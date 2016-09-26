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  • Симонян: «Как-то Капелло сказал мне: «Кокорин – большой талант»

Симонян: «Как-то Капелло сказал мне: «Кокорин – большой талант»

26 сентября 2016, 15:27
11

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что причина непопадания нападающего «Зенита» Александра Кокорина в состав сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой кроется в самом игроке. Он считает, что форвард петербуржцев обладает большим талантом, который, тем не менее, так и не сумел развить.

«Что касается Кокорина, когда тренером был Фабио Капелло, он мне сказал: «Ты знаешь, Никита, Кокорин – большой талант». Я с ним согласился, но талант ведь надо развивать. А Кокорин с каждым годом переходит из одного клуба в другой, но он не совершенствуется. От того Кокорина, о котором говорил Фабио Капелло, осталась добрая половина. Отсюда вопросы не к Черчесову, почему он не включен в состав, а к самому Кокорину. Нет тренера, который сам себе вредитель, который не включил бы в состав хорошего игрока. Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?

У нас на чемпионате Европы тоже было три форварда, так что сравнивать с прежними временами... Раньше было пять форвардов: правый край, правый полусредний, центральный, левый полусредний и левый край. Сейчас сократили до минимума, до одного. Не стало фланговых игроков, поэтому на Евро играли в три центральных нападающих. Но у каждого есть своя специфика. Я тоже был центральным нападающим, но если бы меня поставили на фланг – какой я фланговый игрок? Я бы не сыграл так, как требуется. Так же как не сыграл ни Смолов, ни тем более Кокорин», – сказал Симонян.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Капелло Фабио Симонян Никита
Комментарии (11)
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panmon
1474894248
Зато зарплата выросла во много раз! Справедливости ради, именно Кокорин вполне себе сможет сыграть флангового. Дело за малым - начать заниматься футболом
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dimon2602
1474897404
Да Кокорин забил на все
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ivanthebest
1474898114
Помнится когда Кокошке было 17 лет, он уже считался едрическим талантом... Но, с тех пор прошло аж 8!!! лет... Сейчас ему уже 25 лет! В такое время игроки уже не считаются перспективными, либо ты показываешь товар лицом, либо ты уже являешься средним игроком и влочёшь среднее существование в футбольной жизни... Пора бы уже перестать бегать вокруг да около Кокошки, он того не стоит...
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FanatSerj
1474901341
В Урал его надо было, а не в Зенит. А так что напрягаться лишний раз, все равно в состав ставят, лимиту не прикажешь.
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Garrincha58
1474903646
чтобы Кокорин заиграл его надо поставить в Амкар на зарплату не 3.5 млн.евро, а на 3 млн. рублей. и то для него многовато он и на рубли не наигрывает,вот тогда может он начнет бегать хотя такого лентяя уже ничего не исправить, а может и нет у него ни какого таланта и никогда не было, мы сами придумываем себе кумиров талантов, а в России их уже давно нет
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bringing
1474904070
Нет
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Zeff
1474907071
Может "большая заноза в заднице"?
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474911487
Я ДУМАЛ ФЕДЯ ТАКЖЕ ЗАКОНЧИТ...АН НЕТ ЕСТЬ У ПАРНЯ ХАРАКТЕР
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Pro100Kid
1474957084
Талант это вон Киммих,например. А Кокорин просто игрок с изначально неплохими данными, которые он не развил ни капли.
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woyser
1474987113
Никогда не считал его и Дзюбу хорошими нападающими. Вокруг них постоянно много шумихи, а на деле они нулевые. Это и Евро показало.
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