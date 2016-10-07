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    • Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)

    Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 1
    07.10.2016 22:30
    Сегодня состоялся целый ряд отборочных матчей к чемпионату мира-2018. Среди наиболее интересных пар: Франция – Болгария, Голландия – Белоруссия, Бельгия – Босния и Герцеговина. «Бомбардир» предлагает читателям видео всех голов главных поединков игрового дня.

    Со всеми результатами игрового дня можно ознакомиться тут.

    Группа A. Франция – Болгария – 4:1

    Гамейро! Оформляет дубль нападающий «Атлетико» с передачи своего партнера по клубу и по сборной Гризмана. 4:1.

    Поплыли болгары. Просто подарили мяч Гризманну, и звезда «Атлетико» легко наказал их за ошибку. 3:1.

    И тут же французы выходят вперед! Пайет подал в штрафную, никто не коснулся мяча – и тот в сетке.

    Санья исправился! Подал в штрафную точно на голову Гамейро, а тот сравнял счет! 1:1.

    Пенальти в ворота французов! Санья завалил Миланова. Александров точен с 11-метровой отметки – 0:1.

    Bulgaria Xi: Stoyanov, Z. Milanov, A. Aleksandrov, S. Popov, Nedyalkov; Dyakov, Slavchev, Milanov, I Popov, Marcelinho, Rangelov

    Группа A. Голландия – Белоруссия – 4:1

    4:1 – это Янссен отличился. Окончательно умирает в этой игре интрига.

    Недолго сохранялся счет 2:1 – ровно 7 минут. Классен отличился, и снова гол не без участия Промеса.

    Отквитали один мяч белорусы! С передачи Корниленко забил Риос.

    И еще один гол спартаковца! Сегодня явно оранжевый день (да и красно-белый в придачу).

    Промес!!! Нападающий «Спартака» открыл счет в матче. Голландия впереди.

    Official Netherlands XI Stekelenburg. Karsdorp, Bruma, Van Dijk, Blind. Wijnaldum, Klaassen, Strootman. Sneijder, Janssen, Promes

    Belarus XI Gorbunov; Polyakov, Sivakov, Politevich, Bordachev; Maevski, Korzun; Gordeichuk, Krivets, Rios; Kornilenko

    Группа H. Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0

    Лукаку! Довел нападающий «Эвертона» преимущество хозяев уже до четырех мячей.

    3:0! Алдервейрельд отличился после подачи Мертенсом углового.

    Дуплетом стреляют бельгийцы! Перехватили мяч в центре поля, отправили в прорыв Азара и звезда «Челси» удваивает преимущество хозяев.

    Открыт счет! Спахич срезал мяч в собственные ворота – 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (12)
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    ivanthebest
    1475868161
    Антоха красавчик, в одиночку тащит донных нидеров...
    Ответить
    rumbinaddd
    1475873722
    хотел португальцев посматреть голы а где
    Ответить
    GHostaX
    1475874725
    Почему порядок видео снизу вверх? Очень неудобно смотреть
    Ответить
    CamburV
    1475875093
    В Россию поедут лучшие
    Ответить
    mihail1980
    1475875093
    промес наконец-то заиграл не только в спартаке но и в сборной
    Ответить
    TUMS
    1475875585
    Белорусам не повезло...
    Ответить
    magg27
    1475894821
    Хорошие матчи прошли !
    Ответить
    Strig
    1475899847
    Разница в классе в бывшем соцлагере с империалистами - специально развалили
    Ответить
    Ильгизар И
    1475902897
    Промес молодец
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    pik54
    1475908156
    Разница в классе есть.
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