Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Евгений Гинер привык к долгосрочному сотрудничеству как с игроками, так и с тренерами, однако в 2009 году, на момент прихода Слуцкого, в армейском клубе наметилась настоящая тренерская чехарда. Как следует заменить Валерия Газзаева не удалось ни Зико, ни Хуанде Рамосу. Когда в ЦСКА пришел Слуцкий, никто и не предполагал, что молодой российский специалист задержится в топ-клубе Премьер-лиги на долгие семь лет. В мире, где тренеры стали разменной монетой болельщицких ожиданий, уже одно это можно считать полноценным успехом.

Слуцкий был идеальной кандидатурой для Гинера: неопытный, поработавший в клубах средней руки, Леонид Викторович привык обходиться тем, что есть, и вряд ли хоть когда-то требовал от Гинера дополнительной траты денег на футболистов. Слуцкий прошел суровую школу российских футбольных реалий: работа в близком к краху «Уралане», период в «Москве», где на стадионе собирались только голуби, договорняки в самарских «Крыльях». Леонид Викторович, каким мы его узнали ЦСКА, вообще являл собой (а пока еще – являет) собирательный образ относительно хорошего российского тренера: того, который все понимает, но изменить ничего не может. Действительно – тренер из соседнего двора.

Репутацию Слуцкого значительно подпортил 2016 год, и дело тут далеко не в провальном выступлении сборной на Евро. Знаменитое «Россия – нефутбольная страна», возможно, и является правдой, но ведь нефутбольной Россия стала именно по вине таких тренеров, как Леонид Викторович. Таких – это участвующих в договорняках а-ля «Терек» – «Крылья Советов». Таких – это ставящих Чалова в основу только на пятый тур Лиги чемпионов. Таких – это играющих в трусливый футбол, когда у нас перед глазами «Бавария», пропускающая три от «Ростова».

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К слову, Виктор Гончаренко, который, по всей вероятности, возглавит армейцев уже после матча с «Тоттенхэмом», отличается большей принципиальностью, чем Слуцкий. По крайней мере, в грозненском цирке участвовать он точно не будет. Да и «Баварию» Виктор Михайлович, между прочим, побеждал – завидовать ростовским успехам ему не придется.

Впрочем, принижать достижения Слуцкого мы тоже не будем. Как ни крути, а он привел ЦСКА к трем чемпионским титулам, выводил армейцев в 1\4 Лиги чемпионов и обыгрывал на выезде «Манчестер Сити». Именно при Слуцком засверкали – а потом уехали в Европу – Хонда, Думбия и Муса. И именно Слуцкий был самым успешным российским тренером в последние годы: несмотря на достижения Бердыева и Кононова, их команды чемпионами не становились.

Судя по слухам, «русский Моуринью» (не такая уж лестная по нынешним временам характеристика) может уехать в Европу. Пока, правда, поговаривают не об АПЛ и не о Примере, а о скромном голландском «Витессе». Может, оно будет и правильно – начать с такого белого листа, что белее не бывает. От российского чемпионата Слуцкий точно устал. Как и российский чемпионат – от Слуцкого.

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