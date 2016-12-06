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Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Евгений Гинер привык к долгосрочному сотрудничеству как с игроками, так и с тренерами, однако в 2009 году, на момент прихода Слуцкого, в армейском клубе наметилась настоящая тренерская чехарда. Как следует заменить Валерия Газзаева не удалось ни Зико, ни Хуанде Рамосу. Когда в ЦСКА пришел Слуцкий, никто и не предполагал, что молодой российский специалист задержится в топ-клубе Премьер-лиги на долгие семь лет. В мире, где тренеры стали разменной монетой болельщицких ожиданий, уже одно это можно считать полноценным успехом.

Слуцкий был идеальной кандидатурой для Гинера: неопытный, поработавший в клубах средней руки, Леонид Викторович привык обходиться тем, что есть, и вряд ли хоть когда-то требовал от Гинера дополнительной траты денег на футболистов. Слуцкий прошел суровую школу российских футбольных реалий: работа в близком к краху «Уралане», период в «Москве», где на стадионе собирались только голуби, договорняки в самарских «Крыльях». Леонид Викторович, каким мы его узнали ЦСКА, вообще являл собой (а пока еще – являет) собирательный образ относительно хорошего российского тренера: того, который все понимает, но изменить ничего не может. Действительно – тренер из соседнего двора.

Репутацию Слуцкого значительно подпортил 2016 год, и дело тут далеко не в провальном выступлении сборной на Евро. Знаменитое «Россия – нефутбольная страна», возможно, и является правдой, но ведь нефутбольной Россия стала именно по вине таких тренеров, как Леонид Викторович. Таких – это участвующих в договорняках а-ля «Терек» – «Крылья Советов». Таких – это ставящих Чалова в основу только на пятый тур Лиги чемпионов. Таких – это играющих в трусливый футбол, когда у нас перед глазами «Бавария», пропускающая три от «Ростова».

Почему этот год для ЦСКА самый ужасный? Объясняем на хоррор-гифках

К слову, Виктор Гончаренко, который, по всей вероятности, возглавит армейцев уже после матча с «Тоттенхэмом», отличается большей принципиальностью, чем Слуцкий. По крайней мере, в грозненском цирке участвовать он точно не будет. Да и «Баварию» Виктор Михайлович, между прочим, побеждал – завидовать ростовским успехам ему не придется.

Впрочем, принижать достижения Слуцкого мы тоже не будем. Как ни крути, а он привел ЦСКА к трем чемпионским титулам, выводил армейцев в 1\4 Лиги чемпионов и обыгрывал на выезде «Манчестер Сити». Именно при Слуцком засверкали – а потом уехали в Европу – Хонда, Думбия и Муса. И именно Слуцкий был самым успешным российским тренером в последние годы: несмотря на достижения Бердыева и Кононова, их команды чемпионами не становились.

Судя по слухам, «русский Моуринью» (не такая уж лестная по нынешним временам характеристика) может уехать в Европу. Пока, правда, поговаривают не об АПЛ и не о Примере, а о скромном голландском «Витессе». Может, оно будет и правильно – начать с такого белого листа, что белее не бывает. От российского чемпионата Слуцкий точно устал. Как и российский чемпионат – от Слуцкого.

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Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (45)
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eleng
1480502163
Аффтор - гандооон!
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mukhakha
1480502867
Да молодец Лёня. Ошибки случаются, все мы люди. Удачи ему на тренерском поприще.
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Dgad
1480503018
Как болельщику ЦСКА очень жаль что сейчас наступил период в жизни клуба когда приходится делать шаг назад. И при смене курса как правило меняется и тренер. Слуцкий уже выжил максимум из того материала что у него был, а на другой, который соответствует его амбициям денег нет. Спасибо за все Леонид Викторович, для меня вы самый лучший отечественный специалист, удачи в новом ветке вашей карьеры, надеюсь что в европе( а он там будет 100%) все у вас сложится удачно.
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ЧуСа 21
1480504206
ужасная статья,просто кал
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justozavr
1480504488
а почему об этом с такой уверенностью пишут. Ведь он ничего официально не объявлял, никто контракт с ним не расторг. Это же все вилами по воде. Такие статьи есть смысл писать после события. Ведь это может быть как было с Бердыевым и Спартаком.
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Kulima
1480507324
Уважаемый автор, ваше, якобы независимое мнение, настолько ничтожно, что хочется разбить вам жбан! Писанина явно не ваше занятие, гандон
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gak71
1480507464
Бред. Слуцкий отличный тренер, умеющий выстраивать игру теми кто есть, всё остальное пыль!
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JILEKA
1480520513
Автор полный баран! Обосрал отличного тренера. У автора явно куринная память и он забыл как он пошугал МЮ в лиге чемпионов на их стадионе, да и чемпионство просто так не дается, а необходимо противостоять как минимум Зениту и это только на вскидку вспомнилось! Короче статья отстойная и хочется спросить где был автор с этой статьей когда все хорошо было.
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Spiridonovich
1480523137
Все три, выигранных чемпионата Россию, Слуцкий блестяще оформил, используя деньги Гинера. Деньги закончились, надо бежать. Первыми бегут с тонущего судна крысы.. Оценки проф пригодности Слуцкого, определялись в позорных, трусливых играх в Европе, когда был нанесён непоправимый ущерб нашей стране.Теперь он возглавит сельскую команду в Европе. Это его уровень. А может и там не задержится, организовывать договорные матчи там не позволят.
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LIO1987
1480523826
БРРЕЕЕД!!! Это автор пивчуган из соседнего двора. Да и Рубин гранды делал и Ростов, но стабильность-признак мастерства. А она была при Слуцком-Леонид Викторович удачи!!!
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