«После игр в «Шальке II» обязательно пили пиво, даже брали в автобус». Интервью форварда «Зенита», который покорял Германию

– Как возник вариант с арендой в «Шальке»? «Зенит» использовал связи с клубом или скауты «Шальке» вас нашли?

– На самом деле, сложились оба варианта. Я удачно сыграл за молодежную сборную России на Евро до 19 лет. Там и команда играла, и я лично. У меня было предложение не только от «Шальке», но и от других клубов, но «Зенит» рекомендовал перейти именно в немецкий клуб, с которым у Питера партнерские отношения.

– «Шальке» даже заявил вас в Лигу Европы. Все настолько хорошо складывалось?

– Да, шанс сыграть был. «Шальке» неплохо начал групповой раунд, команда набрала много очков в первых играх и можно было пробовать ротацию, но на тренировке я получил травму. А так мог бы попасть в заявку на матч, может быть, дали бы шанс.

– Чего российского вам больше всего не хватало в Германии?

– Не хватало элементарного общения на родном языке. В «Шальке» почти никто не говорил по-русски, и это было сложно. Зато теперь скучаю по немецким сосискам!

– Пиво и сосиски вошли в постоянный рацион?

– Нет, пиво почти не употреблял. Но после игр существовала традиция, что все обязательно пили пиво, даже специально брали в автобус.

– Стадионы в четвертой немецкой лиге такие же крутые, как в первой?

– Отличные стадионы, просто прекрасные! Некоторые, наверное, даже лучше, чем в российской Премьер-лиге. Стадион «Алемании», например, на 35 тысяч зрителей. Рурское дерби, конечно, круче, но все-таки.

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– «Шальке» только-только начал выбираться из кризиса. Что происходит с командой?

– Так меня не хватает, вот и все. Если серьезно, состав у «Шальке» хороший во всех линиях. Может быть, где-то тренерские ошибки, может, ребята еще не завелись. Но такая команда, безусловно, не заслуживает последнего места.

– На улице вас в Германии узнавали?

– Случалось иногда. Гельзенкирхен – маленький город, в котором все люди живут футболом, для них это спорт номер один. Поэтому к игрокам очень много внимания, на матчи того же второго состава «Шальке» приходит много болельщиков. Дерби с «Боруссией II» и на таком уровне очень эмоциональные.

– Федерация футбола Германии во втором сезоне уже не разрешила вам как иностранцу играть за «Шальке II». Обидно было?

– Нет, никакой обиды нет, я рад, что вернулся в Петербург. У меня был шанс остаться в Германии, но я выбрал «Зенит», решил играть за родной клуб.

– Чем отличается Алексей Гасилин до «Шальке» и после него?

– За этот год я заматерел, возмужал. Наверное, это главное – перешел уже из юношеского футбола на настоящий мужской.

– За «Зенит» вы дебютировали еще при Спаллетти. Итальянец больше уделял внимания молодежи, чем Виллаш-Боаш?

– С Боашем я вообще не работал, поэтому думаю, что Спаллетти внимания уделял больше. Но и Луческу сейчас очень часто подключает молодых игроков, так что я думаю, что развитие молодежи у нас идет.

– В «Зените» играют Дзюба, Кокорин, Кержаков, Джорджевич. Как убедить Луческу поставить вас в состав?

– Забивать! Если придется идти [в основу] через вторую команду, то буду добиваться этой цели так. Получу другие шансы, буду стараться их реализовать!

– В этой борьбе лимит на легионеров помогает вам или наоборот все осложняет?

– Лимит российскому футболу вообще не нужен. Играть должен сильнейший, а подобные ограничения лишь тормозят развитие нашего футбола.

– Матч против «Маккаби» в Лиге Европы, наверное, пока самый безбашенный в вашей карьере?

– Самый крутой матч, в котором я когда-либо участвовал. Пусть даже я видел происходящее со скамейки, но таких камбэков история знает мало. Матч так захлестнул, что хотелось выбежать на поле. После матча все были довольны, но на самом деле «Зенит» должен обыгрывать такие команды, как «Маккаби», без трех пропущенных мячей. Наш уровень намного выше.

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– Неделю спустя вы сыграли в Кубке России и получили критику от Луческу.

– Первые десять минут у меня получились неплохими: и обострял, и пас отдал, и пробил. А потом все как подкосилось. Ошибки в передачах, пенальти – это футбол. Перед матчем Луческу говорил, что нужно выходить и играть спокойно. Потом он сказал, что за фол, который привел к пенальти, на меня не злится, такое бывает. Но ошибаться в таких атаках, которые мы проводили, никак нельзя.

– Вы не участвовали в отборе на юношеский Евро-2013, но попали в заявку на финальную стадию турнира. Заслужили «золотую» медаль?

– Играл я неплохо: вывел сборную в полуфинал, итальянцам забил. У нас была суперкоманда, мы с ней многого добились. А так я рад, что мне удалось играть, поучавствовать в этой победе.

– В финале в серии пенальти вы не смогли забить Симоне Скуффету. Переволновались?

– До этого играли [серию пенальти] со шведами, и была такая ситуация, что, если бы я не забил, мы бы проиграли. Тогда я этот удар реализовал. С итальянцами получилось наоборот: если бы я забил, мы бы победили. Подумал, что вратарь упадет в другой угол, но не забил. Пообещал себе, что больше такого не случится.

– Почему не удалось повторить результат на Евро-2015 – взяли лишь «серебро»?

– Вы так говорите «лишь серебро», как будто это что-то плохое. Испанцы на турнире смотрелись неплохо. Вот только мы их обыграли в группе, а они отыгрались в финале. Может быть, и сил уже не хватило. Тяжелый матч был. Думаю, и индивидуально они были нас сильнее.

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