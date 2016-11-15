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    Россия добилась победы над Румынией. Саутгейт возглавит Англию на постоянной основе. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    15.11.2016 22:00
    Сборная России вырвала победу в матче с Румынией. Аксель Витсель может перейти в «Эвертон». Бубнов разочаровался в Месси. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Гарет Саутгейт станет тренером сборной Англии на постоянной основе

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт после сегодняшнего товарищеского матча с Испанией официально возглавит «трех львов». Сообщается, что специалист получил от ФА предложение четырехлетнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. При этом договор будет содержать пункт о возможности досрочного разрыва после завершения чемпионата мира-2018.

    Лэмпард может получить должность в «Челси» по завершении карьеры

    Руководство «Челси» готово предложить своей легенде Фрэнку Лэмпарду должность в структуре клуба. Вчера 38-летний хавбек объявил об уходе из «Нью-Йорк Сити» по завершении сезона в МЛС. Сообщается, что футболист может вернуться в стан синих в качестве тренера или посла.

    Бубнов не верит, что Аргентина станет чемпионом мира с Месси

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал манеру игры лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «Я видел, как Месси играет по-настоящему. Но как он сейчас играет в сборной? Он выходит на поле и большую часть времени стоит. Лео также играет и в «Барселоне». Неймар носится, несмотря, что его постоянно бьют. Немножко удивляет нынешняя манера игры Месси. Он великий игрок, в этом нет вопросов. Но аргентинец не участвует в прессинге. Думаю, такая манера игры не совсем идет на пользу команде. Такие футболисты уже являются потерей для общекомандной игры. А когда соперники равны, то такие действия футболистов могут вылиться в то, что произошло в последнем матче сборной Аргентины с Бразилией. Я считаю, что сейчас Месси играет хуже, чем раньше. Думаю, сборная Аргентины с таким Месси не станет чемпионом мира», – заявил Бубнов.

    «Мы достигли дна». 5 причин падения сборной Аргентины

    На матче Италия – Германия будут протестированы видеоповторы

    Сегодняшний товарищеский матч между сборными Италии и Германии пройдет с использованием системы видеоповторов. За ключевыми моментами встречи будут следить два видеоассистента. В частности, система станет отслеживать правомерность назначения пенальти, вынесения карточек, взятия ворот. Однако судья матча не сможет просматривать повторы эпизодов игры.

    Матч Италия-Германия пройдет в Милане. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Динамо» не будет участвовать в Кубке ФНЛ

    В московском «Динамо» сообщили, что команда решила отказаться от участия в розыгрыше Кубка ФНЛ. На данный шаг клуб пошел по финансовым соображениям.

    «Эвертон» готов платить Витселю три миллиона в год

    «Эвертон» намерен зимой перехватить у «Ювентуса» полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Английский клуб готов платить бельгийцу почти три миллиона евро после вычета налогов, сообщает Федеральное агентство новостей. Ранее сам футболист не исключил, что окажется не в «Ювентусе», а в какой-нибудь другой команде.

    ЦСКА и «СКА-Хабаровск» договорились о сотрудничестве

    ЦСКА и «СКА-Хабаровск» заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

    Детали подписанного документа при этом не разглашаются.

    Гол Оздоева на последней минуте принес России победу над Румынией

    В товарищеском матче сборная России обыграла команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева – 1:0.

    1:0 – Оздоев, 90+3

    36+. Главные ветераны российского футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 17 ноября 2016, 00:05

      сильно повезло

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 16 ноября 2016, 17:44

      Малость повезло.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 ноября 2016, 12:10

      Еще бы не выиграли в Грозном...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 ноября 2016, 10:55

      румыны были лучше

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 16 ноября 2016, 09:20

      Только создавалось впечатление, что румыны не очень то и стремились к победе...

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 16 ноября 2016, 08:22

      сборная россии в жопе

      0
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      Рейтинг: +309

      Strig 16 ноября 2016, 06:26

      Гол из офсайда и неназначенный двойной пенальти в наши ворота - судьи тоже люди, но румыны выглядели гораздо лучше... остыньте от восторгов... в официозе всё будет не так

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