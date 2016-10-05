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    • Пять вещей, которые сборной России можно провернуть в матче с Коста-Рикой

    Пять вещей, которые сборной России можно провернуть в матче с Коста-Рикой


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    Голосов: 4
    05.10.2016 12:00
    Станислав Черчесов имеет очередную возможность для проверки качества состава сборной. «Бомбардир» рассказывает, что важного и полезного нужно сделать главному тренеру национальной команды уже в ближайшей товарищеской встрече.

    Проверить вратарский резерв

    Игорь Акинфеев получил повреждение и занимается собственным здоровьем. В его отсутствие впечатлить Черчесова могут сразу три голкипера с перспективой на место в основе. Сослан Джанаев продолжает показывать стабильную игру в «Ростове», Станислав Крицюк – в «Краснодаре». На место Акинфеева третьим номером в сборную вызвали вратаря «Анжи» Беленова. «Сборная – цель для каждого голкипера. Понимал, что если буду показывать хорошую игру, заметят», – рассказывает Беленов. В нынешнем сезоне он уже успел установить рекорд России по отраженным пенальти, принеся «Анжи» несколько важных очков. Теперь дело за Черчесовым. Беленов давно был на подходе к сборной, а теперь у него есть возможность доказать, что такой вызов – не обычный аванс.

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    Просмотреть полузащитников

    Без Алана Дзагоева придется обходиться тренерскому штабу сборной. На Евро-2016 достойно заменить Алана не получилось. Травматичность полузащитника может проявиться в решающий момент. В центральной зоне при этом жаждет заиграть надежный Газинский. Талантливый Зобнин уже показал способности, выступая в основе «Спартака». Даже Павел Могилевец, привлеченный на учебно-тренировочный сбор, способен Черчесова чем-то удивить. Доказывать свою необходимость сборной нужно и полузащитникам «Локомотива». Миранчук, например, в нынешнем сезоне пока сделал всего одну голевую передачу, хотя почти все время играет в старте. Все хотят себя проявить, а тренер сборной имеет необходимость всех просмотреть.

    Наиграть Кутепова в старте

    Черчесов уже привлекал Кутепова на обычный сбор национальной команды, не рассчитывая на него в матчах. Тогда у защитника «Спартака» успел родиться сын, с чем его поздравляли прямо в сборной. Теперь пришло время проверить защитника в деле. Он вызван уже в полноценном списке игроков, а все вокруг всерьез говорят о перспективах Кутепова для национальной команды. «Будем надеяться, что все вместе доведем Кутепова до сборной», – говорит генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. В «Спартаке» Илья уже считается прочным игроком основы, которому прощаются многие ошибки.

    Дать шанс Полозу и Панченко

    Травма Смолова открывает дорогу в сборную новым игрокам. Кирилл Панченко с 11-ю мячами возглавляет бомбардирскую гонку первенства ФНЛ. Дмитрий Полоз, который в игре с Ганой уже выходил, дважды огорчил ПСВ в Лиге чемпионов, а в чемпионате имеет 3+3 в восьми матчах. Оба форварда выглядят достойно по статистике, но обоих Черчесов сейчас вызвал только вместо травмировавшихся игроков. Изначально Полоза и Панченко не оказалось в списке футболистов, которым предстоит сыграть против Коста-Рики. При этом универсальность и другие игровые качества этих игроков могут быть для сборной полезными. Коста-Рика – команда, которая не обладает статусной линией обороны. В игре с таким соперником Полоз и Панченко должны сыграть в свою силу, показав Черчесову свои настоящие возможности.

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    Продумать разные тактики

    Для подготовки к предстоящему матчу вызваны совершенно разноплановые футболисты. Подбор игроков позволяет Черчесову даже наиграть схему с тремя центральными защитниками. Иван Новосельцев, например, после «Ростова» никак не может от нее отвыкнуть. Важным является и выбор схемы под линию нападения. Можно сыграть в одного столбового форварда Артема Дзюбу, либо выйти на матч с Коста-Рикой с двумя быстрыми нападающими Канунниковым и Полозом. Поле для экспериментов у Черчесова большое, а времени даже до Кубка Конфедераций еще очень много.

    Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии (7)
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    alexis02lion
    1475658822
    А вариантов и правда много. Нет Акинфеева и любого могут поставить в ворота, там сейчас все равны.
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    alexis02lion
    1475659000
    Дзагоев очень травматичный, так что к этому нужно готовиться. Тем более Газинский ненамного хуже и варианты у Саламыча даже с опорниками должны быть всегда. Зобнин вообще в основе Спартака заслуженно и в сборной также должен быть. Могилевцу далеко до основы, ему бы хотя бы игровой практики для начала. В Ростове играл, а тут все на скамейке. Надо сдавать в аренду его Зениту или перестанет прогрессировать.
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    alexis02lion
    1475659121
    Кутепов пока единственное дарование для центра обороны, Игнашевич и Берёзы не вечные, да и неизвестно буду ли они на уровне в 2018 году. Так что надо на все контрольные игры его ставить. Васин тоже вариант, но он раскрывается в клубах из второй части таблицы.
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    alexis02lion
    1475659283
    А вот Полоза и Панченко надо и правда по полной использовать. Коста-риканцы очень быстрая команда и в ответ им надо сопоставить такое же быстрое и техничное нападение. Так что Полоза сразу в основу под нападающим. А вот Панченко или Каннуников это перед матчем решиться. Дзюба слишком медленный для такой команды, так что только в концовке матча когда защита латиносов устанет.
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    S_TRAX
    1475661948
    ну хоть в этом матче сборная забивать начнет больше 1 гола?
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    Kostas_2011
    1475662369
    Подумать, что говорить в оправдание после поражения...
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    Леонид К..
    1475722932
    Не уверен, что сборная забьёт больше одного гола. Черчесов. на мой взгляд, пока в поиске оптимального состава. Думаю. что и Кутепова отвергать не стоит, он научится как следует играть. простите за тавтологию, только играя.
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