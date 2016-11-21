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    «Терек» не смог обыграть «Томь». Балай не догнал Смолова. Что окружало матч в Грозном


    3
    Голосов: 3
    21.11.2016 18:45
    Завершился заключительный матч очередного тура российской Премьер-лиги. В Грозном «Терек» перед встречей со «Спартаком» не справился с «Томью». Вокруг игры были интриги. Спешим поделиться.

    «Терек» – «Томь» – 0:0

    Любопытные цифры перед матчем:

    • На счету «Терека» серия из 3 побед подряд в РФПЛ;
    • «Томь» проиграла 4 последних матча;
    • Игроки «Томи» не могут забить гол уже 283 минуты;
    • Последний раз дома от «Томи» «Терек» пропускал в 2008 году. С тех пор грозненцы выиграли 5 домашних игр с общим счетом 10:0;
    • Победа над «Томью» позволит «Тереку» вернуть себе 3-е место в турнирной таблице;
    • Лучший бомбардир РФПЛ Федор Смолов опережает Бекима Балая на один гол. У албанца сегодня есть шанс догнать и перегнать соперника.

    После перерыва «Терек» был чуть ближе к победе, но не смог наиграть даже на один забитый гол.

    Статистика первого тайма очень красноречива.

    Комментатор матча со своей позиции старается держаться бодро. Но в первом тайме так ни одиного голевого момента и не было.

    Стартовый состав «Терека»:

    Традиционная афиша матча от грозненцев.

    И небольшая инфографика.

    Семенов и Грозав – одноклубники сыграли друг против друга в сборных, а теперь объединились снова.

    Клубный автобус на фотографии Заура Садаева:

    А вчера вечером грозненцы тренировались под снегом:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Терека»
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +157

      pik54 21 ноября 2016, 19:31

      Сегодня похоже будет ничья

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 ноября 2016, 19:14

      статью не читал Терек не вернётся в тройку Балай не обгонит Смолова!!!

      1
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