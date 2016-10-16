Гроздья гнева. Как в футбольной России разучились всему, кроме ненависти

В России строят прекрасные футбольные стадионы. В России работают нормальные футбольные судьи, да и вообще с футболом обстоит все более-менее нормально – подводят разве что футбольные болельщики. Подводят тем, что бесконечно канючат, перестали поддерживать даже своих и отказывают в минимальном кредите доверия кому бы то ни было. А еще – из раза в раз подхватывают набившую оскомину тему судейства.

После матча сборных России и Коста-Рики только и было слышно, что обыденных разговоров: разогнать, распустить, расстрелять. При этом команда Черчесова сыграла вполне неплохой матч, забила три гола в ворота голкипера мадридского «Реала» и, по справедливости, заслужила ничью. Она бы и состоялась, если бы не костариканец Хоэль Кэмпбелл (который, между прочим, в прошлом сезоне недурно пылил за лондонский «Арсенал» в Лиге чемпионов). Да, у Черчесова нет футболистов уровня основы «Реала» или запаса «Арсенала» – так в чем же его вина? Стоит ли вообще ругать тренера сборной после такой яркой, хоть и закончившейся неудачей, игры?

«Нет слов». Как сборная России устроила шоу на открытии стадиона «Краснодара»

Обругать, оболгать, сбиться на стереотипы – футбольные «болельщики» обожают все это (да и пресса склонна раздувать из лысины Черчесова прическу Феллаини). Еще один стереотип, помимо перманентно «ужасной» игры сборной, – это судейский произвол, заговор, анти– (вставить название команды) симпатии; ну, тут уж выбирай, что душа пожелает. Аудитория футбольных соревнований в России никак не усвоит простое правило: судьи – такие же люди, как футболисты и как сами болельщики, до внедрения в игру видеоповторов они будут и будут ошибаться. И даже после внедрения – будут. Найдут способы.

В эталонном английском чемпионате судьи ошибаются не меньше, а то и больше нашего – и ничего, работают из года в год одни и те же лица. Косиельни забивает в ворота «Бернли» руками – и никто не видит в этом призрака загадочного кукловода за ширмой, который дергает за нужные нити, чтобы «Арсенал» стал чемпионом. Кукловод здесь только один – человеческий фактор. Шесть лет назад, когда за «Челси» еще играл Юрий Жирков, команда Абрамовича приехала на «Олд Траффорд» играть фактически золотой матч. И выиграла – благодаря голу Дидье Дрогба, забитому из чистейшего «вне игры». Сложно даже представить, какая волна обсуждений поднялась бы внутри нашего чемпионата, окажись на месте «Юнайтед» (жертвы) и Челси» (хищника) «Спартак» и «Зенит», чья двухнедельной давности стычка обернулась громким судейским скандалом. А ведь матч на «Петровском» по сути ничего не решал.

Вчерашняя игра между «Спартаком» и «Ростовом» с полуоборота завела еще одну двухминутку ненависти – на этот раз в адрес Владислава Безбородова. Причем негатив в сторону арбитра исходил в первую очередь от игроков «Ростова» – Калачева, Граната, Гацкана. Безбородов, конечно, ошибся, и, вероятно, он даже испытывал определенные симпатии к «Спартаку» после истории в Питере – но ведь это не что иное, как искомый человеческий фактор. Мы сами в течение двух недель усердно создавали информационный фон, кричащий во все репродукторы, что «Спартак» в Петербурге убили. Арбитры наверняка читают газеты, да они вообще варятся в этом футбольном мире, в этом набрякшем зловониями соку – и Безбородов, конечно, мог поверить в то, что команду Карреры на «Петровском» «убили». И, конечно, он мог по этой причине плохо отсудить вчерашний матч. Только в этом виноват не Безбородов, а мы с вами – болельщики, пресса, вся футбольная общественность.

Нашествие VARваров. Система, которая изменит мировой футбол

В романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева» появляется персонаж, которому автор даже не дает имени. У персонажа отсутствует один глаз, и он бесконечно жалуется на судьбу: ах, как ужасно, что я наполовину слепой. Главный герой романа Том справедливо замечает: перестань канючить, прикрой глаз повязкой, надень белые брюки, может, и для женщин снова станешь привлекателен. Но персонаж – Стейнбек зовет его «одноглазый» – отказывается это делать: он уходит в свою хижину канючить. Болельщики в нашей стране – по большей части такие же одноглазые, им легче плакаться о том, что все плохо, нежели сделать что-то самим. Хотя бы начать заполнять новехонькие стадионы.

Так болельщикам (и даже тренеру) «Спартака» удобно свалить вину за поражение их команды на кого угодно – на Миллера, на судьбу, на судью – нежели признать очевидный факт: на «Петровском» красно-белые уступили по делу. «Манчестер Юнайтед» после того, как Дрогба забил в их ворота золотой гол из офсайда, в следующем году преспокойно взял чемпионство. Способен ли это сделать «Спартак»?

После вчерашнего выступления Безбородова – однозначно способен!