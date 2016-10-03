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  • Цитата недели. Гендиректор «Зари» обалдел от целующихся мужчин в Манчестере

Цитата недели. Гендиректор «Зари» обалдел от целующихся мужчин в Манчестере

Гендиректор луганской «Зари» побывал в Манчестере и не поверил своим глазам: «Наш пресс-секретарь не даст соврать: ни одного объявления рекламного по городу я не видел. Как же эти люди попали на стадион и узнали о матче? И вот на стадионе, который вмещает 76 тысяч, было 57 тысяч болельщиков. Я разговаривал с руководством клуба, что на игры еврокубков они пускают 71 тысячу. Так вот, на наш матч пришло 57. Средняя цена билета 90 фунтов. Более 5 миллиона фунтов они заработали за этот матч. Я задал вопрос: как вы сообщаете болельщикам об играх? Они ответили Интернет и программка».

Но больше самого «Олд Траффорд» Сергея Рафаилова удивили манчестерские геи и бомжи. Первых в Луганске точно не бывает, а вторые, вероятно, от гендиректора «Зари» прячутся.

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Лига Европы Англия Манчестер Юнайтед Заря
Комментарии (13)
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Sanloko
1475500203
сами рвутся в Гейропу, а потом не нравится. Думать надо было раньше...
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Виталий1
1475503681
Да что там целующиеся мужчины! Посмотрел бы он на валяющихся на траве мужчин-истеричек в матче Зенит-спартак!
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84aivengo
1475503686
увидел воочию все прелести ассоциации с ес
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TUMS
1475503944
Гей Европа...
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Шнюхинс
1475504396
СЛЫШ ТЫ АВТОР *УЙЛО ТУПОЕ, СМОТРИ СУКА ЧТО ПОСТИШ ЕЩЕ И ПОГБА ПОСТАВИЛ В НА КАРТИНКУ, ЗА ЯЙЦА ТЕБЯ ПОДВЕСИТЬ НУЖНО И ОТПИНАТЬ, ЧТО БЫ ДУМАЛ ЧТО ПОСТИТЬ. ОШИБКА ПРИРОДЫ, ЗАДРОТ ПРЫЩАВЫЙ. УСОХНИ ГНИЛЬ
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Эльхан
1475504460
"Гендиректор луганской «Зари» побывал в Манчестере" - хорошо что есть футбол, иначе хрен бы он побывал в Манчестере или вообще где-нибудь за границей
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hellkid
1475562769
хорошо хоть не целующиеся бомжи
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Black Giz
1475596913
У вас в Хохляндии скоро так же будет. Так что не надо будет в Манчестер ездить.
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bandini
1475775215
Так "Зари" самой в Луганске тоже нет...Она бывает в Луганске не чаще, чем донецкий "Шахтёр" в Донецке...То есть, года два с половиной как не была.
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Gullit 76
1480061472
А ляшко он не знает?Как у рота брать он ему(и всему миру) не рассказывал?Видимо друзья его узнали - решил зашифроваться.
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