Тверк, брейк данс, Робот и другие танцы во время празднования гола

Тверкинг или бути-дэнс — новое направление в танце, в котором ведущее место отводится работе ягодиц и бедер. Чаще всего «тверкают» девушки, но в последнее время стиль становится популярным и среди мужчин. Дошло до того, что игроки в американский футбол празднуют так победы.

Форвард Кей Камара — первый игрок в европейском футболе, который станцевал тверк после забитого гола. Случилось это в матче против «Монреаля». Судья Иларио Грахеда, впрочем, не оценил выступление игрока и показал ему желтую карточку.

Питер Крауч будто бы тысячу лет назад играл за сборную Англии, но «танец робота» до сих пор незабываем.

А тут от ностальгии вообще можно прослезиться, особенно фанатам «Арсенала». Эбуэ. Адебайор! Анри!! И все танцуют.

От Карлоса Тевеса, казалось, танцев можно было дождаться с той же вероятностью, что и от Роя Кина в обниму с Винни Джонсом. Однако ж было!

Неймару с Дани Алвесом сам бог велел развлекаться, что на поле, что вне его.

Снова канал «Ностальгия», теперь уже о великолепном Роналдиньо. Самое время залиться слезами от умиления.

Уроки футбола от Ронни мы постигали регулярно. А как насчет урока танцев?

Криштиану с вечнопозитивным Марсело в этой подборке забил место заранее. Ой, как зажигательно.

Кокорин не хуже Роналду. Ну, танцует, имеется в виду.

Круче Кокорина точно никого нет. В Азии пытаются подражать, но тщетно.

Можно и брейк-дансом с американского континента разбавить.

А напоследок то, чего вы ждали: завлекалочка от женской сборной Франции!