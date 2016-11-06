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  • Месси пока не может продлить контракт с «Барселоной». Нигматуллин высказался против натурализации. Дайджест событий дня

Месси пока не может продлить контракт с «Барселоной». Нигматуллин высказался против натурализации. Дайджест событий дня

«Барселона» не продлевает контракт Месси из-за финансового фэйр-плей

Президент «Барселона» Хосеп Бартомеу рассказал о том, почему клуб до сих пор не подписал новое соглашение с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что уже летом 2018 года аргентинский футболист может стать свободным агентом. По условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не может превышать 65% от суммы его дохода. В случае переподписания контракта, зарплата Месси будет увеличена, а это нарушит правила.

«Мы не можем продлить контракт любой ценой – мы немного превысили цифру в 65 процентов. У нас нет неограниченных ресурсов, и это беспокоит. Когда зарплатная ведомость слишком высока, это негативно сказывается на финансовом благополучии клуба», – сказал Бартомеу.

Руслан Нигматуллин выступил против натурализации

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался против натурализации бразильских игроков для национальной команды.

«Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении. В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени», – заявил он.

Конте и Абрамович работают над важным трансфером для «Челси»

Руководство «Челси» ведет переговоры по важному переходу в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналист The Guardian Фабрицио Романо. «Антонио Конте действительно счастлив в «Челси». Это касается и Романа Абрамовича. Президент все время поддерживал тренера. Они работают над одним важным трансфером, который должен состояться зимой», – написал Романо на своей странице в Twitter.

Червиченко: «То, как судят «Ростов» – это что-то мерзкое»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне арбитры имеют жесткую директиву нечестно судить в адрес «Ростова». По мнению 49-летнего функционера, донской клуб должен победить тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РФПЛ, если в дело не влезут судьи.

«Проблем с судейством нет у команд первой четверки, то есть тех, у кого нет проблем с бюджетом и деньгами. И, наоборот, такие проблемы есть у команд с недостаточным финансированием. Ростовчане обязаны обыгрывать «Арсенал», если «ребята в черном» не имеют жесткой директивы мочить «Ростов». А я думаю, таковая присутствует. Хотя я не сторонник теории заговоров, но то, как судят «Ростов» в этом сезоне, – это что-то мерзкое», – сказал Червиченко.

Примера. «Реал» разгромил «Леганес» и остался во главе таблицы

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал – Леганес – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 38; 2:0 – Бэйл, 45; 3:0 – Мората, 76.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

АПЛ. «Арсенал» снова не смог выиграть у «Тоттенхэма»

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Виммер, 42 (в свои ворота); 1:1 – Кейн, 51 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Северное сияние. Почему «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это главные претенденты на чемпионство

Кирилл Панченко вызван в сборную России

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко вызван в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

В офис бело-голубых пришло письмо с вызовом 27-летнего форварда в национальную команду на игры с Катаром (10-го ноября) и Румынией (15-го).

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Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер

Во время матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Амкаром» болельщики хозяев вывесили баннер, адресованный защитникам армейской команды Сергею Игнашевичу, Василию и Алексею Березуцким.

«Алексей, Василий, Сергей – спасибо за все! Пора давать дорогу молодым», – написано на баннере фанатов ЦСКА.

ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему

Арсенал Барселона Тоттенхэм Реал Леганес Нигматуллин Руслан Месси Лионель Панченко Кирилл Конте Антонио
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