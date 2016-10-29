Автоголы Березуцкого и Зоа, шоу Джанаева и еще 5 ужасных ляпов в дерби «Спартака» и ЦСКА

Незабитый вратарем Хариным пенальти

Финал Кубка СССР-1991/92: «Спартак» – ЦСКА – 2:0

Розыгрыш последнего Кубка СССР закончился в тот момент, когда страна уже перестала официально существовать, потому турнир именовали не иначе как «Кубок СССР-СНГ». В решающей игре спартаковцы еще в первом тайме обеспечили себе преимущество в два мяча – дубль оформил Бесчастных, но в конце первого тайма сфолили в своей штрафной. Пока игроки ЦСКА решали, кто будет бить, к мячу подошел вратарь армейцев Дмитрий Харин, после чего запустил его выше ворот коллеги по сборной России – Станислава Черчесова. Отыграться красно-синие не смогли, а «Спартак» навечно забрал себе хрустальный трофей.

«Пожар» голкипера Плотникова

Чемпионат России-1993: «Спартак» – ЦСКА – 6:0

«Спартак» учинил жестокий разгром участнику Лиги чемпионов-1992/93, который к тому времени уже не представлял собой никакой грозной силы, а в конце сезона занял скромное десятое место, лишь на два (!) очка обогнав вылетевшие клубы. Начало этому безобразию положил Игорь Ледяхов, который легко переиграл вылетевшего из ворот Евгения Плотникова. Для вратаря все это было лишь началом кошмара – его поджидали еще пять пропущенных мячей.

Роковая ошибка Бушманова

Чемпионат России-1998: ЦСКА – «Спартак» – 4:1

Армейцы отомстили за 0:6 спустя пять лет, а спартаковцы впервые в российской истории проиграли крупно. К 54-й минуте ЦСКА уже громил «Спартак» 3:0, в конце игры соперники обменялись голами. А началось все с дикой несогласованности Бушманова и Филимонова – защитник сбросил мяч вратарю не глядя, сделав тем самым голевой пас на Хомуху, которому оставалось лишь чуть ускориться, чтобы попасть в пустые ворота. Никаких проблем для армейца.

Автогол Василия Березуцкого, часть первая

Чемпионат России-2003: ЦСКА – «Спартак» – 3:2

Переносимся еще на пять лет вперед. Да, это тот самый матч, где судья Валентин Иванов поставил почти легендарный пенальти в ворота «Спартака» по итогам сражения в штрафной Семака и Абрамидзе, а в конце Ярошик принес ЦСКА победу. До странного 11-метрового спартаковцы вели 2:1 благодаря точному удару Титова, а также глупой срезке Василия Березуцкого – при всем желании не получилось бы еще раз так же прервать прострел Павлюченко, чтоб еще и обмануть Мандрыкина. Нелепость во всей красе, да еще и на поле, с которым сейчас стыдно играть даже в ПФЛ.

Легендарная клоунада Зоа

Чемпионат России-2004: «Спартак» – ЦСКА – 0:2

«Спартак» в долгу не остался и через год сам презентовал шикарный по своему идиотизму автогол – прострел Юрия Жиркова блестяще замкнул камерунец Люк Зоа, чья карьера в клубе после этого благополучно завершилась. «При том футболе, в который играл «Спартак», это могло произойти!» – комментировал этот эпизод спустя годы африканец. Справедливости ради, защитника еще и здорово подвело поле, но в усеянной кочками штрафной площади подобные сюрпризы могли произойти в любой момент. Гол же вышел роскошным, да и до сих пор смешит даже спартаковских фанатов.

Кошмар Сослана Джанаева

Чемпионат России-2009: «Спартак» – ЦСКА – 2:3

«Спартак» до последних туров бился за чемпионство с «Рубином», но в двух матчах на финишном отрезке растерял все шансы, причем этому поспособствовала очень слабая игра вратаря. В Самаре красно-белые проиграли 1:2, и один из двух автоголов был на счету Сослана Джанаева, а затем голкипер «Спартака» грубо ошибся аж в самом дерби при счете 2:2, неаккуратно зафиксировав мяч после несложного удара Нецида. Трагический момент в карьере, который ему до сих пор припоминают. Через несколько минут после этого гола чемпионский праздник начался в Казани.

Автогол Василия Березуцкого, часть вторая

Чемпионат России-2010: «Спартак» – ЦСКА – 1:2

Спустя семь лет после своего первого автогола защитник ЦСКА решил снова дать фору «Спартаку», хотя тут вину за эту нелепость с ним должен разделить и вратарь. Тот матч ЦСКА все равно выиграл, забив два гола в концовке, но началось все со странного приема мяча Березуцким после прострела и последующим промахом по мячу Акинфеева. Что это было – сначала вообще никто не понял. По-видимому, голкипер побоялся брать мяч в руки, чтобы не назначили свободный, но на табло все равно зажглась фамилия Березуцкого. В общем, глупее ситуацию придумать сложно.

Веселая пробежка Реброва

Чемпионат России-2013/14: ЦСКА – «Спартак» – 1:0

За пару месяцев до этого матча «Спартак» разгромил ЦСКА на «Локомотиве», но в ответной игре пострадал из-за авантюризма своего вратаря Артема Реброва, который далеко выскочил из своей штрафной и оставил ворота полностью пустыми. Сложно себе представить Сейду Думбия отказывающимся от такого щедрого подарка. Даже сближаться с воротами не стал – зачем, если голкипер отправился гулять совсем в другую сторону.

«Слуцкий – трус» и другие вещи, о которых точно скажут после дерби