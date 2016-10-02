Почему «Зенит» не сможет победить «Спартак»

«Зенит» в последних матчах много забивает, что особенно чувствуется в Лиге Европы. Однако у «Спартака», освобожденного от участия в еврокубках, значительно больше времени на восстановление. Москвичи, пережившие два поражения подряд в чемпионате и Кубке России, сейчас мотивированы на успех в игре с принципиальным соперником. При этом «Зенит» хоть и научился играть без Халка, все еще слишком зависим от формы других лидеров. Жулиано, которого купили на замену уехавшему в Китай лидеру, выглядит круто, но, похоже, пик формы уже пережил. Спартаковец Промес смотрится интереснее, что можно заметить из нашего сравнения: