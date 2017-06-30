7 крутых советских фильмов о футболе, которые вы должны посмотреть

«Удар! Еще удар!»

Год: 1968

Режиссер: Виктор Садовский

Сюжет фильма построен вокруг фигуры главного тренера ленинградской футбольной команды «Заря». Андрей Таманцев – бывший футболист. В годы Великой отечественной войны выступил инициатором матча в блокадном Ленинграде, проведение которого должно было продемонстрировать фашистам, что дух защитников города не сломлен. Тогда же потерявший семью офицер решает усыновить спасенного в развалинах после бомбежки мальчика.

В послевоенные годы Таманцев тренирует «Зарю». В команде играет и приемный сын Сергей. Клуб успешно выступает в международном турнире – Кубке северных морей (прототип – реально существовавший турнир на Кубок Прибалтийских стран). Перед финалом Таманцев отчисляет лучшего бомбардира, опоздавшего на сбор после очередной пирушки. Но вскоре в такую же ситуацию попадает Сергей. Волевым решением Таманцев выводит из состава и его, оставшись на решающий матч с необстрелянным дублером. А играть с немцами, и поражение просто неприемлемо – на дворе послевоенные 60-е.

Фильм, возможно, не слишком силен с точки реалистичности и чересчур пропитан идеологией. Советские футболисты играют красиво, в духе fair-play, соперник – грязно и ради денег. Но это компенсируется довольно реалистичными кадрами с самого финала, трансляция которого занимает добрых полчаса. Удачно переданы антураж и дух эпохи. Таманцев-младший разрывается между футболом и наукой. Так поднимается проблема перспектив игроков после окончания карьеры. Ну и конечно великолепен сыплющий мудрыми фразами Таманцев-старший.

Цитата:

– В Советском Союзе нет профессионального футбола. Вы – профессионал?

– Быть быстрым, ловким и сильным – не профессия. Профессия – учить этому. Поэтому да, я – профессионал.

«Вратарь»

Год: 1936

Режиссер: Семен Тимошенко

Наивный и добрый фильм о совсем ранних для футбола временах, когда «Торпедо» еще писали через «э», а в гости могла приехать «лучшая команда Запада» «Клуб черных буйволов», словно сошедшая со страниц произведений Фенимора Купера. В нелегкие годы коллективизации спорт становился одной из немногих отдушин для народа. Простой сельский парень Антон Кандидов – передовик в бригаде грузчиков, причем женской. Возит по Волге на весельном судне с парусом и толпой девушек арбузы. Поет песни, купается в комплиментах – романтика. Кстати, песни вы наверняка узнаете, даже если никогда не видели фильм раньше.

Случайно проезжающие мимо футболисты заводской команды видят, как ловко Антон ловит и бросает арбузы. А это посложнее мяча. Парня приглашают попробовать силы в Москве. Видимо, американцы до сих пор черпают свои представления о русских, глядя на Кандидова. В столицу тот является с курами, поросенком, в расшитой узорами народной рубахе и разве что без балалайки. Однако с первых же тренировок становится ясно – пробить Антона практически невозможно. «Гидро-Р» получает джокера на игры с принципиальными соперниками из «Торпедо». Всеобщее восхищение, репортажи в газетах и внимание девушек крепко бьют в голову. И Кандидов хватает звездную болезнь. А матч сборной СССР против «Черных буйволов» уже совсем скоро.

Цитата:

– Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю.

«Ни слова о футболе»

Год: 1973

Режиссер: Исаак Магитон

Славик Коротков – раздолбай, на которого постоянно жалуются учителя. Все свободное время он проводит на площадке. Там Славик – король. Накручивает полкоманды и забивает пачками. Случайно игру одаренного мальчишки замечает тренер местной детской команды «Комета» Ким Петрович. Обаятельный и интеллигентный Ким убеждает родителей, что футбол, в сущности, не так уж бесполезен. И они дают добро на серьезные занятия. Параллельно развивается характер младшей сестры Славика – ершистой, с обостренным чувством справедливости Нади.

Славик быстро становится ключевым игроком, почти звездой. Финальный матч детских межрегиональных соревнований транслируют по телевидению. Коротков, конечно, забивает и приносит победу. Учителя, родители и знакомые семьи в эйфории. Единственный человек, кто обращает внимание на сказанную комментатором фразу «13-летний Славик Коротков», оказывается Надя. Все дело в том, что Славику уже 14, и на соревнованиях для 13-летних он выступать не мог. Перед девочкой, которая и сама не подарок, встает сложный моральный выбор.

А еще в этом фильме можно увидеть совершенно непривычного Александра Демьяненко. Вместо блондинистого ставшего брендом Шурика серьезный брюнет в роли отца Славика и Нади. И конечно гол юного Федора Черенкова в падении через себя. Остальных юных футболистов тоже сыграли реально занимавшиеся в спортшколах «Локомотива», «Торпедо» и «Спартака» дети.

Цитата:

– Я, конечно, догадывался, что Славик играет в футбол после уроков. Или даже вместо уроков. Но я не думал, что это так серьезно.

«Запасной игрок»

Год: 1954

Режиссер: Семен Тимошенко

Еще один фильм с участием звезды советских комедий. Герой Вицина – подающий надежды футболист. Но пока Вася Веснушкин в силу молодости и недостатка опыта сидит на скамейке. А его старший брат Александр, лидер заводской команды «Синие стрелы» блистает на поле. Да еще и подбивает клинья к гимнастке Вале, в которую влюблен Веснушкин-младший. Однако по ходу фильма позиции братьев здорово меняются.

Старший не верит в успех команды в финале с крепким «Вымпелом», а по дороге на матч ввязывается в скандальную историю, вызвав на поединок старика, оказавшегося загримированным боксером. Рисковать лучшим форвардом перед финалом команда не может, и за брата выходит биться Вася. Молодой Веснушкин проявляет себя бойцом на ринге, и в конечном счете тренер Лев Палыч, строгий, но правильный мужик, принимает неожиданное для всех решение: поставить в основу на финал не того брата.

Цитата:

– Не возьмем его. Вышли мы в финал без Бамбасова, и кубок должны выиграть без Бамбасова. Нет спортивной чести тому коллективу, который норовит чужими ногами жар загребать.

«Секундомер»

Год: 1970

Режиссер: Резо Эсадзе

Действие фильма переносит нас в конец 60-х, вскоре после ЧМ-66 в Англии. Еще в строю Лев Яшин, а имя его партнера по сборной Сергея Лаврова мелькает на передовицах газет так же часто, как нынешнего министра иностранных дел. Худощавый скуластый Лавров – лучший форвард «Спартака» и сборной. Забив в первом же матче, на высочайшем уровне Сергей отыграл уже 15 лет. Пришла пора заканчивать.

Однако вместо помпезного прощального матча в Москве Лавров предпочитает завершить карьеру в рядовой игре с «Авангардом» на Кубок СССР в провинции. Ни партнеры, ни тренер, ни болельщики не понимают этого решения. Однако интуиция, позволявшая форварду все эти годы оказываться на поле в нужное время и в нужном месте, подсказывает ему: что-то должно случиться. Гуляя по городу накануне матча, Сергей встречает свою школьную любовь, с которой не виделся почти 20 лет.

Собственно футбола в фильме немного, а ключевые темы лежат в сфере психологии. Публичность, когда на улице тебя постоянно узнают и не дают прохода. Дилетантские вопросы о футболе, которые каждый считает себя обязанным задать известному игроку. И, конечно, вопрос выбора, внутренней борьбы звездного футболиста, время которого на поле уже начало обратный отсчет. Тренер снимет Лаврова с игры за несколько минут до конца, а сменивший его юниор сравняет счет, переведя матч в дополнительное время. Но Сергей этого уже не увидит – с футболом покончено.

Цитата:

– Все-таки, что это такое, твой футбол? Это что, гашиш? Бегство от жизни? Почему он собирает столько людей?

– Где я только ни был – столько стран, столько людей. Чужие друг другу, мне чужие. А как придут на стадион – вроде бы родня. Чувствуешь, что вот еще чуть-чуть, и поймешь их.

«Первая ласточка»

Год: 1975

Режиссер: Нана Мчедлидзе

Действие переносит нас в дореволюционную Грузию, где жители порта Поти самозабвенно гоняют мяч после рабочего дня. Правил самый минимум, важнее ежедневная интрига. Кто будет сильнее на этот раз, женатые или холостые. Холостяки моложе, но разница нивелируется наличием в составе женатых Ясона. Обладатель пушечного удара когда-то поиграл в Европе, и в конечном счете бей-беги ему надоедает. Именно в этот момент юноша Гвича, впервые увидевший игру, загорается желанием познать настоящий футбол.

Под руководством Ясона другие любители начинают тренироваться, обзаводятся формой и даже обыгрывают команду из другого города. Однако от увлечения Ясона футболом не в восторге его жена. Да и семьи остальных «женатиков» протестуют – надо детей кормить, а не самим в них превращаться. Тем временем «Ласточка» выходит на международный уровень – город-то портовый. Сперва турки, затем англичане…

Цитата:

– Предлагает играть на деньги. Победителю червонец.

– В футбол на деньги? Разве так можно?

«Мой лучший друг – генерал Василий, сын Иосифа»

Год: 1991

Режиссер: Виктор Садовский

Естественно, картину необходимо рассматривать в контексте эпохи – Перестройка, СССР на грани краха. Момент истины, когда срываются покровы с сакральных вещей. Это сейчас футболистам запрещают в отпуске прокатиться на лыжах, чтобы не поломать себе что-нибудь ненароком. А сразу после войны играть одновременно и в футбол, и в хоккей, причем на самом высоком уровне, было нормой. Однако Всеволод Бобров все равно остался уникумом – капитан сборных страны по обоим видам спорта!

В фильме же в фокус взяты взаимоотношения легендарного спортсмена с сыном Сталина, Василием. Великолепная актерская игра Бориса Щербакова и Владимира Стеклова делает героев очень характерными. Боевой летчик, босс послевоенных ВВС, генерал Василий комплектовал ведомственные команды любой ценой. Звания, квартиры, машины – нехитрые способы переманить лучших спортсменов. Показаны и борьба с Берией, под которым ходили «Динамо» разных мастей, и методы работы с судьями, и бесчисленные кутежи с алкоголем, баней и девочками.

Посреди всей этой кутерьмы Бобров, показанный под фамилией Багрова, долгое время лавирует, не злоупотребляя авторитетом своего друга и покровителя. В стан ВВС Всеволод перейдет уже ближе к закату футбольной карьеры. Однако именно он окажется одним из немногих людей, не отвернувшихся от впавшего после смерти отца в немилость Василия Иосифовича. Почти до самой смерти генерала спортсмен будет поддерживать с ним дружбу. Параллельно показаны отношения самого Багрова с двумя его женами и друзьями, партнерами по команде. Все ключевые события отражают реальные факты биографии Боброва. В том числе авиакатастрофу, в которой погибла вся команда ВВС, кроме случайно проспавшего вылет Севы.

Подзаголовок: «Сцены времен еще неразвитого социализма».