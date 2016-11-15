30 лучших голов в истории сборной России. 10-1

Суперудар Радимова по воротам Бразилии, экстра-класс от Сычева, очередное чудо Аршавина и многое другое – в финальной десятке суперголов сборной России.

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.​ 10. Владимир Бесчастных Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Ирландия – 4:2 9. Владислав Радимов Товарищеский матч (1996): Россия – Бразилия – 2:2 8. Константин Зырянов Товарищеский матч (2008): Россия – Литва – 4:1 7. Андрей Аршавин Отборочный матч к ЧМ-2010: Россия – Финляндия – 3:0 6. Дмитрий Сычев Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Эстония – 4:0 5. Владимир Бесчастных Чемпионат Европы-1996, группа: Чехия – Россия – 3:3 4. Александр Кокорин Отборочный матч к ЧМ-2014: Россия – Израиль – 3:1 3. Алан Дзагоев Отборочный матч к Евро-2012: Россия – Андорра – 6:0 2. Владимир Быстров Товарищеский матч (2007): Голландия – Россия – 4:1 1. Дмитрий Сычев Товарищеский матч (2004): Россия – Литва – 4:3 30 лучших голов в истории сборной России. 20-11 30 лучших голов в истории сборной России. 30-21