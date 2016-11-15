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    30 лучших голов в истории сборной России. 10-1


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    Голосов: 1
    15.11.2016 10:00
    Суперудар Радимова по воротам Бразилии, экстра-класс от Сычева, очередное чудо Аршавина и многое другое – в финальной десятке суперголов сборной России.

    Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.​

    10. Владимир Бесчастных

    Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Ирландия – 4:2

    9. Владислав Радимов

    Товарищеский матч (1996): Россия – Бразилия – 2:2

    8. Константин Зырянов

    Товарищеский матч (2008): Россия – Литва – 4:1

    7. Андрей Аршавин

    Отборочный матч к ЧМ-2010: Россия – Финляндия – 3:0

    6. Дмитрий Сычев

    Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Эстония – 4:0

    5. Владимир Бесчастных

    Чемпионат Европы-1996, группа: Чехия – Россия – 3:3

    4. Александр Кокорин

    Отборочный матч к ЧМ-2014: Россия – Израиль – 3:1

    3. Алан Дзагоев

    Отборочный матч к Евро-2012: Россия – Андорра – 6:0

    2. Владимир Быстров

    Товарищеский матч (2007): Голландия – Россия – 4:1

    1. Дмитрий Сычев

    Товарищеский матч (2004): Россия – Литва – 4:3

    30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

    30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +728

      GammiD 15 ноября 2016, 13:17

      Кокоша тот еще говнюк конечно... но его голешник лучший из этой подборки

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 ноября 2016, 10:42

      Было время когда Сычев играл !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 15 ноября 2016, 10:33

      Сычев - красава (не мяч)

      4
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