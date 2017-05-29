«Мы жили в диких условиях. Хочешь есть? Поймай рыбу. Холодно? Разведи костер». Самая крутая команда Англии вышла в АПЛ

Давид Вагнер не называет игру своей команды «хэви-металом», как принято у Юргена Клоппа. Бывший тренер резервного состава дортмундской «Боруссии» придумал свой термин: «Теперь мы называем нашу игру – стиль терьера». Вагнеру совсем не хочется, чтобы его донимали сравнениями с Клоппом, но нынешний менеджер «Ливерпуля» действительно сыграл большую роль в карьере Давида. Они вместе играли за «Майнц», сдружились, и именно Клопп убедил его заняться тренерской работой. «Это именно тот стиль игры, который я люблю – играть как терьеры. Мы не самая большая собака. Мы маленькие, но агрессивные, и никого не боимся. Мы хотим конкурировать с большими собаками, мы быстры и мобильны, и у нас есть выносливость. Мы никогда не сдаемся. Мы маленькие собаки с боевым духом», – ударился в маркетинг Вагнер.

Прозвище «Хаддерсфилда» – конечно, «терьеры». Давид Вагнер попал туда, где его долго ждали. Все трофеи клуба были завоеваны в 20-х годах минувшего столетия, когда здесь работал великий Герберт Чэпмэн. Когда он ушел в «Арсенал», «Хаддерсфилд» еще провел некоторое время в элите английского футбола, затем несколько раз выстрелил в послевоенное время, но к формированию Премьер-лиги оказался на периферии.

«Нужно стать первым парнем на деревне». Как «Ньюкасл» адаптируется к Чемпионшипу

После 11-ти матчей нынешнего сезона в Чемпионшипе «Хаддерсфилд» занимал первое место, опережая на два очка «Норвич» и на три – «Ньюкасл», главных фаворитов чемпионата. «Терьеры» выиграли все пять домашних матчей, уже во втором туре хлопнули на выезде «Ньюкасл», а все их восемь побед к тому моменту были добыты с разницей в один гол – 1:0 или 2:1. Проигрывали они также с минимальным счетом 0:1 – «Редингу» и «Брайтону».

Про Премьер-лигу в Хаддерсфилде не говорили, приняв тактику Клаудио Раньери. Куда там, было бы неплохо хоть впервые с 1962 года завершить сезон выше «Лидса», принципиального соперника. Давид Вагнер наслаждался происходящим: «Я не ставлю цели, потому что иногда они ограничивают, а мы не любим пределы. Я не мечтатель, а работник».

В игроках он видит таких же работяг. С первого дня работы в «Хаддерфилде» Вагнер ввел двойные тренировки и не делает послаблений, даже если команда играет в три часа дня на следующий день. Ему предрекали мятеж, но Вагнер отыскал нужных людей: «Это было одним из самых больших сюрпризов для меня и самой большой помощью – среди игроков не было никакого сопротивления, в особенности – от опытных игроков, таких как Дин Уайтхэд и Марк Хадсон. Если вы будете считать их профессионалами и докажете, что это сделает их сильнее, они будут слушаться вас беспрекословно. Это для меня главная удача в команде – они открыты для нового».

Вагнер пришел в прошлом сезоне, и результаты «Хаддерсфилда» скакнули вверх, но под конец чемпионата команда выдохлась и завершила его двумя поражениями от «Бристоля» (0:4) и «Брентфорда» (1:5). Вагнер понимал, что его первая полноценная предсезонная подготовка будет иметь огромное значение. Тем более что летом он привел в команду 13 арендованных игроков, в том числе четырех – из Германии, где он родился и вырос. «Хаддерсфилд» впервые столкнулся с такой экспансией. Первый небританский тренер, полкоманды из-за границы. Лодка начала раскачиваться. В экстремальной ситуации Вагнер решил действовать нестандартно: «Мы знали, что у нас много новичков, и они должны были быстро уяснить, что приехали в традиционный английский клуб с более чем столетней историей. Мы поехали в Швецию на четыре дня и три ночи, без мячей. Мы жили в диких условиях – без электричества, туалета, кроватей, мобильных телефонов и интернета. Если ты голоден – возьми удочку и поймай рыбу. Хочешь пить – иди к озеру и набери воды в бутылку. Если тебе холодно – разведи костер».

«У меня ничего нет, я готов был перерезать вены». Как чемпион Европы пришел к эксгибиционизму

Команде помогали гиды, но игрокам все равно пришлось быстро познакомиться и стать единым целым. Главной целью предпринятой поездки Вагнер называет общение между игроками, которое он постарался наладить. «Я убежден, что чем лучше вы знаете своего партнера по команде, тем лучше вы будете взаимодействовать с ним на поле. Границы стерлись во время этих трех дней. Спустя три месяца могу сказать, что именно в этом заключается 100% нашего стартового успеха», – говорит он.

При этом Вагнер далеко не похож на полоумного вояку. Он часто смеется на тренировках и строит подход к работе на знаниях, которые получил после завершения карьеры футболиста. Вагнер, например, курировал назначение клубного диетолога и руководителя службы производительности, а также прописал в контрактах новых игроков условие: они должны жить в пределах 15 миль от тренировочной базы, так как длительное время в дороге после тренировки препятствует восстановлению сил. Знания и степень в области биологии и спортивной науки Давид получил в университете Дармштадта, который окончил в 2005-м году. «В какой-то момент я потерял голод к футболу, поэтому решил учиться, чтобы понять больше о нем как о науке, – вспоминает Вагнер. – Это были, наверное, самые тяжелые пять лет мой жизни, но я сделал это. Примерно через два года мое желание быть в футболе снова вернулось».

Юрген Клопп – крестный отец одного из детей Вагнера, и именно он помог ему сохранить тот самый голод. «Юрген сказал мне однажды, незадолго до того, как я сдал свой последний экзамен: «Послушай, ты был профессиональным футболистом, потому, когда сдашь экзамен, пожалуйста, получи еще и лицензию УЕФА, оставь для себя двери в футбол открытыми».

«Это моя команда». Как Клопп поведет «Ливерпуль» к титулу

Именно так и поступил Вагнер после завершения обучения. Проработав два года в юношеской команде «Хоффенхайма», он снова вернулся в школу. Причем на время обучения в УЕФА Вагнер стал работать преподавателем, а уже по завершении курсов Клопп убедил его приехать в Дортмунд, где Давид стал тренером резервной команды. За четыре года он поднял «Боруссию II» в третью Бундеслигу, транслируя стиль, который присущ Дортмунду. Этот стиль впечатлил председателя «Хаддерсфилда» Дина Хойла, который пригласил Вагнера устроить в Йоркшире «маленькую «Боруссию».

«Основа нашего стиля, конечно, из «Боруссии», – говорит Вагнер. – Но нам пришлось адаптировать многое к английской среде. Например, судьи здесь свистят реже, потому в игре меньше перерывов и игроки намного больше устают к 70-й минуте. Может быть, нам стоило бы держать мяч больше, когда выигрываем, а не стремиться забить второй гол, но в этом я не могу ставить запреты своим игрокам».

В основном, впрочем, «Хаддерсфилд» играет как вихрь. Захватывающий стиль игры команды стал одной из причин того, что летом было распродано 15 000 абонементов (при вместимости «Джон Смит Стэдиум» в 24500 зрителей). В августе был установлен лучший результат посещаемости за последние 46 лет, когда 18479 человек пришли на открытие сезона.

Во время первой международной паузы на матчи сборных Вагнер повез своих парней на товарищеский матч с «Ливерпулем» на базе в Мелвуде и обыграл там команду Клоппа, составленную из тех, кто не был вызван в свои сборные. Возможно, немцы повторят это и сделают традицией, но в тот момент больше всего всех волновало то, сможет ли «Хаддерсфилд» и дальше находиться в числе лидеров и выдержит ли испытание рождественским марафоном.

Вагнер отсекает: «Нет причин того, почему мы не справимся. Важно найти баланс между интенсивностью тренировок и восстановлением игроков. И все знают, что с этим у меня нет проблем. Впрочем, есть еще немало областей, где мы должны стать лучше и развиваться, и сейчас мы находимся лишь в начале нашего пути».

Почему английский Чемпионшип интереснее Премьер-лиги

«Хаддерсфилд» финишировал на пятом месте и превзошел в серии пенальти «Шеффилд Уэнсдей» в ответном полуфинале плей-офф Чемпионшипа. В изнурительном финале против «Рединга» Япа Стама банда Вагнера уже в начале матча упустила супермомент, когда Браун не попал в пустые ворота с нескольких метров. 120 минут голов не принесли, а в послематчевых пенальти после трех ударов «Хаддерсфилд» проигрывал 2:3. Впрочем, с нервами не справился именно соперник – следующие два удара игроков «Рединга» были неточны. А «Хаддерсфилд» свое забил и победил 4:3 по пенальти. В следующем сезоне «терьеры» сыграют в АПЛ.