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    Симонян: «Как-то Капелло сказал мне: «Кокорин – большой талант»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что причина непопадания нападающего «Зенита» Александра Кокорина в состав сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой кроется в самом игроке. Он считает, что форвард петербуржцев обладает большим талантом, который, тем не менее, так и не сумел развить.

    «Что касается Кокорина, когда тренером был Фабио Капелло, он мне сказал: «Ты знаешь, Никита, Кокорин – большой талант». Я с ним согласился, но талант ведь надо развивать. А Кокорин с каждым годом переходит из одного клуба в другой, но он не совершенствуется. От того Кокорина, о котором говорил Фабио Капелло, осталась добрая половина. Отсюда вопросы не к Черчесову, почему он не включен в состав, а к самому Кокорину. Нет тренера, который сам себе вредитель, который не включил бы в состав хорошего игрока. Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?

    У нас на чемпионате Европы тоже было три форварда, так что сравнивать с прежними временами... Раньше было пять форвардов: правый край, правый полусредний, центральный, левый полусредний и левый край. Сейчас сократили до минимума, до одного. Не стало фланговых игроков, поэтому на Евро играли в три центральных нападающих. Но у каждого есть своя специфика. Я тоже был центральным нападающим, но если бы меня поставили на фланг – какой я фланговый игрок? Я бы не сыграл так, как требуется. Так же как не сыграл ни Смолов, ни тем более Кокорин», – сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    26.09.2016 15:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 сентября 2016, 17:38

      Никогда не считал его и Дзюбу хорошими нападающими. Вокруг них постоянно много шумихи, а на деле они нулевые. Это и Евро показало.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 сентября 2016, 09:18

      Талант это вон Киммих,например. А Кокорин просто игрок с изначально неплохими данными, которые он не развил ни капли.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 26 сентября 2016, 20:38

      Я ДУМАЛ ФЕДЯ ТАКЖЕ ЗАКОНЧИТ...АН НЕТ ЕСТЬ У ПАРНЯ ХАРАКТЕР

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 сентября 2016, 19:24

      Может "большая заноза в заднице"?

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 26 сентября 2016, 18:34

      Нет

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 сентября 2016, 18:27

      чтобы Кокорин заиграл его надо поставить в Амкар на зарплату не 3.5 млн.евро, а на 3 млн. рублей. и то для него многовато он и на рубли не наигрывает,вот тогда может он начнет бегать хотя такого лентяя уже ничего не исправить, а может и нет у него ни какого таланта и никогда не было, мы сами придумываем себе кумиров талантов, а в России их уже давно нет

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 сентября 2016, 17:49

      В Урал его надо было, а не в Зенит. А так что напрягаться лишний раз, все равно в состав ставят, лимиту не прикажешь.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 16:55

      Помнится когда Кокошке было 17 лет, он уже считался едрическим талантом... Но, с тех пор прошло аж 8!!! лет... Сейчас ему уже 25 лет! В такое время игроки уже не считаются перспективными, либо ты показываешь товар лицом, либо ты уже являешься средним игроком и влочёшь среднее существование в футбольной жизни... Пора бы уже перестать бегать вокруг да около Кокошки, он того не стоит...

      5
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 26 сентября 2016, 16:43

      Да Кокорин забил на все

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 15:50

      Зато зарплата выросла во много раз!
      Справедливости ради, именно Кокорин вполне себе сможет сыграть флангового. Дело за малым - начать заниматься футболом

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