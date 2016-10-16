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Гроздья гнева. Как в футбольной России разучились всему, кроме ненависти

В России строят прекрасные футбольные стадионы. В России работают нормальные футбольные судьи, да и вообще с футболом обстоит все более-менее нормально – подводят разве что футбольные болельщики. Подводят тем, что бесконечно канючат, перестали поддерживать даже своих и отказывают в минимальном кредите доверия кому бы то ни было. А еще – из раза в раз подхватывают набившую оскомину тему судейства.

После матча сборных России и Коста-Рики только и было слышно, что обыденных разговоров: разогнать, распустить, расстрелять. При этом команда Черчесова сыграла вполне неплохой матч, забила три гола в ворота голкипера мадридского «Реала» и, по справедливости, заслужила ничью. Она бы и состоялась, если бы не костариканец Хоэль Кэмпбелл (который, между прочим, в прошлом сезоне недурно пылил за лондонский «Арсенал» в Лиге чемпионов). Да, у Черчесова нет футболистов уровня основы «Реала» или запаса «Арсенала» – так в чем же его вина? Стоит ли вообще ругать тренера сборной после такой яркой, хоть и закончившейся неудачей, игры?

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Обругать, оболгать, сбиться на стереотипы – футбольные «болельщики» обожают все это (да и пресса склонна раздувать из лысины Черчесова прическу Феллаини). Еще один стереотип, помимо перманентно «ужасной» игры сборной, – это судейский произвол, заговор, анти– (вставить название команды) симпатии; ну, тут уж выбирай, что душа пожелает. Аудитория футбольных соревнований в России никак не усвоит простое правило: судьи – такие же люди, как футболисты и как сами болельщики, до внедрения в игру видеоповторов они будут и будут ошибаться. И даже после внедрения – будут. Найдут способы.

В эталонном английском чемпионате судьи ошибаются не меньше, а то и больше нашего – и ничего, работают из года в год одни и те же лица. Косиельни забивает в ворота «Бернли» руками – и никто не видит в этом призрака загадочного кукловода за ширмой, который дергает за нужные нити, чтобы «Арсенал» стал чемпионом. Кукловод здесь только один – человеческий фактор. Шесть лет назад, когда за «Челси» еще играл Юрий Жирков, команда Абрамовича приехала на «Олд Траффорд» играть фактически золотой матч. И выиграла – благодаря голу Дидье Дрогба, забитому из чистейшего «вне игры». Сложно даже представить, какая волна обсуждений поднялась бы внутри нашего чемпионата, окажись на месте «Юнайтед» (жертвы) и Челси» (хищника) «Спартак» и «Зенит», чья двухнедельной давности стычка обернулась громким судейским скандалом. А ведь матч на «Петровском» по сути ничего не решал.

Вчерашняя игра между «Спартаком» и «Ростовом» с полуоборота завела еще одну двухминутку ненависти – на этот раз в адрес Владислава Безбородова. Причем негатив в сторону арбитра исходил в первую очередь от игроков «Ростова» – Калачева, Граната, Гацкана. Безбородов, конечно, ошибся, и, вероятно, он даже испытывал определенные симпатии к «Спартаку» после истории в Питере – но ведь это не что иное, как искомый человеческий фактор. Мы сами в течение двух недель усердно создавали информационный фон, кричащий во все репродукторы, что «Спартак» в Петербурге убили. Арбитры наверняка читают газеты, да они вообще варятся в этом футбольном мире, в этом набрякшем зловониями соку – и Безбородов, конечно, мог поверить в то, что команду Карреры на «Петровском» «убили». И, конечно, он мог по этой причине плохо отсудить вчерашний матч. Только в этом виноват не Безбородов, а мы с вами – болельщики, пресса, вся футбольная общественность.

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В романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева» появляется персонаж, которому автор даже не дает имени. У персонажа отсутствует один глаз, и он бесконечно жалуется на судьбу: ах, как ужасно, что я наполовину слепой. Главный герой романа Том справедливо замечает: перестань канючить, прикрой глаз повязкой, надень белые брюки, может, и для женщин снова станешь привлекателен. Но персонаж – Стейнбек зовет его «одноглазый» – отказывается это делать: он уходит в свою хижину канючить. Болельщики в нашей стране – по большей части такие же одноглазые, им легче плакаться о том, что все плохо, нежели сделать что-то самим. Хотя бы начать заполнять новехонькие стадионы.

Так болельщикам (и даже тренеру) «Спартака» удобно свалить вину за поражение их команды на кого угодно – на Миллера, на судьбу, на судью – нежели признать очевидный факт: на «Петровском» красно-белые уступили по делу. «Манчестер Юнайтед» после того, как Дрогба забил в их ворота золотой гол из офсайда, в следующем году преспокойно взял чемпионство. Способен ли это сделать «Спартак»?

После вчерашнего выступления Безбородова – однозначно способен!

Спартак Ростов Зенит Россия Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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Nesterenko
1476619356
Уважаемый автор, первыми про ужасное судейство на Петровском начали говорить именно футболисты Спартака, а не их болельщики!!! Аналогичная ситуация была и вчера после матча на Открытие Арена, когда игроки Ростова сетовали на судью. Хватит уже наезжать на болельщиков, это просто самая тупая отмазка в России - "во всем виноваты болельщики". Болельщики ездили на Евро-2016, смотрят ЛЧ с участием российских команд, всегда надеются и верят в чудо, а его нет. А если ты такой автор суперумный и считаешь свое мнение авторитетным, то пожалуйста выскажи его лично в лицо Рамзану Кадырову (если ты понял о чем я). Ну а если не понял, то посмотри внимательно матч 2013 года Терек-Рубин. Также выскажи свое мнение Евгению Гинеру, который тоже неоднократно про судейство высказывался. Это самое простое сейчас - повесить всю ответственность на болельщиков. Рассуждение у тебя как у Аршавина образца Евро-2012.
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diadushka
1476619588
Бомбардир поначалу правду писал, а теперь и они прогнулись под мудковскую идеологию))) Проще задавить нарастающее недовольство болельщиков по поводу откровенно предвзятого судейства и неинтересных матчей фразами о том, что у нас болельщики плохие, которые не разбираются в футболе и требуют от команд большего, чем они способны! И мудко так говорит: "У нас все хорошо, хороший футбол, хорошие стадионы, хороший министр, так чем же вы недовольны?")
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Serjoga
1476623786
Автор статьи за свои слова ответит? Или только языком может? Зачем нам примеры англичан, если у них своя "кухня", а у нас чисто российское убийство футбола, его зрелищности и спортивного принципа! Сейчас посмотрел Зенит-Урал! Один момент: Нету блокирует Павлюченко перед своей штрафной, Павлюченко мячом не овладевает и ПО-ХАМСКИ, В ОТКРЫТУЮ С РАЗМАХУ бьет Нету по ногам сзади! Как вы думаете тянуло это на красную карточку? По-моему намного сильнее, чем выставленная нога Кудряшова!
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Sany-116
1476624679
Я не пойму кто этого сказочника нанял написать фантастическую статейку я бы может ему и поверил но двойные стандарты не оставляют сомнений,что это заказуха.
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илья 009
1476626352
Статья интересная. Не согласен с автором лишь в том, что Безбородов ошибся. Судья матч провел более менее нормально, удалил игроков Ростова по делу. Этого ... Кудряшева за такую игру вообще исключить на 5 матчей нужно.
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ЗаЖиМ
1476626912
Удалять надо свиней и бомжей из рфпл!
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BarStep
1476626985
Спел красиво - во всем виноваты болельщики! А вот фраза "после истории в Питере.." настораживает - ты чей тролль?
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zagrizlik
1476629245
Посмеялся от души над этим бредом,напоминает высказывание немецкого чиновника,с элитами всё отлично,а вот народ какой-то неправильный. Полная хрень,а не материал.
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Диктор
1476629687
Бредятина а не статья.
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Taps
1476633757
Дерьмо статейка. И спартак дерьмо, всех провоцирует.
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