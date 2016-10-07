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  • «Футболисты сборной России вряд ли обрадуются, если я стану их тренером». Федор Емельяненко — о футболе и спорте

«Футболисты сборной России вряд ли обрадуются, если я стану их тренером». Федор Емельяненко — о футболе и спорте

Конфликт горит уже несколько дней. Являясь президентом Союза ММА в России, Емельяненко выступил против поединков между детьми по правилам ММА (смешанных единоборств). Такие поединки состоялись 4 октября в Грозном на турнире Grand Prix Akhmat-2016. В боях участвовали трое сыновей Рамзана Кадырова, а происходящее транслировал канал «Матч! Боец». Емельяненко высказался, что детям до 12 лет запрещено выступать по правилам ММА, а до 21 года бои должны проходить в шлемах и защитных накладках. Такое мнение возмутило многих чеченских общественных и политических деятелей: от президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова, президента «Терека» Магомеда Даудова до депутата Госдумы Адама Делимханова и самого Рамзана Кадырова.

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Комментарии (21)
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nik55
1475838192
Федор сказал все правильно
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vas.vasiliadis@hotmail.co
1475838496
Уважаю ,настоящий мужик !!! А по поводу детского турнира скажу ,все эти критиканы не стоят ногтя ломанного Фёдора !!! Так держать Фёдор ,мы с тобой !!!
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Romantic2010
1475838556
Выпускать детей на ринг это дикость!!! Фёдор только уважение за его карьеру и заслуги!!!
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Ker0s
1475840832
Все, что происходит в Чечне, должно там и оставаться. На мой взгляд там своё "государство" по факту, со своими законами. Нравится поводить бои с участием детей, пожалуйста, но зачем это транслировать на федеральном уровне. Фёдор все по делу сказал.
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Barsuk52
1475840921
кадыров не прав дети накаутируют в прямом эфире перед кучей взрослых мужиков потом еще зависть какуюто у федора обнаружили
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swot1205
1475844398
здорово сказал. Респект
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omnikolaev
1475849058
что тут скажешь, звери...
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Said_
1475854072
Федор прав, дети должны носить экипировку.
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dudinka70
1475856357
Правила созданы,чтобы их соблюдать.Что скажут родители если кого-то серьёзно травмируют.Где наши правозащитники детей?Уважаю Фёдора!
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Natysi
1475857825
Полностью согласна с Федором,зачем калечить детей???
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