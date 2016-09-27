Цифра дня. Нужен ли Кокорин сборной?

Станислав Черчесов снова не вызвал Александра Кокорина в сборную России, хотя, как мы помним, предыдущий наставник команды считал нападающего большим талантом. Нужен ли Кокорин национальной команде в своей нынешней форме, или все дело в знаменитом скандале с шампанским – и Черчесов игнорирует форварда «Зенита» из-за возможных репутационных потерь?

Как видно, в последние сезоны результативность Кокорина пошла на спад, и именно с этим связаны все те критические замечания, что отпускаются прессой и болельщиками в адрес Александра. Гол Кокорина – дорогое удовольствие, даже дороже шампанского из Монте-Карло: в 2015-м году «Динамо» заплатило своему форварду по 750 тысяч евро за каждое результативное действие.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России.

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