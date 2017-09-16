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  • В чем ценность Арсена Венгера? Сегодня у него важная дата

В чем ценность Арсена Венгера? Сегодня у него важная дата

– В чем смысл жизни?

– Не знаю.

– И я не знаю, но думаю, смысл не в том, чтобы выигрывать.

Джонатан Эрл Франзен, «Поправки»

Двадцать один год назад, когда Арсен Венгер переехал из японского чемпионата в английский, Премьер-лига не была богата на иностранных тренеров. Назначение в «Арсенал» никому не известного француза вызывало усмешку: представить, что он задержится в Лондоне хотя бы на пару-тройку лет, было сложно. А поверить в то, что Арсен Венгер проработает на своем месте два десятилетия, – и попросту невозможно.

Пушка, глядевшая с эмблемы «Арсенала» на запад, после прихода Венгера оказалась повернута на восток. Сам Арсен с первых месяцев работы в Лондоне выглядел именно эдаким восточным мудрецом на западный лад – спокойным, подчеркнуто сдержанным, в забавных интеллигентных очках. Впрочем, природная вежливость не помешала Арсену тут же вмешаться в распределение наград в английском первенстве и прервать гегемонию «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. На несколько лет гегемонов в АПЛ стало два: «Арсенал» и «Манчестер», «Манчестер» и «Арсенал».

«Так или иначе, есть только один способ прожить жизнь, зная, что в конце ты умрешь, – говорит Венгер. – Это превратить настоящее в искусство». И ему это в полной мере удалось – игра его «Арсенала» на стыке веков была настоящим искусством, может быть, самым совершенным в истории современного футбола. Конечно, после сезона непобедимых наступили времена менее славные – времена застоя на «Эмирейтс», затяжная полоса пуховиков, мемов и неизбежного старческого упрямства. Но все же, если ты успел написать Мону Лизу, ее уже никто не обольет кислотой. Ничему не разъесть ее прекрасного лица.

«Он прошел через все эти скучные годы, сохранив достоинство и гордость, – говорит Иан Райт. – Вот почему Моуринью не может смириться с тем, что из себя представляет Арсен, и вот почему Фергюсон не мог». Несмотря на то, что и Фергюсон, и Моуринью выиграли гораздо больше трофеев, чем Венгер, они почему-то неизменно видели в нем раздражителя, достойного противника, равного себе. По мнению Райта, все объясняется просто: Венгер – это и есть сам футбол, и тот новый «Арсенал», который он построил, пусть и не сильно успешный, все равно может вызывать обиду Моуринью. Ему такие долгосрочные проекты никогда не удавались.

Пролистывая материалы о своем любимом музыканте Моррисси, я наткнулся на следующий заголовок: «Почему Моррисси – это старый глупый дядюшка, которого мы все равно любим». Мне кажется, это идеальная характеристика и для Арсена Венгера: да, он уже немолод и временами удивительно заносчив; да, он может быть чрезвычайно упертым и – да, черт возьми! – он старый глупый дядюшка. Но он – наш старый глупый дядюшка. И есть что-то очаровательное в том, как болельщики «Арсенала», неизменно ругающие Арсена за обеденным столом, вечером отправляются к телевизору и искренне его поддерживают. Да, старый. Да, глупый. Да, дядюшка. Но вы видели, как он обыграл «Челси» (речь об игре, датированной 24.09.16 – прим. ред.)?

Более чем два десятка лет в одном клубе – для нашей эпохи, без остановки глядящейся в калейдоскоп, такое постоянство удивительно. И, может быть, сохранять сегодня это постоянство, сохранять достоинство – это даже более отважно, нежели метаться из клуба в клуб, совершать безумные траты и иногда – второпях, не прожевывая – набивать желудок трофейными блюдами. Не так уж важно, что Арсен вот уже 13 лет не выигрывал титул, но он все эти 13 лет оставался Арсеном, и его «Арсенал» всегда оставался «Арсеналом» – иногда хрупким, но в большинстве случаев стальным и стильным.

Пора ли Арсену на покой? Наверное. Но готовы ли к такому повороту даже те, кто его искренне ненавидит?

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Gold of Spartak
1475338282
А кубок кто выиграл? Я может и фанат МЮ, но арсенал Кубок брал, так что никаких 12 лет)
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sciline10
1475341902
зато стабильные, единственная команда кто были в 4-ке всегда за эти 20 лет) при этом не совершая глупо-бездумных трат на футболистов, уж кто-кто, а Арсенал ведёт практически идеальный футбольный бизнес)
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murakami777
1475374160
лучший тренер, профессор
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MAGOMED2000
1505574934
"Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, пока не увидел игру "Арсенала" (с) Фидель Кастро.
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4agaaa
1505583243
Кубки + суперкубки, и это при том , что Арсенал играет в сильнейшей лиги !!! Арсен большой молодец, а вот кто такой тимофей яценко лично я не знаю!
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Поль
1505594013
Я вообще обожаю всё французское, видимо, не зря дали имя Поль)). Но тут нет никакой предвзятости: когда я смотрел игры арсенала в 5,6,7 годах - я просто замирал от восторга. Когда пушкари не побеждали, я недоумевал, как же команда с такой игрой и скоростью может не забить и пропустить?! Арсен - это круто! Но тренерство на долгий срок - это, похоже, как и власть - развращает и наполняет маразмом. Надо бы новой крови!
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insider_retro
1505594438
Я помню чудные мгновения!... Много лет читаешь про Арсенал, подразумеваешь Венгера и наоборот!!... Может мало трофеев, но мало кто из болельщиков не пожелал бы своему клубу такого тренера!... Тренера, который олицетворяет бессменную эпоху стабильности, борьбы за трофеи различного ранга и спокойствия со сведёнными бровями!!!... Не был поклонником канониров, но крайние два абзаца от души, присоединяюсь!!...
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kachan63
1505632097
Человек-канонир, настоящий self-made man! И покой ему только снится!
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Pablo845
1505638533
Настоящий мэтр мирового футбола!
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