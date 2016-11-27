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    «Краснодар» вырвал победу у «Зенита». «Ростов» обыграл «Анжи». Ключевые моменты 15-го тура РФПЛ


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    Голосов: 3
    27.11.2016 18:20
    Тремя матчами завершился заключительный тур первого круга российской Премьер-лиги. «Бомбардир» следил за главными событиями противостояний.

    «Краснодар» – «Зенит» – 2:1

    «Краснодар» в концовке сравнял счет и вырвал победу. Чумовой гол забил Окриашвили!

    Дзюба в концовке матча все-таки затолкал мяч в ворота «Краснодара».

    «Краснодар»: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаузинью, Лаборде, Смолов.

    Запасные: Крицюк, Адамов, Калешин, Мартынович, Ахмедов, Быстров, Окриашвили, Вандерсон, Ари.

    «Зенит»: Лодыгин – Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

    Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Чернов, Маурисиу, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.

    «Ростов» – «Анжи» – 2:0

    Гацкан увеличил преимущество «Ростова». Через две минуты он же получил красную карточку.

    Азмун забивает в ворота «Анжи».

    Составы команд.

    «Ростов»: Джанаев, Калачев, Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Комиссаров, Гуйе, Терентьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Григорьев, Препелицэ, Эзатолахи, Бухаров.

    «Анжи»: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао, Мусалов, Гасанов, Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Тигиев, Щербак, Георгиевский, Амаду, Бериша, Газимагомедов, Будковский, Боли.

    «Крылья Советов» – «Томь» – 3:0

    Дубль оформляет Молло. Это уже разгром!

    Второй гол забивают «Крылья». Молло отличился.

    Вот за такой фол был удален голкипер «Томи» Коченков.

    Корниленко открывает счет. «Крылья» выходят вперед в матче, который по погоде больше напоминает хоккей с мячом.

    Составы команд.

    «Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.

    Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Голенков.

    «Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев, Попов, Голышев, Касьян.

    Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Кудряшов, Самодин, Погребняк, Дроппа, Бордачев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 29 ноября 2016, 17:22

      молло бист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 ноября 2016, 14:58

      Да гол поистине красивый, к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +210

      azar80 27 ноября 2016, 21:09

      Господа, после гола Глушакова в прошлом туре я думал это все, но после сегодняшнего гола грузина, Глушаков нервно курит в сторонке, спасибо тебе грузин, от болел Спартака

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 ноября 2016, 20:53

      Вот это гол!!!!! Краснодар красавцы!

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 27 ноября 2016, 19:29

      Удачи Краснодару!!!

      0
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      Рейтинг: +6961

      sochi-2013 27 ноября 2016, 18:41

      Краснодар при Шалимове утратил свою игру. Навес в штрафную, а там как повезет. Может Смолов сделает что-нибудь. Только он пока тоже не понимает такую игру. Пропускает мяч, думая, что там кто-то есть, а там никого. Зрелищность пропала. Печалька (((
      Сейчас посмотрим как с Зенитом будет.

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      Рейтинг: +6961

      sochi-2013 > sochi-2013 27 ноября 2016, 19:52

      Игра налаживается, но уже не краснодарская (Кононова).

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 27 ноября 2016, 17:18

      А Молло - красавчик, ему и погода нипочём

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 27 ноября 2016, 17:15

      Видео первого гола Крылья-Томь, 0:59 сек. Защитник пытается накрыть удар, но буксует на месте, в конце концов из последних сил отталкивается, падает и катится по снегу в нужном направлении, но всё же не успевает. Эпичный футбол.

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