Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛ

«От завода швейцарских часов мы вручаем вам ручку!». Вся ПФЛ – в матче «Коломны» и «Торпедо»

«10 сентября, «Коломна» – «Торпедо». Вход 100 рублей!» – афиша у дома культуры громогласно зазывала горожан на футбол. Свою лепту внесла и погода: после дождливого начала сентября, из-за туч наконец-то прорвалось солнышко. До начала матча оставалось чуть менее 10 минут. На расположенной рядом остановке горожане массово выходили из троллейбуса: кто-то шел по своим делам, другие заворачивали в стоящий рядом «Макдоналдс». На подходе к стадиону – почти никого. «А где у вас кассы?» – пришлось поинтересоваться у работницы стадиона, которая показала в сторону пяти стоявших в очереди мужчин.

Первый тайм не баловал голевыми моментами. Точнее, их не было вовсе. «Мужики, ну сделайте что-нибудь, я ребенка сюда привел!» – отчаянный крик с трибуны за пару минут до конца тайма явно не завел игроков. Команды ушли на перерыв, пришло время ведущего. «Сегодня мы разыграем приз от завода швейцарских часов!» – зрители пробудились от спячки и громогласно зааплодировали. «В нашей лотерее выигрывает билет № 012256» – объявил ведущий. На поле вышла женщина на каблуках и уже приготовилась получать роскошный приз. «От завода швейцарских часов мы вручаем вам ручку!» – торжественно объявил ведущий. В этот момент на поле прорвался ребенок и... утащил табуретку клубного работника. Каждый получил по трофею. Весь стадион не смог сдержать ироничного хохота.

Позитивное настроение перешло на второй тайм. «Коломна» и «Торпедо» продолжали бездумно пинать мяч вверх, из-за чего моментов совершенно не возникало. Ближе к концовке матча игра окончательно скатилась к грубым фолам в центре поля. В одном из эпизодов хавбек «Коломны» Артем Новичков стал жертвой грязного подката: потребовались носилки. Через несколько минут в штрафной коломенцев случилось новое столкновение – и вновь серьезная травма. Потребовались носилки, но запасных почему-то не оказалось! Лежавшему на них Новичкову пришлось вставать и на одной ноге прыгать до самых трибун.

На последней минуте «Коломна» все же создала вернейший момент, но форвард хозяев Ершов совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча – 0:0! Ничья позволила «Коломне» уйти с последнего места, куда отправилась погрязшая в беспределе властей «Волга» из Твери.

«Придумайте мне программу сами!». Как футболист «Динамо СПБ» стал депутатом

Сезон-2015/16, матч «Домодедово» – «Динамо» СПБ. Счет 1:3 в пользу гостей. После очередной бесплодной атаки «Домодедово» тренер питерцев Александр Точилин сделал тактическую замену. На поле выбежал Виктор Сысоев, после чего прозвучал финальный свисток. Те 10 секунд стали единственным появлением Сысоева на поле. В тот момент зрители даже не догадывались: пробежаться по полю вышел будущий депутат!

По результатам выборов 18 сентября, Виктор Сысоев прошел в Госдуму от партии ЛДПР. При этом 21-летний Сысоев стал самым молодым парламентарием в истории. «Вы шли на выборы с определенной программой?» – спросил журналист. «Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте мне программу сами», – ответ Сысоева сделал его настоящей звездой. Оказалось, что в офис ЛДПР Виктор заходил всего один раз – сдать документы для участия в выборах. В Госдуму же его привела мать Людмила Егорова, состоящая во фракции «Единая Россия».

«Я у мамы футболист»; «На этом фоне Зимбабве уже не кажется такой дикой»: «Вы же хотели империю?! Императоры, порой, и коней депутатами делали, а тут всего лишь футболист», – народное творчество не останавливается до сих пор. Сам Сысоев явно встревожен подобной ситуацией. По слухам, он раздумывает над тем, чтобы отказаться от мандата. «Я, конечно, от мандата не откажусь!» – кандидат от поселка Пушкино Юрий Герасев незамедлительно подсуетился. В случае отказа Сысоева, именно Герасев заменит его в Думе ХII созыва.

Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов

«Вот это логотип!». Волгоградский «Ротор» мчится навстречу ФНЛ

«Вот это логотип! Сразу чувствуется рука мастера», – новый логотип «Ротора» произвел абсолютный фурор. Ничего лишнего: голубой круг и надпись «Ротор-Волгоград». «Это всего лишь временный вариант», – заявили в пресс-службе клуба. На дворе – начало октября, а нарисованный в Paint герб по-прежнему «украшает» футболки «Ротора». Вероятно, на фарт. После очередной победы над ФК «Сочи», волгоградцы с 25 очками уверенно возглавляют таблицу зоны «Юг».

В город стремительно возвращается футбольное настроение. В окошке касс вас встречают красивые девушки. Приобретя билеты, вы с легкостью можете встретить местных звезд. На матчи часто захаживает Олег Веретенников, а на игре с «Сочи» на стадион пожаловал Николай Олеников. Легендарный защитник «Ротора» с удовольствием фотографировался и по-свойски общался с каждым болельщиком.

Игровой ренессанс «Ротора» строится во многом на Алексее Жданове. «Несколько лет я провел на позиции защитника, куда меня определил Гаджи Гаджиев. Теперь я снова играю на любимой позиции и всем доволен», – констатировал форвард. На его счету 10 голов в зоне Юг и уверенное лидерство в гонке бомбардиров. «Ротор» уже успел положить на лопатки основных конкурентов – «Черноморец» и «Афипс», а также испортить юбилей Новокубанску. В канун 95-летия местной биофабрики, «Ротор» уничтожил «Биолог-Новокубанск» – 5:1! Преимущество перед конкурентами было бы просто подавляющим, но 17 октября, увы, случился незапланированный сбой. На своем поле «Ротор» умудрился скатать ничью с явным аутсайдером «Дружбой» – 0:0!

До чего довели футбол на родине Юрия Семина

«Хочу поздравить Орел с 450-летием города! Постараюсь приезжать на родину как можно чаще и заглядывать на матчи родной команды», – громогласно заявил Юрий Семин. Собравшиеся болельщики сразу посмотрели в будущее с оптимизмом. Чего только не пережил ФК в последние годы! Нынешний голкипер «Амкара» Александр Селихов начинал в Орле, где его избил заместитель директора клуба. Его преемник – Константин Колесников – в одном из матчей бросил перчатки и самовольно ушел с поля. Наконец, прежний тренер Эдуард Демин пришел в «Орел» «странными» путями, поскольку выборы на пост наставника выиграл Валерий Климов.

С приходом на тренерский мостик Анатолия Шелеста дела стали налаживаться. Орловчане основательно подготовились к сезону и стартовали с побед над «Калугой» и «Сатурном». Однако в сентябре команду было не узнать. «Мы знали, что «Орел» иногда будет обороняться, но не ожидали, что такими силами. Мои игроки были не готовы к такому повороту, и я счастлив, что они сумели перестроиться на атакующий лад», – заявил Игорь Осинькин, наставник одного из главных аутсайдеров ПФЛ «Чертаново».

Московские «чертята» без особых проблем обыграли «Орел» в гостях – 3:1! После очередного поражения «бело-зеленые» откатились на 11 место. На этом фоне вновь пошли слухи о финансовом голодании команды, а тут еще и тренер начал чудить. «Прудников, которого мы опасались, уехал в сборную. Пришлось перестраиваться», – заявил Анатолий Шелест . «Вообще-то он сегодня два гола забил!» – ответили журналисты. «Серьезно?» – услышали они. – «А мне сказали, он в сборной»…

Почему ФНЛ стоит готовиться к появлению «Домодедово»

«Давно хотелось, чтобы в нашем городе можно было прийти после работы на стадион, посмотреть хороший футбол и поболеть за родную команду», – заявил совладелец ФК «Домодедово» Владимир Шакуров. Когда-то в Домодедово играл ФК «МВД», какое-то время даже выступавший в первой лиге. Но зрители на него почти не ходили, поскольку считали эту команду чужой. Теперь, благодаря братьям Комбаровым, Домодедово имеет свою одноименную команду, которая намерена замахнуться на выход в ФНЛ!

«Уже сегодня на матчи ходят более тысячи болельщиков! В ближайшее время мы планируем запустить продажу атрибутики, включая игровые футболки, а также поставить на поток выпуск наших воспитанников», – продолжил Шакуров. Историческое событие случилось уже в этом сезоне! Защитник Владимир Кирсанов стал первым воспитанником «Домодедово», который выходит в стартовом составе на регулярной основе.

«Домодедово» неудачно начало сезон, проиграв матчи своим конкурентам – «Динамо» СПб (0:3) и «Долгопрудному» (1:4). Однако с наступлением осени «зелено-оранжевые» потеряли лишь два очка и поднялись на второе место! Матч за выход в ФНЛ с питерским «Динамо» состоится 30 ноября. Этот выезд обещает стать самым массовым в истории совсем молодого, но крайне амбициозного клуба.

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