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    Цифра дня. Нужен ли Кокорин сборной?


    4.5
    Голосов: 2
    27.09.2016 15:00
    Александр Кокорин снова не вызван в сборную России. Справедливо ли это решение Станислава Черчесова? «Бомбардир» решил прибегнуть к статистике и проверить, сколько мячей за свою карьеру забил Кокорин и так ли он хорош, как о нем отзывался Фабио Капелло.

    Станислав Черчесов снова не вызвал Александра Кокорина в сборную России, хотя, как мы помним, предыдущий наставник команды считал нападающего большим талантом. Нужен ли Кокорин национальной команде в своей нынешней форме, или все дело в знаменитом скандале с шампанским – и Черчесов игнорирует форварда «Зенита» из-за возможных репутационных потерь?

    Как видно, в последние сезоны результативность Кокорина пошла на спад, и именно с этим связаны все те критические замечания, что отпускаются прессой и болельщиками в адрес Александра. Гол Кокорина – дорогое удовольствие, даже дороже шампанского из Монте-Карло: в 2015-м году «Динамо» заплатило своему форварду по 750 тысяч евро за каждое результативное действие.

    Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 октября 2016, 13:26

      Кокорин нормальный нап а то, что на него повесили всех собак после ЧЕ, так это не его вина. Другое дело зп у футболистов сильно, если не сказать больше, завышены - это да. Но их, тоесть зп трогать нельзя потому, что потому. Короче старая песня, футбол в России как спортивное соревнование ни кому не нужен, главное бабло. Я считаю платить нужно только за победу и за ничью, причем за ничью в три раза меньше. В случае поражения с игроков снимать деньги в пользу клуба, вот тогда футбол во-первых, очиститься от всякой шелухи (сынков толстосумов и т.д. и т.п.) и во-вторых, станет очень интересным и зрелищным. Вот такая моя программа, прошу голосовать.

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 5 октября 2016, 03:17

      да не нужен, пусть сидит дома и чистит картошку

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 17:49

      Спасибо за статистику. И куда с такой статистикой в сборную. Есть те у кого намного лучше и их не берут. Так что Саламыч всё правильно делает. Нападающий должен забивать. Нет голов - нет вызова. Давайте лучше Панченко из Динамо и то лучше будет. Заодно посмотрим кто лучше - один из худших нападающих РФПЛ или лучший в ФНЛ.

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      Рейтинг: +1311

      Taps 28 сентября 2016, 09:51

      Этот инфантильный мальчик должен заканчивать с футболом
      и ехать на ПМЖ в Монако.

      0
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      Рейтинг: +315

      ateist90 27 сентября 2016, 22:41

      Вот честно, не понятно чем же так впечатляет Александр, тренеров, Луческу, Капелло верят в него и видят в нем талант.
      Как по мне он просто распиареный средненький Российский футболист с полнейшим отсутствием техники владения мячом, да еще и последнее время с полным отсутствием желания играть и забивать.
      Если бы не паспорт РФ таких игроков как Кокорин и Юсупов вообще бы не было в ведущих клубах Российской премьер лиги!

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 27 сентября 2016, 21:32

      Пусть сезон хотя бы нормальный проведет,потом в сборную. пока только одни понты.

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 27 сентября 2016, 20:32

      И по деньгам гол Кокоши выходит дороже звания Героя СССР или РФ... Бухгалтерия,с*ка((((

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 27 сентября 2016, 20:25

      750к-это не серьёзно...762,чтоб по косарю за сантиметр ширины ворот...Вот это тема...

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 27 сентября 2016, 19:58

      750к за результативное действие..... помимо зарплаты... считаю таких нападающих больше смотивирует отсутсвие премиальных + штраф тысяч по 100бакинских , если не забил гол или не дал результативный пас......

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Cant Stop 27 сентября 2016, 20:04

      Или провел пустой сезон- на пол года на завод у танка работать или полы мыть или в колхоз землю капать коров доить и тп... ( трудотерапия в общем)за 20 тысяч р в месяц + 2500 примеальные... и станет у нас огромный выбор мотивированых нападающих... а то Кокоша.. брать не брать.... забыть его! и рассматривать молодежь

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      Рейтинг: +100742

      zigbert 27 сентября 2016, 19:07

      Путь в сборную ни для кого не закрыт,все зависит от самого Кокорина.

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