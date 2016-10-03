Цитата недели. Гендиректор «Зари» обалдел от целующихся мужчин в Манчестере

Гендиректор луганской «Зари» побывал в Манчестере и не поверил своим глазам: «Наш пресс-секретарь не даст соврать: ни одного объявления рекламного по городу я не видел. Как же эти люди попали на стадион и узнали о матче? И вот на стадионе, который вмещает 76 тысяч, было 57 тысяч болельщиков. Я разговаривал с руководством клуба, что на игры еврокубков они пускают 71 тысячу. Так вот, на наш матч пришло 57. Средняя цена билета – 90 фунтов. Более 5 миллиона фунтов они заработали за этот матч. Я задал вопрос: как вы сообщаете болельщикам об играх? Они ответили – Интернет и программка».

Но больше самого «Олд Траффорд» Сергея Рафаилова удивили манчестерские геи и бомжи. Первых в Луганске точно не бывает, а вторые, вероятно, от гендиректора «Зари» прячутся.

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