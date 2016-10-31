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    • «Рубин» выиграл у «Локомотива». «Оренбург» обыграл «Крылья». Ключевые моменты 12-го тура РФПЛ

    «Рубин» выиграл у «Локомотива». «Оренбург» обыграл «Крылья». Ключевые моменты 12-го тура РФПЛ


    5
    Голосов: 2
    31.10.2016 18:35
    Очередной тур РФПЛ завершается двумя захватывающими матчами. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями этих встреч.

    «Рубин» – «Локомотив» – 2:0

    Жонатас добивает соперника.

    Открывает счет «Рубин». Обидный гол от Канунникова пропускает Гилерме.

    Стартовые составы команд.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Майкон, Самедов, Миранчук.

    «Оренбург» – «Крылья Советов» – 1:0

    Делькин открывает счет в этом противостоянии, принося победу «Оренбургу»

    Составы команд.

    «Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Малых, Нехайчик, Андреев, Померко, Коронов, Афонин, Благо, Ойеволе, Делькин.

    Запасные: Руденко, Жунич, Бамба, Шогенов, Саная, Ефремов, Бреев, Кацалапов, Батов.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Божин, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Чочиев, Паскуато.

    Запасные: Павлов, Конюхов, Зинков, Мбакогу, Маргасов, Концедалов, Голенков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (3)
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    mihail1980
    1477929681
    хотелось-бы чтоб оренбург остался в рфпл
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    Victor.Vings
    1477931906
    Не знаю как там Оренбург но крылья близки к вылету, играют очень плохо. Жаль франка но пора ему в отставку. Кого-то другого надо искать. по жестче надо встряхнуть команду, тяжело смотреть такой футбол. состав я считаю не такой уж и плохой, чтобы быть на последнем месте ПОЗОР.
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    pik54
    1477986323
    Да, крылушки могут велететь.
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