«Футболисты сборной России вряд ли обрадуются, если я стану их тренером». Федор Емельяненко — о футболе и спорте

Конфликт горит уже несколько дней. Являясь президентом Союза ММА в России, Емельяненко выступил против поединков между детьми по правилам ММА (смешанных единоборств). Такие поединки состоялись 4 октября в Грозном на турнире Grand Prix Akhmat-2016. В боях участвовали трое сыновей Рамзана Кадырова, а происходящее транслировал канал «Матч! Боец». Емельяненко высказался, что детям до 12 лет запрещено выступать по правилам ММА, а до 21 года бои должны проходить в шлемах и защитных накладках. Такое мнение возмутило многих чеченских общественных и политических деятелей: от президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова, президента «Терека» Магомеда Даудова до депутата Госдумы Адама Делимханова и самого Рамзана Кадырова.

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