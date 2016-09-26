Симонян: «Как-то Капелло сказал мне: «Кокорин – большой талант»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что причина непопадания нападающего «Зенита» Александра Кокорина в состав сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой кроется в самом игроке. Он считает, что форвард петербуржцев обладает большим талантом, который, тем не менее, так и не сумел развить.

«Что касается Кокорина, когда тренером был Фабио Капелло, он мне сказал: «Ты знаешь, Никита, Кокорин – большой талант». Я с ним согласился, но талант ведь надо развивать. А Кокорин с каждым годом переходит из одного клуба в другой, но он не совершенствуется. От того Кокорина, о котором говорил Фабио Капелло, осталась добрая половина. Отсюда вопросы не к Черчесову, почему он не включен в состав, а к самому Кокорину. Нет тренера, который сам себе вредитель, который не включил бы в состав хорошего игрока. Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?

У нас на чемпионате Европы тоже было три форварда, так что сравнивать с прежними временами... Раньше было пять форвардов: правый край, правый полусредний, центральный, левый полусредний и левый край. Сейчас сократили до минимума, до одного. Не стало фланговых игроков, поэтому на Евро играли в три центральных нападающих. Но у каждого есть своя специфика. Я тоже был центральным нападающим, но если бы меня поставили на фланг – какой я фланговый игрок? Я бы не сыграл так, как требуется. Так же как не сыграл ни Смолов, ни тем более Кокорин», – сказал Симонян.