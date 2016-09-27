Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Цифра дня. Нужен ли Кокорин сборной?

Станислав Черчесов снова не вызвал Александра Кокорина в сборную России, хотя, как мы помним, предыдущий наставник команды считал нападающего большим талантом. Нужен ли Кокорин национальной команде в своей нынешней форме, или все дело в знаменитом скандале с шампанским – и Черчесов игнорирует форварда «Зенита» из-за возможных репутационных потерь?

Как видно, в последние сезоны результативность Кокорина пошла на спад, и именно с этим связаны все те критические замечания, что отпускаются прессой и болельщиками в адрес Александра. Гол Кокорина – дорогое удовольствие, даже дороже шампанского из Монте-Карло: в 2015-м году «Динамо» заплатило своему форварду по 750 тысяч евро за каждое результативное действие.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России.

[poll id=1128]

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zenitforever2015
1474977944
Нужен. Кто -то должен отвечать за шампанское ..
Ответить
кошмарик
1474980202
по дорожке Сычева идет.. и это его выбор.. тяга к гулянкам победила все..
Ответить
Dgad
1474980553
По 750 тысяч евро за гол????????????????? Ебануся,))))))))))))))))
Ответить
Karpathian
1474981749
Саламыч - мудрый дядька
Ответить
Kikujiro
1475001146
Пусть сезон хотя бы нормальный проведет,потом в сборную. пока только одни понты.
Ответить
ateist90
1475005315
Вот честно, не понятно чем же так впечатляет Александр, тренеров, Луческу, Капелло верят в него и видят в нем талант. Как по мне он просто распиареный средненький Российский футболист с полнейшим отсутствием техники владения мячом, да еще и последнее время с полным отсутствием желания играть и забивать. Если бы не паспорт РФ таких игроков как Кокорин и Юсупов вообще бы не было в ведущих клубах Российской премьер лиги!
Ответить
Taps
1475045482
Этот инфантильный мальчик должен заканчивать с футболом и ехать на ПМЖ в Монако.
Ответить
alexis02lion
1475074163
Спасибо за статистику. И куда с такой статистикой в сборную. Есть те у кого намного лучше и их не берут. Так что Саламыч всё правильно делает. Нападающий должен забивать. Нет голов - нет вызова. Давайте лучше Панченко из Динамо и то лучше будет. Заодно посмотрим кто лучше - один из худших нападающих РФПЛ или лучший в ФНЛ.
Ответить
Шнюхинс
1475626678
да не нужен, пусть сидит дома и чистит картошку
Ответить
Fan Loko mik
1476095188
Кокорин нормальный нап а то, что на него повесили всех собак после ЧЕ, так это не его вина. Другое дело зп у футболистов сильно, если не сказать больше, завышены - это да. Но их, тоесть зп трогать нельзя потому, что потому. Короче старая песня, футбол в России как спортивное соревнование ни кому не нужен, главное бабло. Я считаю платить нужно только за победу и за ничью, причем за ничью в три раза меньше. В случае поражения с игроков снимать деньги в пользу клуба, вот тогда футбол во-первых, очиститься от всякой шелухи (сынков толстосумов и т.д. и т.п.) и во-вторых, станет очень интересным и зрелищным. Вот такая моя программа, прошу голосовать.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+