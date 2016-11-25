«Он будет капитаном «Милана». Чем 18-летний Локателли круче 17-летнего Доннаруммы

Матч: «Милан» – «Карпи» – 0:0

Дата: 21 апреля 2016 года

Локателли начал заниматься футболом в городе Лекко. Играл за команду местного церковного прихода, тренировался под руководством отца, ездил на региональные турниры. Там девятилетнего футболиста заметил глава молодежного сектора скаутов «Аталанты» Мауро Бьянкесси. И тут же пригласил к себе.

Но в академии клуба из Бергамо Мануэль Локателли задержался всего на два года и опять из-за Бьянкесси. Его в 2009 году позвали работать с молодежкой «Милана». У «красно-черной» команды был тяжелый период, провалилась очередная смена поколений, решили менять систему скаутинга. Бьянкесси согласился приехать, если ему дадут возможность забрать с собой лучшего игрока академии «Аталанты». Лучшим был Локателли.

21 апреля 2016 года Локателли дебютировал за клуб, в системе которого провел семь лет. Конечно, журналисты сейчас называют его открытием сезона, но настоящие фанаты «Милана» давно уже следят за амбициозным парнем, его выступлениями в молодежке и сборной Италии U-19.

В том дебютном матче против «Карпи» полузащитник как мог пытался обострить атаку «Милана», но игра в итоге так и закончилась без голов. И все же после этого итальянец стал выступать за главную команду, уже в следующем месяце вышел в стартовом составе против «Ромы». Казалось, что «Милан» специально в концовке сезона решил показать миру своего воспитанника, чтобы привлечь внимание больших клубов.

И действительно, внимание привлекли. Уже летом полузащитника захотел приобрести сам «Арсенал». Шеф-скаут лондонской команды несколько раз ездил на матчи «Милана», только чтобы посмотреть на Мануэля. Обсуждаемые суммы неизвестны, но итальянцы в любом случае отказали. Слишком уж хорошо Локателли выступил на Евро.

Нет, не на том Евро, о котором вы подумали. Туда Локателли не взяли. Он поехал в Германию на чемпионат Европы для сборных U-19. Как капитан.

Матч: Италия – Франция – 0:4

Дата: 24 июля 2016 года

Нельзя сказать, что Локателли тащил свою сборную в каждом матче. Забил всего один гол. Но он, конечно же, внес существенный вклад в выход Италии в финал. И позиционно, часто разгоняя атаки из центральной зоны, и эмоционально, будучи лидером команды.

У финала с французами был отрезвляющий эффект. Итальянцы влетели 0:4 и получили отличный и своевременный урок того, как быстро в футболе успехи сменяются провалами.

Для Локателли это особенно важно. В финале у него почти ничего не получалось, а эти неудачи – большая редкость в карьере полузащитника. Еще с 13 лет все рассказывали, какой он талантливый и амбициозный. А здесь ничего не помогло. В отчаянии Мануэль начал фолить и под конец матча даже получил желтую карточку. Хотя он редко играет грубо. Жестко – да, бывает. Но на грубости не идет.

Матч: «Милан» – «Сассуоло» – 4:3

Дата: 2 октября 2016 года

Эта игра – квинтэссенция символизма. В день рождения Сильвио Берлускони «красно-черные» проигрывали «Сассуоло». Невнятно выглядит капитан Монтоливо. На 59-й минуте тренер меняет капитана на Локателли. Тот существенно обостряет игру, начинает загружать штрафную и фланги. Через 10 минут «Милан» сокращает отрыв, а еще через четыре – Мануэль забивает и сам. Причем вот так:

Локателли действительно в том матче зарекомендовал себя как лидер. Он был капитаном в молодежке «Милана». Сейчас он тащит основную команду. Позиция на поле этому способствует – Мануэль раздает передачи, страхует в опорной зоне, делает длинные забросы вперед. У него широкий спектр полномочий и очень много ответственности. И при этом дирижируется едва ли не вся игра команды. А значит и ее успех в большей степени – заслуга Локателли.

«Через три года он будет капитаном «Милана», – сказал после этой игры Бьянкесси. Он уж точно знает, на что способен Локателли.

Матч: «Милан» – «Ювентус» – 1:0

Дата: 22 октября 2016 года

«Я по-прежнему не понял, что я сделал», – удивлялся Локателли, после того, как «Милан» победил, казалось бы, бессменного чемпиона страны. Полузащитник в этом матче сделал главное. Он забил очень важный (и красивый) гол, единственный для обеих команд. Победа над чемпионом – это, конечно, опять символ. Символ того, что в Италии наступает новая футбольная эпоха. Что могущество Милана, как футбольного города, возвращается. А гегемония Турина, видимо, заканчивается.

После матча тут же вспомнили, что в 18 лет «Ювентусу» забивал Джованни Ривера. Было это, правда, в очень далеком 1961 году, но получилось очередное сравнение. До этого Локателли успели сравнить и с Хави, и с Пирло.

Вообще позиция Мануэля очень важна именно для «Милана». И Ривера, и Пирло – это не просто футболисты, это игроки, отражающие золотые эпохи великих побед. Без такого лидера в центре поля «красно-черные» не умеют быть великими. Потому Локателли так важен. Для болельщиков, тренера, президента и одноклубников.

Последить за Локателли можно будет уже завтра. «Милан» сыграет в гостях с «Эмполи» в субботу, 25 ноября. Начало матча – в 22:45 по Москве.