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Почему «Зенит» не сможет победить «Спартак»

«Зенит» в последних матчах много забивает, что особенно чувствуется в Лиге Европы. Однако у «Спартака», освобожденного от участия в еврокубках, значительно больше времени на восстановление. Москвичи, пережившие два поражения подряд в чемпионате и Кубке России, сейчас мотивированы на успех в игре с принципиальным соперником. При этом «Зенит» хоть и научился играть без Халка, все еще слишком зависим от формы других лидеров. Жулиано, которого купили на замену уехавшему в Китай лидеру, выглядит круто, но, похоже, пик формы уже пережил. Спартаковец Промес смотрится интереснее, что можно заметить из нашего сравнения:

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жулиано Промес Квинси
Комментарии (38)
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1475401303
Победит, Зенит
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ttter
1475402257
Не могу понять зачем все эти рассуждения каких-то экспертов???Команды выйдут и может случится все что угодно,от голов со стандартов до шабашек с 30 метров и левых пенальти,а если взять игру Зенита то нужно закрыть Жулиано и Шатова и не давать Дзюбе развернуться и всё!!! Зенита но поле нет.
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red-white fox
1475402846
А разве Зенит и Спартак - это Жулиано, Промес и все?
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Partyk
1475402861
Победит СИЛЬНЕЙШИЙ !!!
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Leonidsi
1475404216
Согласно приведенной таблице, Жулиано выглядит гораздо лучше Промеса. Вывод - победит Зенит.
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Svinka Pepa
1475405908
очередной бред
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Диктор
1475406222
Полностью согласен со статьей.
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swot1205
1475406997
Удачи Спартак
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BuenosArgentina
1475409274
Газетёнка конечно жёлтенькая, с некрасивыми низкими тролями и непрофессиональным сбродом в редакционке
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MasterAlPh
1475422804
Поздравляю команду "ЗЕНИТ" с победой!!! И назло всем московским прогнозам команда из города Санкт-Петербурга доказала своё преимущество!!!
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