он ушел в милан, фаны шахты нарадоваться не могли) да и 29 лет парню. пока войдёт в новый коллектив, там уже и на пенсию пора будет. вообщем сомнительное приобретение для спама
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Dim On
1484680043
Как заявила подруга футболиста Татьяна..... Луис Адриано женат, у него трое детей. Еще в украинский период карьеры жена футболиста родила ему дочку, а три месяца назад бразилец стал отцом мальчиков-близнецов. О нем говорят: «Не любит клубы, предпочитает отдых в компании семьи..... Ну я ж такой же! :) Хочу тоже в Спартак!!! :))
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ijgjr
1484683524
что бы забивать нужны подносчики снарядов и это самое главное - будем надеется
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